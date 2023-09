7 tipova ljudi koji uvijek kasne: Ovisnik o adrenalinu, filozof...

Ljudi koji kasne ne vole tu svoju osobinu i pokušavaju je ispraviti, moraju znati da to nije nimalo lako. Kažete li nekome tko uvijek kasni da dođe na vrijeme je isto kao da pretilom čovjeku kažete 'nemoj toliko jesti', pojasnila je Diana DeLonzor, autorica knjige 'Nemoj više nikada kasniti', koja je i sama, priznaje, imala problema s kašnjenjem.

- Oko 17 posto ljudi kronično kasni, a svi imaju gotovo identične navike ponašanja, poput problema sa samokontrolom i poteškoća u koncentraciji, pokazala je studija Sveučilišta San Francisco. Za njih se kaže i da će zakasniti na vlastiti sprovod, a prema nekim znanstvenim teorijama postoji čak i sindrom kroničnog kašnjenja, mentalni poremećaj koji pogađa isto područje mozga kao i poremećaj deficita pažnje ili ADHD - dodala je.

Za mnoge je, napominje, problem s kašnjenjem započeo već u djetinjstvu, a ima veze s temeljnim razlikama funkcioniranja ljudskog mozga. Dokazano je da ljudi koji uvijek kasne drugačije percipiraju prolaznost vremena. DeLonzor je identificirala sedam tipova ljudi koji kasne, ovisno o motivima i opravdanjima koje imaju. Smatra kako je ključno odgonetnuti koji ste tip da biste mogli 'izliječiti kašnjenje'.

Foto: Dreamstime_

1. Ovisnik o adrenalinu

Ovaj tip ljudi podsvjesno privlači adrenalinski osjećaj dovršavanja zadataka u zadnji čas, a teško se motiviraju bez zadanih rokova ili neke krize na obzoru. Tada, nakon što shvate da ne postoji šansa da stignu na vrijeme, odustaju i zbog toga se loše osjećaju. Jurnjava s jednog mjesta na drugo njihov je način funkcioniranja i stvara prividan način razbijanja dosade.

2. Produktivan tip

Njihova je glavna misao obaviti što više stvari u što manje vremena, a funkcioniraju po principu križanja zadataka s liste koju su si zadali za taj dan. Najčešće potcjenjuju koliko im vremena treba za određeni zadatak.

- Produktivac misli da u sat vremena može skuhati ručak, usisati dom, skočiti do banke i pokupiti djecu iz škole. Naravno da to ne uspijeva, pa zato kronično kasne s jednog zadatka na drugi, no ne odustaju jer žele sve obaviti. Njima telefon uvijek zvoni, a iako kasne, uvijek negdje žure - dodaje DeLonzor.

Foto: Dreamstime_

3. Rastreseni

Njih je iznimno lako omesti, a često imaju neki poremećaj pozornosti, poput hiperaktivnosti ili ADHD-a. Dok izlaze iz kuće, oni primjećuju kako slika stoji ukrivo ili da moraju popraviti krevet, pa u tom zadatku zaborave na vrijeme i kasne. Njihov je glavni problem što ih sve ometa i nemaju jasno postavljene prioritete što prvo trebaju obaviti, već im se sve čini jednako važno.

4. Buntovnik

Ovaj tip zapravo uživa u kašnjenju, jer im se sviđa ideja da ljudi čekaju samo njih. Oni su izgradili svoj ugled na temelju svog kašnjenja zbog čega se osjećaju posebno. Takvim ponašanjem fiktivno si pridaju važnost i moć, a češće je riječ o muškarcima nego o ženama. Većinom se radi o ljudima s niskim samopoštovanjem koji tako kompenziraju svoje nedostatke.

5. Filozof

Ovaj tip nikad neće priznati da kasni, jer će u svakom slučaju imati pripremljeno najbolje moguće opravdanje koje ga posve oslobađa krivnje. S njim nema smisla raspravljati, jer će naposljetku doći do svađe budući da 'on naprosto ne može utjecati na izvanredne okolnosti koje ga svaki put spriječe da dođe na vrijeme'.

Foto: Dreamstime_

6. Drugi su mu bitniji

Ovaj tip ljudi ne kasni tako često. Najčešće se zapravo radi o kašnjenju na mjesta ili događaje na koje mu se uopće ne ide, no obećao je drugima kako bi im ugodio. Sam sebi daje opravdanja i izbjegava odlazak do zadnjeg časa, no prevlada osjećaj krivnje pa se naposljetku ipak pojavi ali sa zakašnjenjem.

7. Sam sebi je najvažniji

Općenito se osjeća tjeskobno u svojoj okolini i pokušava je kontrolirati, a svoje vlastite potrebe i rutinu smatra važnijima od tuđeg vremena. Kod ovog tipa očito je nepoštovanje i neodgovornost, kao i svjesnost situacije.