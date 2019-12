6 stvari koje smo saznali ove godine, a čine nas bolesnima

1. Sredstva za uništavanje korova

Takvi pripravci povezuju se s pojavom limfoma te povećavaju rizik od razvoja raka jetre. Dugo se sumnjalo da su pesticidi kancerogeni, no ove godine su stručnjaci prvi put pronašli dokaze koji povezuju glifosat (uobičajen sastojak sredstava za uništavanje korova) sa oblikom bolesti jetre koja povećava rizik od pojave raka jetre.

Ranije ove godine sud je naložio poljoprivrednom gigantu Monsantu da mora isplatiti dvije milijarde dolara odštete bračnom paru kod kojeg se pojavio Ne-Hodgkinov limfom nakon što su 35 godina koristili proizvod te tvrtke za uklanjanje korova. Porota je utvrdila da je 'Roundup' odigrao značajnu ulogu u razvoju zloćudnog tumora kod tih ljudi.

2. Električne cigarete

Pušenje električnih cigareta smatralo se sigurnijom alternativom klasičnom pušenju, no stručnjaci sada znaju da je to daleko od istine. U medicinskoj dokumentaciji je zabilježeno više od 2050 slučajeva bolesti povezanih s dimom e-cigareta. Najmanje 39 ljudi je umrlo zbog toga.

Liječnici i istraživači još uvijek pokušavaju otkriti što pušenje e-cigareta čini toliko opasnim, no vjeruju kako ta navika izaziva upale u plućima i ustima koje su povezane s povećanim rizikom od razvoja raka. Ispitivanja provedena na miševima, također su otkrila poveznicu između uvlačenja takvog dima i većim rizikom od raka.

3. Sir od kravljeg mlijeka

Članovi Odbora liječnika za odgovornu medicinu (Physicians Committee for Responsible Medicine) su u listopadu zatražili od američke Uprave za hranu i lijekove (FDA) da se na sireve proizvedene od kravljeg mlijeka stavi oznaka upozorenja. U peticiji su naveli istraživanja koja dokazuju kako su sirevi s visokim udjelom masti povezani s povećanim rizikom od raka dojke i to za čak do 53 posto.

Smatra se da je sir faktor rizika zbog hormona koji se koriste u liječenju krava namijenjenih komercijalnoj upotrebi, a koji povećavaju rizik od razvoja dojke. Također, te masnoće igraju značajnu ulogu i u većem broju smrtnih slučajeve povezanih sa rakom, pokazala su istraživanja.

Ipak, neki se s time ne bi složili.

- Nema opasnosti od sira. Ne možemo kriviti jednu određenu namirnicu za to, koliko god mi to možda želimo. Morali bismo proučiti ukupnu prehranu neke osobe - rekla je nutricionistica Keri Gans za Insider.

4. Crveno i prerađeno meso

Stručnjaci pronalaze sve veći broj dokaza da se prerađeno meso, uključujući hrenovke, šunke i slanine povezuje s povećanim rizikom od raka bubrega, debelog crijeva i želuca. Krivca za to dijelom pronalaze u nitratima koji se koriste za očuvanje takve vrste hrane.

Također, crveno meso se povezuje s kolorektalnim karcinomom, čak i kada se jede u umjerenim količinama, pokazalo je istraživanje objavljeno ove godine.

S druge strane, u rujnu se pojavila kontroverzna studija koja sugerira da jedenje crvenog i prerađenog mesa ne može povećati rizik od raka, srčanih i drugih kroničnih bolesti.

I roštiljanje nije bezazleno, kažu stručnjaci. Otkrili su da bilo koja vrsta mesa pečena na roštilju na visokoj temperaturi ili na otvorenom plamenu izaziva kemijsku reakciju tijekom koje se formiraju kancerogene tvari jer se tijekom tog procesa masnoća i sokovi iz mesa spajaju sa dimom i plamenom.

5. Implantati za povećanje dojki

Dvije žene su 16. kolovoza tužile tvrtku Allergan, jer su njihovi implantati za dojke bili povezani s rijetkim oblikom karcinoma - anaplastičnim velikocelijskim limfomom povezanim s implantatom ili BIA-ALCL. Prije tog slučaja, FDA je primila 457 jedinstvenih izvještaja o BIA-ALCL-u, uključujući devet smrtnih slučajeva koja se mogu povezati s tim oblikom raka.

Stručnjaci kažu kako se ne radi o klasičnom raku dojke, već o vrsti limfoma koji ima utjecaj na bijele krvne stanice, a razvija se u sloju vlaknastog tkiva koji se formira oko implantata. Nije posve jasno zašto nastaje BIA-ALCL, a može se pojaviti godinama nakon operacije. Simptomi uključuju iznenadnu bol i oticanje.

Spomenuta tvrtka je u srpnju sa tržišta povukla specifičnu vrstu implantata, poznatu kao BIOCELL teksturirani implantati.

6. Vrući čaj

Istraživanje objavljeno ove godine povezuje ispijanje vrlo vrućeg čaja s povećanim rizikom od raka jednjaka. Do tih zaključaka istraživači su došli nakon što su pregledali podatke od više od 50.000 ljudi. Otkrili su da je ispijanje dvije šalice čaja na dan, kojemu je temperatura 60 stupnjeva Celzijusovih, povezano sa 90 posto većim rizikom od raka jednjaka.

Nije jasno odnosi li se to samo na čaj, jer istraživači nisu u obzir uzeli druge vrste napitaka koji se ispijaju vrući. Medicinski stručnjaci vjeruju da se jednjak može oštetiti vrućinom od bilo kakve vrste napitaka ili hrane.

