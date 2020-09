Uz vesele pauze i pravi poticaj, dijete će učiti sve samostalnije

Kod on-line praćenja nastave i učenja postoje izazovi u kojima roditelji mogu pomoći, a jedan od prvih je organizacija okoline i rasporeda koji potiče dijete da preuzme veću kontrolu i autonomiju

<p>Kod online praćenja nastave i učenja postoje izazovi u kojima roditelji mogu pomoći djetetu, a jedan od prvih je organizacija okoline i rasporeda koji potiče dijete da preuzme veću kontrolu i autonomiju te se osjeća povezanim s ostalim učenicima. Tako može uživati u osjećaju uspjeha i kompetentnosti pri rješavanju obaveza i zadataka. </p><p>Klinička psihologinja koja se bavi psihologijom roditeljstva i djece dr. Laura Markham napisala je šest načina kako možete angažirati i motivirati svoje dijete na novi udaljeni način učenja. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako se pripremiti za novu školsku godinu</p><p>Evo vodiča koji roditeljima može pomoći u tome: </p><h2>1. Stvorite mogućnosti da se dijete poveže s drugom djecom</h2><p>Jedan od razloga zbog kojih se dijete koje uči na daljinu često osjeća demotivirano i isključeno jest to što je izolirano. Djeca vole biti dio grupa i prirodno će više raditi kad u tome sudjeluju i druga djeca, pa pronađite načine da ga povežete s drugom djecom.</p><p>Na primjer, pronađite dijete s kojim može učiti: Neka se svaki dan u određeno vrijeme 'nađe' preko Zooma s jednim ili više učenika iz razreda, kako bi zajedno riješili neke teže zadatke, ili ispitivali jedni druge. Osim toga, djeci možete dati zadatak da istraži i nešto što učitelj nije zadao, što može ojačati vezu između njih. Na primjer, djeca mogu komunicirati da bi prokomentirala knjigu koju čitaju za lektiru, čak i ako to učitelj od njih ne očekuje. To će povećati uzbuđenje oko čitanja i suradnje. </p><p>Druga je mogućnost da pozovete djecu koja žive u blizini da jednom tjedno uče kod vas, uz osnovne mjere higijene, držanje distance, pa i masku po potrebi. Ako mogu učiti na otvorenoj terasi, to bi bilo odlično. Osigurajte im sokove i sitne zalogajčiće. </p><p>Dozvolite djetetu da jedan dio tjedna ili dana provede u igranju igrica s kolegama iz razreda. Naravno da ne želite da dijete stalno sjedi uz računalo i igra Minecraft, no malo vremena koje potroše na igrice zapravo će im pomoći da se povežu i zabave onako kako bi se sigurno zabavljali da su u školi.</p><h2>2. Stvorite predvidljivi dnevni ritam i rutinu</h2><p>Ako nema rasporeda, svaki trenutak postaje prilika za borbu toga što će se raditi. Rutina zamjenjuje kaos, jer imate dojam da se sve odvija onako kako bi trebalo. Rutina, također, razvija prefrontalni korteks, jer dijete zna što može očekivati. Napokon, rutina pomaže djeci da se snalaze u manje zanimljivim zadacima jer se imaju čemu pozitivno radovati.</p><p>Stvorite jasan trenutak za početak učenja svakog dana. Neka se djeca spremaju kao da idu u školu, umjesto da uče ležeći na krevetu, u pidžami. Ako je više djece, neka naizmjence zvone ujutro, kako bi označila početak radnog dana, odnosno prvog sata. </p><p>Ako želite da se vaše dijete drži rasporeda, dajte mu priliku da sudjeluje u njegovom sastavljanju. Pripremite taj raspored tako da im je što jasniji: Vizualno predstavite raspored s fotografijama i bojama.