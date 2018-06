7 stvari o kojima razmišljaju muškarci dok su u psećoj pozi

Želiš li znati što se mota po glavi muškarca dok vodi ljubav u psećoj pozi, tada trebaš znati da tamo nema ničega osim tame. Tame i straha. Mi nismo ništa drugo do iskonskih guštera, svi mi. Tijelo s nagonom. Samo se šalim. U svakom slučaju, ovo su neke stvari o kojima muškarac najvjerojatnije razmišlja tijekom seksa, napisao je Frank Kobola, novinar Cosmopolitana pa nabrojao:

1. Bilo je pogrešno doći u ovaj položaj tako rano. Za puno momaka, dečkiju, muškaraca, braće itd. pseća poza nije osobni favorit. Nije uvijek dobro ići s omiljenom pozom, posebno ako to znači da će do cilja doći prerano. Razmislite da idete vidjeti svoj omiljeni bend, i oni sviraju najbolju pjesmu na samom početku. Odjednom, ostatak koncerta izgleda malo manje posebno. Imati seks nije kao ići na koncert, ali ipak, na neki način je to, to, zar ne?

2. Ovo je dobro vrijeme za snimanje mentalne fotografije. Postoje trenuci koje nikada ne možete zaboraviti. Predivan, scenski zalazak sunca. Sjećanje na voljenu osobu. I penis ide u nju i izlazi van. Vrsta sjećanja koja ćeš njegovati zauvijek.

3. Razmišlja o nogometu. Stari trik "razmišljati o nogometu" stvarno je od pomoći ako on pokušava izdržati dulje. Možda razmišlja o nogometu ili zašto mu je rečeno da prvenstveno razmišlja o nogometu (nedvojbeno, to je pravi trik). Možda nije stvar u nogometu, već o tome da razmišlja o nečemu što će ga omesti. Možda nije ni sport.

Foto: Dreamstime

4. Imam seks. Ponovno, to vrijedi spomenuti, ako ništa drugo samo zato što je to vjerojatno ono na što se najviše usredotočio. Postoje neki zadaci o kojima se ne razmišlja dok ih se obavlja. Nitko ne ide na dugo putovanje automobilom i razmišlja cijelo vrijeme: "Ja vozim auto". Oni sanjare. I ne razmišlja doslovno o riječima "Ja se seksam" uvijek iznova...

5. Dobio je svrab u pregibu noge. I nema šanse da se počeše bez savijanja tijela na čudan način. Sartre je pogriješio. Ovo je pakao.

6. Gdje bi trebao staviti ruke? Postoji koncept proizvodnje koji se zove željezni trokut. Ideja je da proizvodnja robe bude brza, dobro napravljena i jeftina, ali uvijek možete imati samo dva od tri.

U tom smislu, položaj ruku tijekom pseće poze ima svoj željezni trokut. Može ići do dometa, sisa ili opće stabilizacije. Jao, sa samo dvije ruke, ne može imati sva tri. Baš kao što se industrijski divovi bore s dilemom željeznog trokuta, tako se i muškarac bori s vlastitim ograničenjima dok je u bolovima od strasti.

7. Šteta je što štitnici za koljena nisu seksepilniji. Osim ako rolate kao djevojčice, štitnici za koljena vam vjerojatno nisu na dohvat ruke. Ali, bilo bi ih lijepo imati ako ste u psećoj pozi na podu.

