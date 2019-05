8 stvari koje bi svaki muškarac trebao znati o ljepšem spolu

Kako bi bolje razumjeli žene, muškarci bi o njima trebali znati nekoliko stvari u kojima su oni vjerojatno drugačiji.

1. Prevarom ne smatraju samo fizički kontakt

Mnogo je muškaraca koji će 'hodati po rubu' varanja s mišljenjem da, ako zapravo ne spavaju s nekim, 'to se ne računa', što je za žene apsolutno netočno. Varanje počinje kad počnete brisati tekstualne poruke ili spremite 'Ivana' u telefon pod 'Ivan'. Emocionalno varanje je ponekad čak i gore nego fizičko, a žene to znaju.

2. Želi da se slažete s njezinim prijateljima

Ne morate s njima razgovarati (osim ako ih pitate za poklon za nju), niti se s njima družiti kad nje nema - ali možete se barem o njima lijepo govoriti. A jednog dana njeni bliski prijatelji mogu biti vaši najbolji saveznici ili najveći neprijatelji. Vi birate.

Foto: Dremastime

3. Često već zna odgovor na ono što vas pita

Ono što ona čini jest - daje vam priliku da budete iskreni i govorite istinu, a ako joj lažete ionako će na kraju saznati. To je kao kupovina s kreditnom karticom, izgledati kao dobra ideja, ali ćete je ipak morati platiti.

4. Ako s vama razgovara o svojim problemima, ne znači da taži rješenje

To je za muškarce neprirodno jer im je 'povezati točkice' i pronaći rješenje problema. No to nije ono što žena želi, osim ako izričito ne pita. Ono što ona doista želi je da slušate, pokušate razumjeti i pružite joj podršku koja joj je potrebna da sama pronađe rješenje.

5. Želi da zapamtite detalje

Ne samo važne datume, već i manje detalje iz svakodnevnih razgovora. To može biti teško i potrebno je truda - ali zato njoj to toliko znači.

Foto: Dreamstime

6. Ne morate se razbacivati s novcem zbog nje

One samo žele da uložite malo truda, pokažete im da vam je stalo, i da se oboje dobro zabavite. Nije važno koliko to košta (ili ne) košta.

7. Ona se želi osjećati sigurno

Jedan od najboljih komplimenata koje žena može dati muškarcu je da se s njim osjeća sigurno i zaštićeno. Žena razumije da nije važno koliko ste privlačni ili smiješni - ako sigurnost nije tu, ništa drugo nije važno.

8. Samo želi biti voljena

Općenita je percepcija kod muškaraca da su žene nevjerojatno komplicirana stvorenja koje nitko ne razumije u potpunosti. No, istina je da smo svi komplicirani na svoj način, bez obzira na spol, piše portal mysticalreven.com.