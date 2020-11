9 stvari koje zaboravljamo prati i 9 onih koji peremo prečesto

Grudnjake, tajice, traperice ili zavjese peremo najčešće po osobnom nahođenju, vidljivoj prljavštini ili zbog lošeg mirisa, no svaka od tih stvari zbog svoje strukture ima rok trajanja koji se može smanjiti čestim pranjem

<p>Jeste li znali da, prema određenim statistikama, 90% odjeće koju peremo nije prljavo. Istodobno, dok peremo jedan odjevni predmet, zaboravljamo na drugi koji bi se odmah trebao oprati. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p> </p><h2>1. Tajice i traperice</h2><p>Često pranje traperica ispire boju, a tkanina tako izgubi svoj prvotni oblik. Isto tako, ako traperice perete često na visokim temperaturama nemojte se iznenaditi ako vam se skupe u pranju. </p><p>Problem pripijene odjeće poput tajice je taj što dobro upija znoj i stvara povoljno okruženje za rast bakterija što rezultira pojavom neugodnih mirisa. Ako tajice nosite svakodnevno, možete ih oprati nakon 2 do 3 nošenja, ali ako ih koristite za aktivne sportove, operite ih nakon svakog treninga.</p><h2>2. Sportski grudnjak i običan grudnjak</h2><p>Ako imate više komada grudnjaka možete ih mijenjati svaki dan. Tako ćete ih što rjeđe prati. To pomaže da zadrže dobar izgled, kao i da sačuvaju oblik i ne istegnu se. Sportske grudnjake, međutim, trebalo bi oprati nakon svakog nošenja.</p><h2>3. Kupaonski tepih </h2><p>Tepisi u kupaonici se prljaju češće nego što mnogi misle. Hodamo po njima u papučama u toploj i vlažnoj prostoriji koja je idealno okruženje za rast bakterija i plijesni. Tepihe perite jednom tjedno.</p><h2>4. Šilterica i kapa</h2><p>Ako ne nosite istu kapu tijekom cijele jesensko-zimske sezone, dovoljno ju je oprati jednom u 2 mjeseca ili 3 puta u sezoni. Većina kapa se može prati u perilici bez narušavanja kvalitete, međutim, uvijek pročitajte etiketu za pranje.</p><p>Šilterice se preporučuju ručno prati dva puta ljeti u hladnoj vodi.</p><h2>5. Jastučnica i posteljina</h2><p>Prašina prikupljena na posteljini sadrži viruse, bakterije i druge štetne mikroorganizme. Kad ih stalno udišete, postoji rizik od razvoja alergijskih reakcija, otežanog disanja i iritacije sluznice. Mrtve stanice ljudske kože hrana su grinjama. Da biste izbjegli takve probleme, bolje je prati posteljinu jednom u 10 dana.</p><p>Ne zaboravite obratiti posebnu pozornost na jastučnice - trebali biste ih mijenjati ​​češće od ostale posteljine. Na njima se nakupljaju ostaci šminke, sebuma i bakterija što može uzrokovati pojavu akni i drugih kožnih osipa.</p><h2>6. Prekrivač i pokrivač</h2><p>Ako u perilicu rublja stavite pokrivač zajedno s posteljinom, prestanite. Njega treba čistiti jednom u 2 mjeseca jer ne dodiruje vašu kožu tako često.</p><p>Kad je riječ o pokrivačima u koje se zamotate, obratite pažnju na učestalost korištenja. Obično se peru jednom mjesečno.</p><h2>7. Jakna i kaput</h2><p>Jakne treba prati najviše jednom u 3 mjeseca u hladnoj vodi. Većina kaputa ne može se ručno prati, a kako ne biste uništili tkaninu, kapute je bolje nositi na kemijsko čišćenje ako vam je prijeko potrebno pranje.</p><h2>8. Jastuk i poplun</h2><p>Nečistoća, masnoća s kose i kože prodire u jastuke i može uzrokovati razmnožavanje gljivica. Ako koristite jastučnicu, tada će biti dovoljno čišćenje jastuka jednom u 3 mjeseca. Istodobno, same krevete treba čistiti jednom mjesečno.</p><p>Poplune treba čistiti jednom u 6 mjeseci. Ne prljaju se kao jastuci.</p><h2>9. Til i zavjese</h2><p>Zavjese koje vise na bočnim stranama prozora trebaju se čistiti jednom godišnje pod uvjetom da ih redovito usisavate. To sprečava skupljanje različitih mikroorganizama poput grinja.</p><p>Til visi po sredini i zarobljava prljavštinu i prašinu koja leti u dom s otvorenih prozora. Zato ga treba čistiti najmanje jednom u pola godine. Kuhinjske zavjese treba čistiti još češće.</p>