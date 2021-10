Kada imate ravnu kosu, najveći problem kod nje je volumen, odnosno njegov nedostatak. Mnogo je čimbenika koji uzrokuju beživotno ravnu kosu, poput oštećenja ili prekomjerne upotrebe silikona, no jeste li znali da je pogrešna frizura također jedan od najvećih krivaca to što tanka kosa nema volumena? Iako su navike pranja i oblikovanja nesumnjivo važne, prvi korak do isticanja dodatnog volumena je pravilna frizura koja vam može pomoći da uklonite težinu koja vam dodatno povlači kosu.

Neki od vrhunskih frizera su zato otkrili što točno trebate tražiti sljedeći put kada odete u frizerski salonu. U nastavku slijede najbolje frizure za tanku i ravnu kosu.

1. Ravan rez

Ako imate ravnu teksturu kose, ali želite zadržati svoju dužinu, Seamus McKernan, frizer i umjetnik, preporučuje da od stilista zatražite ravno odrezane vrhove.

- Ravan rez ima čvrstu liniju koja daje izgled punije kose. Sva kosa koja se nalazi pri dnu ošišana je i tako stvara privid da je ima više - objasnio je.

2. Kockasti bob

Ako volite kraće frizure, zamolite frizera za kockasti bob. Frizeri ovaj izgled nazivaju 'novim faceliftom za kosu'.

- Uvijek idem na kockasti bob kako bih kosi dao punoću i volumen. Tupi oblik pruža maksimalnu težinu i debljinu, a ostaje jednostavan za oblikovanje - kaže McKernan. Možete prilagoditi duljinu tako da kosa bude do brade ili da klizi po ramenima. Također možete zamoliti frizera da doda teksturu na vrhove kose za savršen završetak.

3. Postepeno šišanje

Odlučite li se za slojeve, neka oni budu minimalni kako biste očuvali punoću kose.

- Na postepeno ošišanoj frizuri se veći dio težine kose usredotočuje na stražnji dio i potiljak. To je korisno kada pokušavate postići potpuniji izgled zbog slojeva - kaže Dereq Clark, frizer i sjevernoamerički veleposlanik Wella Professionals. Postepeno šišanje bilo da se radi o kratkoj ili dužoj kosi zadržava oblik i omogućava naglašavanje volumena.

4. Vučja frizura

Čupavi lob - ili 'vučja frizura' može kosi dodati volumen i teksturu, a da pritom izgleda cool i opušteno, kaže stilist slavnih Ryan Richman.

- Da biste postigli ovaj izgled na kratkoj kosi, upotrijebite peglu za kosu ili figaro za dodavanje valova. Upotrijebite naizmjenične smjerove i kovrče različitih veličina. Završite sa sprejem za teksturu i bestežinski volumen - savjetuje Richman.

5. 'Clavicut'

'Clavicut' je frizura gdje kosa dolazi do ključne kosti. To je frizura bez slojeva s ravnim vrhovima. Srednja duljina omogućuje vam eksperimentiranje s kraćom kosom, a da ne napravite previše dramatičan stil- dovoljno kratko da prođe kao lob, ali dovoljno dugo da se nosi u repu. Za ovu slatku frizuru isprobajte savijeni bob.

- S vrhovima kose savijenim prema van ćete bez napora postići savršen look - kaže Laura Polko, frizerka slavnih osoba i ambasadorica brenda Aquage.

6. Asimetrični trokutasti bob

Asimetrični trokutasti bob izvrstan je za one koji žele dodati asimetričan rub klasičnom bobu. Ovaj stil namjerno je ošišan neravnomjerno (jedna strana kose je dulja od druge) jer stvara šik, ultra ženstven stil koji odgovara svim oblicima lica. Iako može pasati bilo kojem tipu kose, posebno se dobro slaže s ravnom kosom.

7. Šiške sa strane

Prema frizerima, bočne šiške mogu kosi dodati punoću i poslužiti za odvraćanje pažnje od tankih korijena. Što se tiče šiški sa strane, manje je više jer je cilj djelovati ležerno i opušteno. Slavni frizer Julius Michael kaže da je važno izbjegavati pretjerano oblikovanje kako šiške ne bi izgledale preravno, piše Real Simple.