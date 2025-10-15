9 stvari koje stopala otkrivaju o zdravlju - ne treba ih ignorirati!

8. OTEKLA STOPALA KOJA NE SPLASNU PREKO NOĆI - Nakon dugog dana na nogama ili dugog leta, blago oticanje stopala je sasvim normalno. No, ako vam stopala ostanu otečena čak i nakon noćnog odmora, tijelo vam šalje ozbiljnije upozorenje. Uporna oteklina – poznata i kao edem – nije samo zadržavanje vode, već znak da tijelo ima poteškoća s pravilnim kretanjem tekućina. Takvo stanje može upućivati na probleme s cirkulacijom, srčane smetnje ili lošu funkciju bubrega. Ako su zahvaćena oba stopala ravnomjerno, često je riječ o sistemskom problemu – povezanom sa srcem, jetrom ili bubrezima. Ako je otečeno samo jedno stopalo, moguće je da je riječ o začepljenoj veni, upali ili čak krvnom ugrušku. Oteklina također može biti nuspojava određenih lijekova, osobito onih za visoki krvni tlak ili hormonalne terapije, a povezana je i s kroničnim stanjima poput dijabetesa ili poremećaja štitnjače. Ako primijetite da vam stopala ostaju otečena bez jasnog razloga, svakako se obratite liječniku. | Foto: Alice Day