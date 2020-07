- Mislim da je Zari i Peteru vjerojatno tako bilo lak\u0161e. Mislim da bi se ve\u0107ina ljudi usprotivila dodjeljivanju kraljevskih naslova. Tako da mislim da je to vjerojatno bila ispravna stvar -\u00a0izjavila je.

9 modernih princeza koje su promijenile kraljevsku tradiciju

Princeza Diana, Kate Middleton ili princeza Keisha samo su neke od djevojaka s kraljevskim titulama koje su odlučile nepoštovati kraljevske tradicije i okrenule se nekim svojim interesima i idealima

<h2>1. Princeza Diana, koja je dobila nadimak 'Princeza naroda', bila je najpopularnija moderna princeza svog vremena</h2><p><strong>Diana Spencer </strong>imala je samo 20 godina kad se udala u britansku kraljevsku obitelj 1981. godine. Princeza je bila poznata po humanitarnom radu, a posebno brizi prema bolesnoj djeci, oboljelima od AIDS-a i drugim ranjivim skupinama. Vrlo brzo stekla je nadimak 'Princeza naroda'.</p><p>Obožavatelji su se lako mogli povezati s njom, a prije udaje za princa Charlesa radila je kao odgajateljica u vrtiću. Pobrinula se da prinčevi Harry i William imaju normalnije djetinjstvo vodeći ih na izlete u McDonald's i tematske parkove dok su odrastali. Međutim, Diana je u to vrijeme pretpostavila da je popularna zbog supruga princa Charlesa.</p><p>- Pretpostavila sam da je to zato što je moj suprug učinio puno predivnog posla koji je doveo do našeg braka i veze - rekla je Diana <strong>Martinu Bashiru</strong> tijekom intervjua za 'Panoramu' 1995. godine i dodala: 'Ali onda ... tijekom godina sebe vidite kao dobar proizvod koji stoji na polici i dobro se prodaje, a ljudi mnogo zarađuju od vas'.</p><p>Princeza je saznala za aferu Charlesa s Camillom, pa se njihov brak raspao, a ona je izjavila: 'U ovom smo braku nas je bilo troje, pa je bilo malo gužve'.</p><h2>2. Princeza Anne udala se za pučanina i odbila dati svojoj djeci kraljevske naslove</h2><p>Kraljičina kćer, princeza <strong>Anne</strong> <strong>Elizabeth Alice Mountbatten-Windso</strong>r udala se za <strong>Marka Phillipsa</strong> 1973. godine, a njihova djeca, <strong>Peter </strong>i <strong>Zara Phillips</strong>, naknadno su odrasli bez kraljevskih titula. O odluci je govorila u rijetkom intervjuu za Vanity Fair kako bi obilježila svoj 70. rođendan.</p><p>- Mislim da je Zari i Peteru vjerojatno tako bilo lakše. Mislim da bi se većina ljudi usprotivila dodjeljivanju kraljevskih naslova. Tako da mislim da je to vjerojatno bila ispravna stvar - izjavila je.</p><h2>3. Norveška princeza Märtha-Louise privukla je pozornost svojom duhovnošću</h2><p><strong>Märtha-Louise</strong> kći je norveškog kralja <strong>Haralda V</strong> i <strong>kraljice Sonje</strong>. Uspjela je zadržati svoju poziciju višeg člana norveške kraljevske obitelji, pritom se udubljujući u vlastite aktivnosti, a to podrazumijeva i njezinu duhovnost. Princeza je pokrenula Astarte Education - školu kojoj je bio cilj naučiti svoje učenike kako komunicirati s anđelima 2007. godine. U novije je vrijeme poznata po duhovnoj turneji 'Princeza i šaman' koju vodi sa svojim dečkom Šamanom <strong>Durekom Verrettom</strong>.</p><p>- Odustajući od tradicionalnog načina prihvaćanja svoje kraljevske uloge stvorivši dva start-upa, ona nadahnjuje ljude širom svijeta da slijede svoje istinske pozive u životu bez obzira na njihovu pozadinu i zalaže se za zatvaranje rodnog jaza - piše na web stranici Princess and the Shaman. Međutim, nakon odjeka u vezi s nazivom turneje, Märtha-Louise je kasnije najavila da će prestati koristiti naslov princeze u 'komercijalnim kontekstima'.