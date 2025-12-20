Obavijesti

Blagdanska ponuda

Adventski ceker: Od domaćih sokova, džemova, ulja i rakija, do medenjaka, šalova i kapa

U Supernovoj u Buzinu održana je manifestacija Adventski ceker, s 20-ak poljoprivrednih proizvodjača iz Zagreba i Zagrebačke županije te ekoloških proizvođaća s oznakom Plavi ceker
Zagreb: Manifestacija "Adventski ceker"
Za svakog ponešto - tako se ukratko može opisati ponuda na Adventskom cekeru u Supernovoj, manifestaciji koja okuplja 20-ak poljoprivrednih proizvođača i ekoloških proizvođača pod brendom Plavi ceker | Foto: Igor Soban/PIXSELL
