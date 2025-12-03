VIDEO: SVAKI DAN JEDAN RECEPT
Adventski kalendar kolača: Evo kako se rade čajni kolutići, husarice i engleska rolada
Donosimo vam čaroliju božićne tradicije direktno u vaše kuhinje! Sve do 25. prosinca pratite serijal iz 'Babičine produkcije' Maria Kroga i uživajte u Adventskom kalendaru babičinih kolača. Kako se spremaju čajni kolutići, husarice i engleska rolada od oblatna pokazat će vam baka Ana u današnjem videu
Ostale tradicionalne recepte možete pratiti na web stranici Babičina produkcija i na društvenim mrežama YouTube i TikTok.