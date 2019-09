7 najljepših tura za pješačenje i planinarenje po Lijepoj našoj

Hrvatska je zemlja nevjerojatnih prirodnih ljepota, što ne završava samo na obali. Ako obiđete njezinu unutrašnjost, možete iskusiti neke od najljepših pješačkih tura u zemlji. Od vrhunskih otočnih vrhova do planinskog lanca Velebit, poželjet ćete da vam je fotoaparat stalno u ruci, kako biste fotografirali prekrasne poglede, piše portal Big 7 Travel.

Izdvojili su sedam najljepših pješačkih staza u Hrvatskoj:

1. Via Dinarica Croatia

To je duga pješačka staza koja se proteže od Slovenije do Albanije, s tim da hrvatski dio staze nipošto ne biste smjeli propustiti. Postoji mnogo opcija obilaska nekih od najljepših vrhova i planina i obale. Možete organizirati dan za kratki obilazak, ali i isplanirati cijeli tjedan odmora.

Foto: trail.viadinarica.com

Via Dinarica je put namijenjen planinarima, biciklistima i drugim izletnicima koji posjećuju Dinaride kao turisti. Sastoji se od tri osnovna smjera - tri usporedne trase. Plava linija prati jadransku obalu povezujući primorski niz dinarskih planina, bijela linija obuhvaća visoke Dinaride, a zelena linija unutrašnje Dinaride.

POGLEDAJTE VIDEO:

2. Nacionalni par Plitvice

Plitvička jezera popularna su s razlogom. Vodopadi su prekrasni, a šetnja oko njih je lagana i odgovara svima, bez obzira na to koliko iskustva imate u pješačenju. Posjetite ih tijekom ranog proljeća, jer tada ima manje gužve, predlažu s portala.

3. Nacionalni park Paklenica

Taj je Nacionalni park poznat upravo po pješačkim turama, ali i turama za penjače, zbog visokih stijena. Ima i pećina koje vrijedi obići. Na primjer, Manita Peć vrijedna je posjete.

4. Nacionalni park Krka

To je dom vodopadima sličnima onima na Plitvicama, no najpoznatiji je po Skradinskom Buku, vodopadu poznatom po vodenicama. Osim što možete posjetiti prirodne ljepote, produžite do Manastira Krka, koji je izgrađen iznad rimskih zidina.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

5. Bijele i Samarske stijene

Ovaj mali rezervat prirode smješten je u blizini Nacionalnog parka Krka i dom je nevjerojatnih vapnenačkih formacija stijena. Dakle, budite spremni za uspon. Bit ćete nagrađeni sjajnim pogledom na stijene koje vas okružuju, piše portal.

6. Park prirode Biokovo

Smješten uz dalmatinsku obalu, Biokovo je drugi planinski lanac u državi. Uspon na Biokovo jamči predivan pogled na Jadransku obalu i otoke. Ako volite izazove, popnite se na najviši vrh, Sv. Jure. To je sigurno jedan od najljepših izleta u kojem možete uživati u Hrvatskoj.

Foto: Fotolia

7. Park prirode Medvednica

Nalazi se u blizini Zagreba, glavnog grada Hrvatske, a dostupan je čak i javnim prijevozom. Tako možete nakratko pobjeći od grada u prirodu, ako imate samo nekoliko slobodnih sati. Izlet do najvišeg vrha je lagana staza za većinu planinara.