</p><h2>4. Princeza Nigerije, Keisha uspješna je poslovna žena</h2><p>Princeza Nigerije, <strong>Keisha Omilana</strong> poznata je kao 'The Pantene Girl' nakon što je postala prvi afroamerički model koji je glumio u tri uzastopne Panteneove reklame. Manekenka i poduzetnica je ranije ove godine otkrila kako nije znala da je njezin sadašnji suprug <strong>Prince Kunle,</strong> zapravo princ. Rekla je također kako je naporno radila kako bi ju ljudi nazivali 'Radnom princezom' i kako se trudila zadrži klijente koji su pretpostavljali da više ne želi raditi.</p><p>- Rezervirala bih poslove s ljudima, a oni su većinom govorili: 'Što radiš ovdje? Mislili smo da ćeš s Kate Middleton biti na francuskoj rivijeri' - tvrdi Keisha. Princeza živi u Londonu i vodi 'Crown of Curls', gdje podučava roditelje djece mješovite rase kako da stiliziraju kosu svoje djece.</p><h2>5. Princeza Esther iz Burundije kandidirala se za predsjednicu </h2><p>Afrička princeza <strong>Esther Kamatari</strong> nije imala najlakši život. Nakon što je njen otac, princ <strong>Ignace Kamatari</strong>, ubijen 1964. godine, Esther je pobjegla u Pariz. Započela je novi život i na kraju postala prvi francuski Black model. Zatim, 2004. godine, Esther je odlučila da se želi kandidirati za predsjednicu - i održala je referendum za ponovno uspostavljanje monarhije u zemlji.</p><p>- Pogledajte danas zemlje u kojima imate najviše slobode - Englesku, Dansku, Španjolsku. Sve su to mjesta na kojima nikad nije ukinuta monarhija - rekla je za The Independent 2004. godine. Iako Estherini planovi nisu uspjeli, rekla je da ne žali te da je razlog kandidiranja za predsjednicu bio 'pokazati mladoj generaciji, posebno ženama, da ništa nije nemoguće'.</p><p>- Vraćanje monarhiji, mislim da to sada nije moguće jer je sve uništeno. Moji su se roditelji borili za narod, dobrobit ljudi. Ali danas se ljudi bore za novac, za nešto drugo - tvrdi.</p><h2>6. Vojvotkinja od Cambridgea postala je prva kraljevska majka koja je snimila službene fotografije svoje djece, a potez je u potpunosti izmijenio njezin odnos s novinarima</h2><p>Vojvotkinja od Cambridgea, <strong>Kate Middleton</strong>, obilježila je povijest kada je nakon poroda 2015. godine, umjesto profesionalnog fotografa, sama uslikala službene fotografije princeze <strong>Charlotte</strong>. Otada je nastavila fotografirati Charlotte, princa <strong>Georgea</strong> i princa <strong>Louisa </strong>svake godine za njihove rođendane, a medijima je objavila i druge obiteljske fotografije za rođendan princa <strong>Williama</strong>, Dan očeva i Božić.</p><p>Prema bivšem časniku kraljevske zaštite <strong>Simonu Morganu</strong>, ovo je omogućilo Middletonu da razvije dobar odnos s novinarima, a ujedno i ograničava njihovo često uplitanje.</p><p>- Što se tiče kraljevske obitelji, oni će dati malo, mediji će dati malo, pa tako mogu doći do zadovoljavajućeg ishoda - izjavio je Morgan.</p><h2>7. Princeza Sofia iz Švedske zamijenila je svoju tijaru volontiranjem tijekom pandemije koronavirusa</h2><p>Princeza Sofia, punim imenom <strong>Sofija Kristina Hellqvist</strong> - bila je glamurozni model i reality zvijezda prije nego što je postala član švedske kraljevske obitelji 2015. godine. Dobila je brojne kritike prije vjenčanja s princem <strong>Carlom Philippom</strong>, a mnogi novinari objavljivali su priče i fotografije iz njene prošlosti. Unatoč tome, princeza je u TV intervjuu izjavila kako ne 'žali ni za čim' iz svoje prošlosti.