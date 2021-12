Ipak, mnogi u određenim situacijama ostanu zatečeni izjavama mališana jer smatraju da djecu nisu uspjeli naučiti osnovnim vrijednostima. To znači da su roditelji u svojim odgojnim metodama propustili neke važne elemente koji bi djeci ukazali na važnost određenih ponašanja i mišljenja. Iako je riječ o putu popločanom dobrim namjerama, ovih sedam navika će posve razmaziti vaše mališane, piše iMom.

1. Čistite nered za djecom umjesto da ga očiste sami

Iako je ponekad lakše pospremiti igračke ili očistiti ostatke hrane koju su djeca razbacala nego da ih naučite kako to učinite sami, odolite napasti. Ako ste u žurbi, ostavite nered i poslije odvojite vrijeme kako biste mališane naučili da počiste za sobom. Zadajte svakom djetetu po jedan zadatak koji može samostalno obaviti. Djeca mora iskusiti posljedice svog ponašanja.

2. Naređuju vam i sa vama razgovaraju bez poštovanja

Razmažena djeca mogu biti pravi mali manipulatori. Koriste riječi koje u vama izazivaju krivnju kako bi vas kontrolirali. Ako ste primijetili takvo ponašanje, zaustavite ga. Djeca moraju biti svjesna uloga u obitelji, a vi kao roditelj morate imati kontrolu.

3. Dajete im sve što požele, čak i ako to nije dobro za njih

Granice trebaju svima. Vašem se djetetu one ne moraju nužno sviđati, no postoje zbog njegovog najboljeg interesa. Roditelji moraju surađivati kao tim kako bi stvorili te granice, a one uključuju pitanje odjeće koju djeca nose, filmova koje gledaju, video igara koje igraju i hrane koju jedu, pa čak i glazbe koju slušaju i pitanja kojeg prijatelja mogu pozvati doma na igru, a kojeg ne.

Kako djeca odrastaju, ta se ograničenja mogu odnositi i na druga područja. No ukoliko roditelji nisu složni oko granica, onda one postaju tek sugestije.

4. Dopuštate im odustajanje od aktivnosti

Kad dijete zatraži da prekine aktivnosti ili sportove kojima se bavi, svakako doznajte koji motivi leže iza te odluke. Možda imaju dobar razlog, no ako je odgovor samo to da im se više ne da jer ne žele ulagati trud, to nije razlog za prekid. Studije su pokazale da izvanškolske aktivnosti djeci omogućuju učenje važnih vještina i lekcija koje im mogu pomoći čak i u obrazovanju.

5. Dopuštate im nepristojnost

Dob i spol često igraju ulogu u određenom ponašanju, osobito kad je riječ o razvojnim fazama, no to ne treba biti isprika za neposluh i nepoštovanje. Ako govorite da su dječaci takvi ili djevojčice onakve, dopuštate djetetu izbjegavanje odgovornosti za svoje ponašanje.

6. Nisu disciplinirani

Kad roditelji smanje kaznu koju su već izrekli za određeno ponašanje, ili čak ni ne kazne dijete, šalju poruku da njihove riječi ne znače puno. Stoga kad sljedeći put djetetu kažete da prekine s neželjenim ponašanjem jer ćete ga poslati u sobu, onda morate biti dosljedni i to zaista učiniti.

7. Sve radite umjesto njih

Kako djeca odrastaju, postaju sve samostalnija. No to često nije slučaj, osobito ako su navikli da sve radite umjesto njih. Malo po malo potičite njihovu samostalnost i naučite ih kako preuzeti obveze u kućanstvu. Ako ne žele sudjelovati, ograničite im vrijeme pred računalom ili TV-om. U obiteljskom životu može se primijeniti uzrečica da onaj tko ne radi ni ne jede.