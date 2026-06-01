9 stvari o kojima oženjeni muškarci stalno razmišljaju, ali ih nikad neće reći naglas

NJIHOVA STVARNA RAZINA STRESA Vaš suprug možda se smiješi za večerom dok mu misli jure kroz rokove, račune i obiteljske obveze. Mnogi muškarci nose masku smirenosti čak i kada ih stres pritišće sa svih strana. Često se boje da bi dijeljenjem svojih briga dodatno opteretili partnericu ili ostavili dojam slabosti. Društvo ih uči da moraju biti „stijena" na koju se drugi mogu osloniti, pa im je teško priznati ranjivost. Kada se ipak otvore i progovore o svojim problemima, važno je saslušati ih bez osuđivanja i bez potrebe da se odmah pronađe rješenje.