</p><p>- Sva ta iskustva učinila su me osobom kakva jesam. Ne bih se danas odlučila za to - rekla je. U godinama koje su uslijedile nakon njezinog vjenčanja, Sofia je naporno radila kako bi služila svojoj zemlji. Učinila je i korak dalje te je 2020. godine volontirala u bolnici Sophiahemmet i pohađala trodnevni tečaj hitne medicinske pomoći. Princeza je pomogla olakšati rad zdravstvenom osoblju zbog povećanog obujma posla koji je nastao kao posljedica pandemije koronavirusa.</p><h2>8. Bugarska princeza Miriam prevladala je tragediju nakon gubitka supruga</h2><p><strong>Miriam de Ungría</strong> postala je princeza Turnova kad se udala za bugarskog princa <strong>Kardama </strong>1996. godine. Par je 2008. imao tešku automobilsku nesreći u Madridu. Njihovo vozilo je udarilo u stablo i prevrnulo se, uslijed čega je Miriam ozlijedila lakat i pluća te slomila rebra. Kardamove su ozljede bile znatno gore, s traumama mozga i lubanje te ozljedama na rukama. Preminuo je 2015. godine nakon višegodišnjih zdravstvenih tegoba prouzrokovanih nesrećom.</p><p>- Njegova smrt bila je posljedica plućne infekcije, koja je bila povezana s paralizom koju je pretrpio nekoliko godina nakon prometne nesreće 2008. od koje se nikad nije oporavio - rekao je prinčev otac, bivši car Bugarske. U godinama koje su uslijedile, Miriam se fokusirala kako na svoj obiteljski život (dva sina, princa Borisa i princa Beltrána), tako i na svoju liniju nakita. Miriam je prvu kolekciju nakita lansirala 1991. godine.</p><p>Tako je 2014. godine lansirala MdeU, luksuzni brend nakita i pribora pogodnog za sve kraljevske - ili 'wannabe' royal događaje - s tijarama, naušnicama, narukvicama i broševima.</p><h2>9. Vojvotkinja od Sussexa ustala protiv britanskih tabloida nakon joj je 'zabranjeno' braniti se od strane tiskovnog tima iz palače</h2><p>Kao glumica koja je već izgradila svoju karijeru, <strong>Meghan Markle</strong> bila je drugačija od svega što je kraljevska obitelj vidjela prije. Kada se udala za princa <strong>Harryja </strong>2018. godine, kraljevski promatrači bili su optimistični.</p><p>- Skupa s evanđeoskim zborom i afroameričkim biskupom, ceremonija je bila odmak od tradicije i plijenila je maštu svijeta - napisala je Nicholl opisujući kraljevsko vjenčanje u svojoj knjizi 'Harry i Meghan: Život, gubitak i ljubav'.</p><p>Međutim, Markleina bitka s britanskom tiskom bila je nešto što se nije moglo zanemariti. Nakon što je priznala svoje probleme u emotivnom intervjuu prošle godine, optužila je tabloide da pišu lažne priče o njoj. Kasnije je priznala da se osjećala 'nezaštićenom' od strane tiskovnog tima iz palače, koji joj nisu dopustili da odgovori na lažne priče. Nakon što su početkom godine odustali od kraljevske uloge, Markle i princ Harry prekinuli su svu vezu s četiri britanska tabloida: The Sun, Daily Express, Daily Mirror i The Daily Mail.</p><p>U pismu napisanom u svakoj publikaciji, vojvoda i vojvotkinja od Sussexa izjavili su da se više ne žele 'biti valuta ekonomiji klika i iskrivljavanja', piše <a href="https://www.insider.com/photos-modern-princesses-changing-what-it-means-to-be-royal-2020-7#princess-esther-of-burundi-ran-for-president-to-show-young-women-that-nothing-is-impossible-5" target="_blank">Insider</a>. </p>