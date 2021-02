Valentinovo je vrijeme velikog pritiska za parove. Ovo je praznik osmišljen kako bi povećao prodaju crvenih ruža, karata za koncerte, šampanjca, romantičnih večera...

Očekivanje za 14. veljače jest da će parovi magično biti zaljubljeni i provoditi dan gledajući se u oči, tako da mnogi parovi budu preplavljeni panikom kad moraju odabrati poklon.

Ali ne dajte se prevariti i kupiti jedan od ovih nepromišljenih poklona, ​​koji bi ovog Valentinova mogli više štetiti nego koristiti. U razgovoru za Sun, stručnjak za veze Neil Wilkie otkriva poklone koje treba izbjegavati ako želite ostati voljeni...

1. Nešto neosobno i u zadnji tren

Ako odgađate kupovinu i na kraju se zaputite na benzinsku ili do obližnje trgovine da biste obavili dužnost, vjerujte da će to partner primijetiti. Poanta u poklonima za Valentinovo nije njihova cijena, već trud i razmišljanje. Zbog toga radije napišite lijepu, iskrenu i romantičnu čestitku nego da kupujete nešto što nije osobno i to u zadnji tren.

2. Dodaci za čišćenje

Sve što se odnosi na čišćenje ili alati za kućnu radinost / vrtlarenje za muškarce, izvrstan je način pokazivanja nedostatka mašte ili razumijevanja.

Partner to može lako krivo protumačiti i shvatiti da vam je tu kao kućna pomoćnica, čistačica ili vrtlar.

Uostalom, kakve veze usisavač ili bežična bušilica imaju veze s ljubavlju?

3. Parfemi

Nečiji parfem ili aftershave stvar su osobnog ukus. Ako kupujete neki koji već imaju, zašto se truditi?

A ako pokušavate nešto novo - kakve su šanse da kupite nešto što im se stvarno sviđa?

Ako kupite miris koji im se ne sviđa, hoće li ga nositi iz osjećaja dužnosti ili ga negdje sakriti u ladicu i osjećati se posramljeno?

4. Bižuterija ili zafrkancija

Razmišljate li našaliti se s bižuterijom zapakiranom u kutiju za nakit? Generalno podizanje poklopca kako biste otkrili praznu unutrašnjost, ili još gore, nešto jeftino, doista će razočarati vašeg partnera, a vaša će vam se 'šala' jako loše vratiti. Bižuteriju birajte samo ako ste sigurni u ukus partnera i znate da bi volio tako nešto.

5. Čokolada

Čokolade su sjajan poklon ako zaista vole čokoladu i ako kupite nešto što pokazuje trud i promišljenost.

Male i skupe možda bi bile dobre - ali izbjegavajte upadati u odjeljak 'slatko' u vašem lokalnom supermarketu, ili pak standardna pakiranja za Valentinovo, jer su takvi darovi vrlo neosobni.

6. Cvijeće

Cvijeće djeluje kao sigurna opcija, no upravo u tome je njegova zamka.

Neko cvijeće iz supermarketa ili benzinske crpke s loše uklonjenom naljepnicom s cijenom kaže 'Nemam mašte i nisam se trudio'.

Jedna uvenula crvena ruža kaže 'Ja sam škrt'.

Cvijeće darujte samo ako daju pravu izjavu ljubavi i želje - znate da baš to ili takvo cvijeće partner voli.

7. Seks igračke

Ako ste o tome već razgovarali sa svojim partnerom, seks igračka mogla bi biti izvrsna ideja. Ako niste, moglo bi biti pogubno.

Ako kupite vibrator, to može biti kao da partneru kažete 'Tako si loš u seksu - ili malen ti je pa mi treba ljubavnik na baterije'.

Ako kupite stimulator klitorisa za svoju djevojku, mogla bi biti oduševljena ili će joj biti vrlo neugodno.

8. Ne pomišljajte na plišance

Plišano srce Ili bilo kakva druga plišana bića nisu dobra ideja. Naravno, ako je osoba s kojom ste u vezi pravi fanatik u čiju sobu ne možete ući prije nego što 'dobijete bitku' protiv plišanaca razbacanih po cijeloj sobi, onda joj slobodno poklonite jednog koji joj nedostaje u kolekciji (ako uopće postoji takav). U svakom drugom slučaju plišana igračka će vam samo pomoći da bez riječi pošaljete poruku 'nije mi se dalo razmišljati o tome što da ti kupim pa sam uzeo prvu stvar koju sam ugledao'.