</p><p>Ograničite školske obaveze na najviše 2,5 sata tijekom dana, s tim da djeci treba osigurati pauzu svakih 30 minuta za kretanje. Dakle, ograničite rad na najviše pola sata, uz stanke da bi dijete povratilo energiju. Čak i u tih pola sata, naime, djetetu će možda trebati nekoliko pauza od 3 minute, za to da popije vode ili pojede voćku, da napravite nekoliko vježbi ili zaplešete uz omiljenu pjesmicu. </p><p>Naravno, uključite u to zagrljaje, malo smijeha i maženja, izlazak na terasu da udahnete zraka ili za to da vam dijete pomogne oprati salatu, složiti rublje, ili da zajedno nešto pročitate, napravite neki znanstveni pokus, ili crtate. Ako dijete treba 2,5 sata učenja kroz dan, ove zabavne aktivnosti trebale bi trajati barem 2,5 odnosno do tri sata. To je energija koja će pomoći djetetu da izdrži stresnu situaciju povezanu s boravkom u kući. </p><p>Vaš najučinkovitiji alat u tome da mu pomognete jest održavanje međusobne veze, kroz zajedničko čitanje, razgovor, pjevanje i ples, ili obavljanje nekih kućanskih zadataka, pa i igranjem omiljene igre vašeg djeteta. Ako djeca dijele jedno radno mjesto i jedno računalo, pobrinite se da to također bude pokriveno rasporedom. </p><h2>3. Smanjite vrijeme sjedenja ispred ekrana na minimum</h2><p>Ne očekujte da vaše dijete radi školske zadatke za računalom od 9 do 15 sati, odnosno onoliko koliko bi ih rješavalo u školi, uživo. Iako matematičke igre i neki drugi interaktivni programi učenja mogu biti zabavni i motivirajući, podučavanje djece samo putem računala nije primjereno ako baš nije riječ o tinejdžerima. Mnoga djeca ne mogu toliko dugo ostati fokusirana na ekran i postat će hirovita i nemirna, jer su pod stresom. </p><p>Kad učitelj očekuje da je vaše dijete na mreži, ne mora se odmah odjaviti. Naučite ih samo da isključe zvuk i video prijenos kad god im treba pauza. Ako je potrebno, porazgovarajte i sa učiteljem, pa objasniti da poslije podne neko vrijeme provodite vani, pa će vaše dijete sudjelovati u on-line učenju samo ujutro i slično. </p><p>Jako je važno da roditelj procijeni s čime se dijete može nositi u odnosu na zahtjeve iz škole, kako biste mu pomogli da pronađe pravu mjeru za njega. </p><h2>4. Koristite sustav odgovornosti i dopustite djetetu da radi samostalno </h2><p>Usmjerite dijete da radi samostalno, jer to zadovoljava njegovu potrebu za autonomijom, što je motivirajuće i rješava vas mučne borbe za moć. Možete koristiti kartice sa zadacima koje treba riješiti, tako da dijete samo rješava jedan po jedan. Kad završi, može ga donijeti da pregledate i nastaviti dalje.</p><p>Takav način je djetetu manje stresan nego da mu date 10 zadataka na papiru i pustite ga da riješi sve odjednom. Ako ništa drugo, motivirajuće je vidjeti kako se hrpica kartica sa zadacima smanjuje. Također, možete ga motivirati time da nakon 3 zadatka može dobiti sladoled, ili ćete zajedno popiti sok, dok nakon 5 ili 7 zadataka može pročavrljati s djedom i bakom putem Zooma. </p><p>Pustite dijete da odabere što će dovršiti i kada. Neka ono odluči hoće li teške zadatke riješiti odmah, ili im se posvetiti kasnije. </p><p>Ako se dijete opire početku rada, dogovorite neku pauzu odmah nakon prvog zadatka i nešto što će ga posebno veseliti tijekom te pauze. Možete mu i postaviti sat koji odbrojava, primjerice 10 minuta, nakon čega ćete raditi nešto aktivno i zabavno. Na primjer, pušite i lovite mjehuriće od sapunice na balkonu, ili odigrajte brzu rundu igre 'tko prvi onom drugom skine čarapu', uz malo škakljanja i hrvanja. </p><h2>5. Organizirajte prostor koji asocira na učenje</h2><p>Kako god krevet poziva na drijemanje ili san, a tanjuri na stolu signaliziraju da je vrijeme za jelo, djetetu je potrebno organizirati radno mjesto koje asocira na učenje. Neka knjige i pribor drži na tom mjestu, ili u kutiji koju možete premjestiti kad je učenje gotovo. Maknite igračke ili bilo kakav drugi nered iz djetetova vidokruga. </p><p>Imajte na umu da radno mjesto djeteta koje nije sklono raditi samostalno treba biti postavljeno vrlo blizu roditelja, kako biste ga mogli poticati ili pomoći kad je potrebno. To bi moglo pridonijeti tome da brže i lakše svlada sve obaveze, nego dok uči samostalno u svojoj sobi. </p><p>Osigurajte djetetu dobar stolac i vodite računa da mu je zaslon računala u razini očiju, kako se ne bi previše umaralo. Tipkovnica i miš trebaju biti pod kutem od 90 stupnjeva. </p><p>Podržite dijete da razvije naviku pospremanja papira u označene mape, u kutiju, ili neki drugi sustav koji će pomoći da organiziraju svoje radove, tako da se ništa ne izgubi. </p><p>Djetetu koje se može prilagoditi, dopustite da najteži ili najlakši zadatak odradi na nekom zabavnom mjestu, u parku, u šatoru u dnevnom boravku, na klupici na terasi s vrućom čokoladom ispred sebe, ili mu napravite skrovište u prostranom ormaru, gdje može neometano čitati ili razmišljati o rješenju matematičkog zadatka.</p><h2>6. Budite prisutni, odnosno pronađite nekog tko vam može 'uskočiti' </h2><p>Teško je stalno biti koncentriran na ono što vaš školarac radi dok i sami obavljate razgovore s kolegama ili sa klijentima, ili se morate baviti pripremom prezentacije i istodobno nadgledati mlađe dijete. No, nema druge, jer malo je vjerojatno da bilo koje dijete može svladati sve zahtjeve učenja na daljinu bez ikakve pomoći. </p><p>Dobra je vijest da razvijanje autonomije u učenju kod djeteta prolazi kao i sve druge stvari koje ste s njime radili po prvi puta: U početku ste morali biti jako uključeni, a onda je dijete preuzimalo sve više odgovornosti, a vi mogli samo povremeno 'uletjeti'. Ako u početku uložite energiju u to da dijete svlada radne navike, to će mu omogućiti uspjeh, a time i osigurati da ostane motivirano i da više toga možete prepustiti njegovoj autonomiji. </p><p>Naravno, to ne pomaže u situaciji kad biste se trebali klonirati. No, nastojte dogovoriti s partnerom dijeljenje brige oko djetetovog školovanja, tako da jedno drugo zamijenite kad imate obaveza ili da biste malo predahnuli. Nastojte pratiti djetetov raspored: Dok je ono on-line i uči s učiteljicom i kolegama, vi možete obaviti telefonske pozive koji čekaju. </p><p>Ako imate važan poslovni razgovor putem Zooma, a partner ne može pričuvati dijete, pokušajte dogovoriti da ga tijekom tog razdoblja pričuvaju djed ili baka, ili dogovorite s djetetom da pogleda crtić, odsluša audio knjigu (kako bi mirovalo i stavilo slušalice dok ste vi zauzeti) i slično. </p><p>Većina djece može ostati angažirana tijekom kratkog vremena uz minimalni nadzor, no kako biste bili sigurni da je koncentrirano na učenje na daljinu, svakako bi bilo dobro da je još jedna odrasla osoba u blizini. Sami to, koliko god željeli, nećete moći izdržati, uz poslovne sastanke, razgovore, brigu o mlađem djetetu i brigu o kućanstvu, ističu na portalu <a href="https://www.ahaparenting.com/blog/remote-learning">Aha! Parenting.</a> </p><p> </p>