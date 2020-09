Bra\u0107a su uspjela nagovoriti legendarnog afroameri\u010dkog atleti\u010dara Jessea Owensa da tijekom igara nosi njihove tenisice, i to je bio pun pogodak za posao. Owens je osvojio \u010detiri zlatne medalje, a njihova obuvala postala su popularna.

Ali, uspjeh je polako unosio razdor me\u0111u dvojicom bra\u0107e \u010demu je svoj doprinos dalo i to \u0161to im se supruge nisu mogle smisliti.

Tijekom savezni\u010dkog bombardiranja, Rudi i njegova supruga su ve\u0107 bili u skloni\u0161tu kada se tamo pojavio i njegov brat sa \u017eenom. Tamo su se posva\u0111ali jer je, navodno, Adi shvatio bratovo komentiranje bombardiranja kao napad na njega.

Kasnije je Rudi bio pozvan da se bori u njema\u010dkoj vojsci i bio je uvjeren kako su mu Adi i njegova supruga to 'podmetnuli', odnosno kako su pomno planirali kako ga poslati na front gdje su ve\u0107e \u0161anse da \u0107e izgubiti \u017eivot.

Tijekom tog perioda Rudija su dva puta uhitili, prvi put nacisti jer je napustio svoju funkciju, a drugi put to su bili saveznici. Rudi je za sve krivio brata. I dok je ovaj sjedio iza re\u0161etaka, Adi je krenuo u osvajanje ameri\u010dkog tr\u017ei\u0161ta tako \u0161to je po\u010deo prodavati cipele ameri\u010dkim vojnim slu\u017ebenicima.

Lo\u0161a energija me\u0111u bra\u0107om nije nestajala pa su tvrtku podijelili na pola 1948. godine. Dijelili su sve, od imovine do zaposlenika. Adi je svoju tvrtku nazvao Adidas, \u0161to je kombinacija njegovog imena i prezimena, dok je Rudi svojoj nadjenuo ime Ruda \u0161to je kasnije promijenio u Puma.

I tako su na dvije strane istog gradi\u0107a postojale dvije konkurentske tvrtke, a ve\u0107ina stanovni\u0161tva tog mjesta bila je zaposlena ili u Adidasu ili u Pumi. Suparni\u0161tvo i mr\u017enja me\u0111u bra\u0107om i\u0161la je toliko daleko da se jako pazilo na odanost tvrtki, jednoj ili drugoj pa je sklapanje brakova ili izlazak s\u00a0nekime iz konkurentske tvrtke bilo nepo\u017eeljno.

Pri\u010dalo se da \u0107e stanovnici tog gradi\u0107a najprije pogledati kakve cipele nosite, odnosno \u010dije, i tek tada odlu\u010diti \u017eele li zapo\u010deti razgovor s vama ili ne.

Svaka tvrtka je dobro napredovala i imala svojih prednosti. Rudi i njegova Puma mogli su se pohvaliti boljim prodajnim osobljem, dok je Adi i njegov Adidas bio poznat po boljim tehni\u010dkim komponentama i boljim odnosima sa sporta\u0161ima. Financijski, Adidas je bolje poslovao od Pume.

I dok su se bra\u0107a prepucavala i natjecala, na tr\u017ei\u0161tu se pojavio Nike i preuzeo tr\u017ei\u0161no liderstvo.

Oba brata su preminula, Rudi\u00a01974. u dobi od 76 godina, a Adi 1978. u dobi od 77 godina. Pokopani su na suprotnim stranama istog groblja. U simboli\u010dnoj gesti za okon\u010danje dugogodi\u0161nje netrpeljivosti, 2009. godine zaposlenici obje tvrtke dogovorili su odigrati prijateljsku nogometnu utakmicu, prenosi The Vintage News.

