8 metoda zavođenja koje će svaku ženu učiniti neodoljivom

POSTAVLJAJTE OTVORENA PITANJA Ljudi prirodno vole pričati o sebi, a postavljanje otvorenih pitanja omogućuje im da se izraze. Umjesto pitanja na koja se može odgovoriti sa „da“ ili „ne“, pitajte „kako“ ili „što“, što poziva na priče i detalje. Na taj način pokazujete iskrenu znatiželju i zainteresiranost za osobu s kojom razgovarate. To također olakšava tečni tijek razgovora i stvara osjećaj emocionalne bliskosti. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA