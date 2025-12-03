Obavijesti

VIDEO: SVAKI DAN JEDAN RECEPT

Adventski kalendar kolača: Evo kako se rade čajni kolutići, husarice i engleska rolada

Donosimo vam čaroliju božićne tradicije direktno u vaše kuhinje! Sve do 25. prosinca pratite serijal iz 'Babičine produkcije' Maria Kroga i uživajte u Adventskom kalendaru babičinih kolača. Kako se spremaju čajni kolutići, husarice i engleska rolada od oblatna pokazat će vam baka Ana u današnjem videu

Adventski kalendar božićnih kolača: Čajni kolutići, husarice i engleska rolada 06:13
Adventski kalendar božićnih kolača: Čajni kolutići, husarice i engleska rolada | Video: Babičini recepti/Babice produkcija

Ostale tradicionalne recepte možete pratiti na web stranici Babičina produkcija i na društvenim mrežama YouTube TikTok.

Adventski kalendar božićnih kolača: Engleska rolada 02:16
Adventski kalendar božićnih kolača: Engleska rolada | Video: Babičini recepti/Babice produkcija
VIDEO Usred ratnog horora rekli 'da': 54 parova vjenčalo se u ruševinama razrušenog grada

GAZA - Grad Khan Younis na jugu Pojasa Gaze u utorak je bio domaćin vjenčanja za 54 para na proslavi koju je podržao Abu Dhabi u sklopu događaja kojima se obilježava 54. dan ujedinjenja UAE-a. Organizatori kažu da su parovi odabrani putem lutrije koja je uključivala 2.651 prijavu iz cijele enklave. Pjesma i ples nakratko su zamijenile tužne prizore koji se viđaju u razorenoj Gazi.

Khan Younis: Vjenčali 54 para u Gazi 03:38
Khan Younis: Vjenčali 54 para u Gazi | Video: 24sata/Reuters
'240 sekundi' 24sata! Mikulićev zet i kći u četiri godine kupili kuću s bazenom, novi stan...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Isti dan kada ga je Vlada razriješila dužnosti i kada je uhićen zbog 190 tisuća eura mita, Andrija Mikulić  ostao je bez posla , a još nije poznato hoće li mu biti  odobreno šest mjeseci pune i isto toliko pola plaće. Isti dan kada ga je Vlada razriješila dužnosti i kada je uhićen zbog 190 tisuća eura mita, Andrija Mikulić  ostao je bez posla , a još nije poznato hoće li mu biti  odobreno šest mjeseci pune i isto toliko pola plaće. Uhićena Federica Mogherini bivša šefica eu  diplomacije—nju i još dvoje terete za malverzacije s natječajima. Potvrđena optužnica Srđanu Mlađanu-trostrukog ubojicu terete da je kuma s kojim je dijelio ćeliju poticao na ubojstva...

'240 sekundi' 24sata! Mikulićev zet i kći u četiri godine kupili kuću s bazenom, novi stan... 04:00
'240 sekundi' 24sata! Mikulićev zet i kći u četiri godine kupili kuću s bazenom, novi stan... | Video: 24sata/Video
VIDEO Ovako je Srđan Mlađan stigao na sud u Varaždinu uz pratnju naoružanih specijalaca

Naoružani policajci doveli su trostrukog ubojicu Srđana Mlađana na sud u Varaždinu.Sve zbog nove optužnice prema kojoj je naručio ubojstva.

Srđanu Mlađanu potvrdili novu optužnicu 00:55
Srđanu Mlađanu potvrdili novu optužnicu | Video: RTL Danas
Ove godine donosimo čaroliju božićne tradicije direktno u vaše kuhinje! Svaki dan do 25. prosinca pratite serijal iz 'Babičine produkcije' Maria Kroga i uživajte u Adventskom kalendaru babičinih kolača. Danas baka Ana sprema prhke kekse od oraha s punjenjem od domaćeg pekmeza od marelica ili višanja

Adventski kalendar božićnih kolača: Husarski kolačići 02:16
Adventski kalendar božićnih kolača: Husarski kolačići | Video: Babičini recepti/Babice produkcija