\u00a0

Adidas i Pumu stvorila su braća koji su mrzila jedan drugoga

Posvađali su se pa tvrtku podijelili na pola 1948. godine. Adi je svoju nazvao Adidas, što je kombinacija imena i prezimena, dok je Rudi svojoj dao ime Ruda što je kasnije promijenio u Puma

<p>Priča o ovoj danas vrlo popularnoj robnoj marki započela je u malom urbanom području Njemačke dvadesetih godina prošlog stoljeća. Braća su u vlasništvu imala malu tvrtku 'Dassler cipele' za proizvodnju sportske obuće u gradiću Herzogenaurachu.</p><p>Stariji brat <strong>Rudolph Dassler</strong>, poznat i kao Rudi, bio je ekstrovert koji je obožavao prodajni dio posla. Mlađi<strong> Adolph</strong>, zvan Adi, bio je tihi majstor koji je dizajnirao i proizvodio obuću.</p><p>Kao i mnogi njihovi sugrađani u to doba, i braća su se pridružila nacističkoj stranci nakon što je Hitler došao na vlast 1933. godine. Skromno su radili do 1936., godine kada je Njemačka postala domaćin Olimpijskih igara.</p><p>Braća su uspjela nagovoriti legendarnog afroameričkog atletičara <strong>Jessea Owensa</strong> da tijekom igara nosi njihove tenisice, i to je bio pun pogodak za posao. Owens je osvojio četiri zlatne medalje, a njihova obuvala postala su popularna.</p><p>Ali, uspjeh je polako unosio razdor među dvojicom braće čemu je svoj doprinos dalo i to što im se supruge nisu mogle smisliti.</p><p>Tijekom savezničkog bombardiranja, Rudi i njegova supruga su već bili u skloništu kada se tamo pojavio i njegov brat sa ženom. Tamo su se posvađali jer je, navodno, Adi shvatio bratovo komentiranje bombardiranja kao napad na njega.</p><p>Kasnije je Rudi bio pozvan da se bori u njemačkoj vojsci i bio je uvjeren kako su mu Adi i njegova supruga to 'podmetnuli', odnosno kako su pomno planirali kako ga poslati na front gdje su veće šanse da će izgubiti život.</p><p>Tijekom tog perioda Rudija su dva puta uhitili, prvi put nacisti jer je napustio svoju funkciju, a drugi put to su bili saveznici. Rudi je za sve krivio brata. I dok je ovaj sjedio iza rešetaka, Adi je krenuo u osvajanje američkog tržišta tako što je počeo prodavati cipele američkim vojnim službenicima.</p><p>Loša energija među braćom nije nestajala pa su tvrtku podijelili na pola 1948. godine. Dijelili su sve, od imovine do zaposlenika. Adi je svoju tvrtku nazvao Adidas, što je kombinacija njegovog imena i prezimena, dok je Rudi svojoj nadjenuo ime Ruda što je kasnije promijenio u Puma.</p><p>I tako su na dvije strane istog gradića postojale dvije konkurentske tvrtke, a većina stanovništva tog mjesta bila je zaposlena ili u Adidasu ili u Pumi. Suparništvo i mržnja među braćom išla je toliko daleko da se jako pazilo na odanost tvrtki, jednoj ili drugoj pa je sklapanje brakova ili izlazak s nekime iz konkurentske tvrtke bilo nepoželjno.</p><p>Pričalo se da će stanovnici tog gradića najprije pogledati kakve cipele nosite, odnosno čije, i tek tada odlučiti žele li započeti razgovor s vama ili ne.</p><p>Svaka tvrtka je dobro napredovala i imala svojih prednosti. Rudi i njegova Puma mogli su se pohvaliti boljim prodajnim osobljem, dok je Adi i njegov Adidas bio poznat po boljim tehničkim komponentama i boljim odnosima sa sportašima. Financijski, Adidas je bolje poslovao od Pume.</p><p>I dok su se braća prepucavala i natjecala, na tržištu se pojavio Nike i preuzeo tržišno liderstvo.</p><p>Oba brata su preminula, Rudi 1974. u dobi od 76 godina, a Adi 1978. u dobi od 77 godina. Pokopani su na suprotnim stranama istog groblja. U simboličnoj gesti za okončanje dugogodišnje netrpeljivosti, 2009. godine zaposlenici obje tvrtke dogovorili su odigrati prijateljsku nogometnu utakmicu, prenosi <a href="https://www.thevintagenews.com/2019/02/22/adidas-versus-puma/?fbclid=IwAR2ciLPAr4KHrblskUGfn6wM58_1gcyoS45IuILyIqC_qBshMgxxqusT06k" target="_blank">The Vintage News</a>.</p><p> </p>