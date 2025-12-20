Blagdanska ponuda
Adventski ceker: Od domaćih sokova, džemova, ulja i rakija, do medenjaka, šalova i kapa
U Supernovoj u Buzinu održana je manifestacija Adventski ceker, s 20-ak poljoprivrednih proizvodjača iz Zagreba i Zagrebačke županije te ekoloških proizvođaća s oznakom Plavi ceker
Za svakog ponešto - tako se ukratko može opisati ponuda na Adventskom cekeru u Supernovoj, manifestaciji koja okuplja 20-ak poljoprivrednih proizvođača i ekoloških proizvođača pod brendom Plavi ceker
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Bilo je tu i zgodnih stvari za pokloniti dragim ljudima povodom blagdana: Domaći pekmezi, sokovi i rakije, na primjer
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Ili krekera od ekološki proizvedenih zrna
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Pa sve do zgodnih figurica za bor ili slaganje jaslica ispod bora
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Iako zima nije žestoka, u Supernovi se moglo pronaći i šal ili kapu za hladnije dane...
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
