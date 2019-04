7 razloga zašto ruke izgledaju starije: Evo kako ih pomladiti

Manje više svi znaju kako zaštititi lice od starenja i većina žena koristi kreme s UV zaštitom, serume protiv bora i nužnu hidrataciju, no što je s rukama i održavanjem mladolikog izgleda ruku i noktiju? Dr. Ranella Hirsch iz Bostona objašnjava kojih sedam faktora kožu ruku čine starijom i kako to spriječiti.

1. Staračke pjege

Bez obzira na naziv, staračke pjege zapravo nemaju nikakve veze s godinama, objasnila je dermatologinja iz Medicinskog centra Cornell u New Yorku, koja kaže da staračke pjege uzrokuje izlaganje suncu. Dodaje da će one glavnom će biti vidljive nakon 50. godine života, ovisno koliko smo se štitili od sunca. A budući da nitko ne može stalno nositi rukavice, preporučuje zaštitnu kremu sa SPF 30, i napominje kako ju se treba nanositi prije svakog izlaska, bez obzira koliko je jako sunce, te ponoviti nanošenje nakon svakog pranja ruku. Objašnjava i da kreme koje su dostupne na tržištu imaju i efekt izbjeljivanja, zbog čega se treba držati uputa, a za jače istaknute pjege možda i zatražiti od dermatologa recept za one s tri posto hidrokinona.

2. Gruba koža

Foto: Dreamstime

Ako vam je koža sa stražnje strane dlanova počela izgledati kao da je 'zgužvana', možete zatražiti da vam dermatolog prepiše kremu s retinolom koji će popraviti teksturu i potaknuti stvaranje kolagena, objasnila je dermatologinja sa Sveučilišta u New Yorku, dr. Deborah Sarnoff. A kako se takve kreme može dobiti samo na recept, dermatolog će vam objasniti i kako ih točno koristiti da izbjegnete iritaciju koju uzrokuju retinoidi.

3. Proširene vene

Jedini način za potpuno rješavanje tog problema je njihovo uklanjanje, koje se radi samo na površini kože pa njihovu funkciju preuzmu dublje vene. Postoji, naravno, i manje invazivni način za poboljšati izgled ruku s proširenim venama, a jedan od njih je prekrivanje s jako pigmentiranim korektorom, koji postoji i za ruke i noge. Iako ćete postupak morati ponavljati nakon svakog pranja ruku, za mnoge je i to bolje od operacije.

4. Popucala koža

Ništa ne ukazuje na starenje kao suha i popucala koža. No brzom i jednostavnom rutinom joj možete vratiti mladenački sjaj. Prvo s nježnim pilingom uklonite mrtve stanice kože, a onda nanesite hidratantnu masku, po mogućnosti koja sadrži glicerin i biljno ulje. Umotajte ruke u plastičnu foliju i stavite pamučne rukavice dok maska ne odradi svoje. Ako slučajno i zaboravite foliju, ostat će samo vrlo dobro hidratizirane ruke.

Foto: Dreamstime

5. Mrlje na noktima

Prvo odgonetnite zašto vam nokti mijenjaju boju u žućkastu ili smeđu, a ako je diskoloracija uporna ili popraćena s boli, vjerojatno je riječ o gljivičnoj infekciji. U tom se slučaju što prije konzultirajte s dermatologom da vidite kako ju liječiti. Ako nije riječ o infekciji, vjerojatno ju uzrokuje tamni lak za nokte, ili pak lijekovi i kreme za liječenje psorijaze. Na nokte utrljajte limun, kao da skidate lak, i voćne kiseline će ih izblijediti. Druga opcija je da ih desetak minuta držite u tekućini za čišćenje zubne proteze, a prije lakiranja obavezno nanosite bazu za nokte.

6. Lomljivi nokti

Voda, izloženost kemikalijama, nagle promijene vremena te genetika mogu biti razlozi tankih ili popucalih noktiju. Pomoći može B vitamin, i to doza od 2.5 mg svaki dan u razdoblju od šest do devet mjeseci, piše u studiji objavljenoj u medicinskom časopisu Journal of Cosmetic Dermatology.

7. Zastarjela manikura

Foto: Photographer:Oshvintsev A.V.

U manikuri se trendovi stalno mijenjaju i dolaze novi popularni oblici i boje. Držanje koraka s tim trendovima će pomoći da vam ruke uvijek izgledaju njegovano. Jan Arnold iz tvrtke za njegu noktiju CND je za portal Prevention.com objasnila kako su trenutno u modi kraći nokti, duljine od oko tri cm iznad jagodice, a trenutno se kombiniraju i nešto smjelije boje lakova za nokte. One će prikriti eventualne nedostatke. A ako ne želite previše naglašavati ruke, radije nosite neku klasičnu crvenu boju, nego da eksperimentirate sa žutim ili zelenim neon obojenim lakovima.

