6 horoskopskih znakova zbog kojih ćete misliti da ste ludi...

1. Ovan

Ovan je izrazito inteligentan, a kako bi druge uvjerio da nisu 'baš svoji' treba biti jako pametan, pa i sposoban. Ovnovi će vas uvjeriti da ste ludi, ali stvarno mentalno ludi (spremni za ustanovu) i da trebate puno pomoći.

Za Ovnove je velika uvreda biti mentalno nestabilan, pa im je izrazito zabavno druge uvjeriti da su nestabilni, dapače primjer osoba koje bi trebale biti pod stalnim nadzorom. A zašto to rade? Samo kako bi vas povrijedili.

2. Ribe

Pasivno-agresivnim ponašanjem Ribe će vas uvjeriti da sve što radite nije kako bi se to trebalo raditi i da to morate učiniti na njihov način, a sve u svrhu pozornosti koja im uvijek nedostaje. Uvjerit će vas da je vaš instinkt pogrešan, da je način na koji nešto radite pogrešan i da nemate nikakvih prava živjeti svoj život onako kako to vi želite.

Vaša sreća je njihova nesreća, stoga će često u razgovor ubacivati svoje negativno mišljenje kako vam je loše i teško u životu, nadajući se da će s vremenom to postati istina, piše Your Tango.

3. Rak

Rakovi toliko vole sebe da ako niste oni (ili im ne sličite) - za njih ne postojite. Rakovi imaju ogroman ego zbog kojeg vole maltretirati ljude oko sebe.

Način na koji Rakovi uvjeravaju ljude oko sebe da nisu normalni je ukazivanjem na njihove želje i ciljeve za koje smatraju da su osrednji te da bi trebali biti puno veći, da ih na krivi način pokušavaju ostvariti, te da bi im, ako bi svijet gledali kao Rakovi, bilo puno ljepše i lakše. Često će ići i dalje od toga te vas uvjeriti da niste vrijedni svojih snova.

4. Lav

Ovaj znak je najgori u uvjeravanju ljudi oko sebe da nisu normalni, ali zato ulaže puno truda. Lav želi da svi gledaju na stvari na njegov način, a ako mu se netko usprotivi, stvorit će lažni scenarij u kojem će se sve vaše odluke, mišljenja i potezi činiti krivima ili nezdravima.

On voli da se ljudi oko njega osjećaju kao da ne znaju ništa napraviti kako treba, jer im to ostavlja puno prostora za edukaciju ljudi o tome što je po njima ispravno. Cilj njihovog maltretiranja ljudi je da ih uvjeri kako mu nisu ni do koljena.

5. Vaga

Najsuptilniji znak od svih, Vaga će vas natjerati da čekate koliko god dugo treba dok vas ne dovedu u poziciju u kojoj će one imati svu moć. Rođeni manipulatori, uvjerit će vas da previše nametljivo udišete zrak koji s njima dijelite.

Zbog njih će se ljudi osjećati kao da traže previše, imaju prevelike želje i očekivanja, dati će vam malo poticaja da mislite kako stvarno imate šansu to i ostvariti, potom vas grubo odbiti.

6. Škorpion

Izluđivanje je njihov posao. I to je doslovno ono što rade. Škorpioni toliko vole uvjeravati druge da nisu normalni da se često i poslovno nalaze u pozicijama u kojima taj njihov talent može zasjati.

Škorpionu je skrivena namjera da vas dovede do točke u kojoj ćete nekako unutar sebe otkriti da zapravo niste ni u istoj ligi kao Škorpion, koji vas ionako smatra nedostojnim. Napravit će sve što može kako bi vam dokazao da ste mu inferiorni te da ako želite išta postići u životu, najbolje što možete je služiti im bez pitanja.

