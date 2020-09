Afro đir u Zagrebu: Od pletenica do noktiju u originalnom salonu

Prije deset godina sam došla u Hrvatsku, za mnoge ljude sam bila prva crna osoba koju vide u životu. Kad sam rodila djecu, još su više buljili, ali sad je drugačije. Svi nas vole i mi obožavamo Hrvatsku i ljude. Podsjećaju nas na naše Nigerijce. Rekla nam je to Ewomazino Margić (39), mama tri djevojčice: Tyre (9) i blizanki Sharon i Naomi (7) te osnivačica prvog studija za afričko uljepšavanje u Hrvatskoj.

Ewomazino prijatelji zovu Zizi zbog lakšeg izgovora pa je i salon nazvala Zizi studio, a smjestila ga je na zagrebačkoj Trešnjevci. Osim afričkih frizura, pletenica i afričkih preparata za kosu, nudi i sve druge standardne usluge šišanja, ali i manikuru, pedikuru, uređivanje obrva, masaže, depilaciju... Razlog velike ponude je jednostavan.

Zizi kaže kako oduvijek sanja o studiju

- U Hrvatsku sam došla prije desetak godina i većinu smo vremena proveli u Rijeci. Tek smo ove godine u veljači došli u Zagreb. U Rijeci sam završila brojne edukacije. Znala sam da u Hrvatskoj nema ničega sličnog pa sam prepoznala u tome potencijal. Zasad nas je troje zaposleno i širit ćemo se - priča nam Zizi na mješavini hrvatskog i engleskog jezika. Kaže, zna hrvatski, ali ipak se lakše snalazi s engleskim. 

Studio je otvorila ovaj tjedan, a specijalizirani su za afričke pletenice koje su zadnjih nekoliko sezona jako popularne i u Hrvatskoj.

Savladala sve tehnike 

- Kosa bijelih žena je prekrasna i laka, lako ju je održavati, dok je kosa afričkih žena teška, oštra i moramo koristiti desetine preparata ako je želimo ukrotiti jer raste u širinu i visinu. Zato i radimo pletenice, da je ukrotimo - kaže i dodaje kako je pletenje težak posao, zahtijeva osmosatnu koncentraciju i stajanje na nogama.

Pletenice mogu biti raznih boja i dužina, a postoje razne tehnike pletenja. U kosu se dodaju ekstenzije koje je potrebno uplesti u korijenu i to je najdugotrajniji dio koji zahtijeva i najviše koncentracije i spretnosti, ali Zizi kaže kako to nije teško naučiti. Ona je u 15 godina pletenja savladala sve tehnike, a ujedno joj je to i najdraži posao.

Pletenice se nose nekoliko mjeseci, odnosno dok ne izraste prirodna kosa, a potom se rade nove. Barem je tako u Africi. Kaže kako Hrvatice najčešće pletenice biraju u ljeto jer su zahvalna i jednostavna frizura koja ne zahtijeva previše brige, rjeđe se pere, a pozitivno je što je zaštićena od vanjskih utjecaja i oštećenja poput peglanja, feniranja, bojenja i sl. Otplitanje traje također nekoliko sati, a Zizi kaže kako je najbolje da to također radi profesionalac jer on raščešljava i njeguje svaki pramen. Cijena ovisi o dužini kose.

Sve stiže iz Afrike

Osim pletenica, u studiju je moguće naručiti i staviti perike. Vlasnica dio asortimana, perika i proizvoda nabavlja i iz Afrike kako bi sve bilo autentično i sigurno. 

Najbitnije joj je ponuditi kvalitetu jer je uvjerena kako joj se upravo zbog toga te stručnosti i vještina klijenti vraćaju. Po pitanju manikure kaže kako se afričke žene najviše razlikuju od Hrvatica jer ne geliraju nokte, nego lijepe umjetne nokte raznih dužina, a zajednička im je ljubav prema raznim bojama i uzorcima.

Zizine kćeri najviše vole uređivanje noktiju, a mama kaže i kako pomognu s pletenjem. U afričkom Lagosu, odakle Zizi potječe, otvorila je i vodila kafić.

Zagrepčani divni ljudi

- Kod uređivanja noktiju, obrva ili masiranja klijenata moraš biti stopostotno koncentriran i ozbiljan, tu se radi o njihovu zdravlju, tijelu i mora se paziti. U kafiću se družiš, piješ s ljudima, opušteni su i oni i ti, nema puno briga - objašnjava.

Strpljiva je i po pitanju hrvatske birokracije koja joj je stvorila brojne probleme, ali uz potporu obitelji i prijatelja uspjela je ostvariti životni san. Supruga Hrvata koji radi u Africi upoznala je u kafiću, a on je bio česti gost. Kaže kako se zaljubila preko ušiju, vjenčali su se i nakon što je zatrudnjela odlučili su odgajati djecu u Hrvatskoj.

Cure obožavaju Bundek i Maksimir, nakon škole idemo se šetati ili igrati na igralištima, objašnjava Zizi. Dosad je proputovala većinu zemlje, očarale su je Plitvice i Dubrovnik. Kaže kako se veseli budućnosti, a želja joj je stvoriti obiteljski biznis te educirati druge ljude i prenijeti im dašak Afrike. Djevojčice ljeta provode na Rabu kod djeda i bake i obožavaju more. Kaže i kako je hrvatska kuhinja slična afričkoj, samo što se u sve dodaje ljuta paprika.