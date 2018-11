'Aha' efekt! Inspiracija često dolazi na najčudnijim mjestima

Jednostavno se dogodi: najbolje ideje odjedanput se pojave dok smo posve isključeni, na primjer, dok šećemo psa, sjedimo na wc-u ili šamponiramo kosu pod tušem. Ljenčarenje i ne razmišljanje o ničemu posebno zapravo vodi najboljim idejama. Ponekad uporno mozganje i pokušavanje dolaska do neke ideje može imati sasvim suprotan učinak. Mozak bolje radi kada se opusti.

A psiholozi imaju i ime za taj eureka efekt - inkubacija. Često ga se naziva i 'aha' efektom. Slično je inkubaciji pilića, prije nego što ljuska jajeta pukne i izlegne se pernata lopta. Inkubator misli zapravo predstavlja rađanje ideje koja je inače podsvjesno pohranjena u mozgu.

Brojna istraživanja pokazuju kako je često puno teže doći do rješenja dok se aktivno koncentriramo na problem. Danski znanstvenici Ap Dijksterhuis i Teun Meurs pokazali su to istraživanjem u kojem su se ispitanici trebali prisjetiti izvornih naziva za tjesteninu nakon što su im ponudili pet lažnih imena koja završavaju istim slogom.

Ispitanici su trebali dati odgovore u roku od tri minute, pri čemu se pokazalo da će više ideja imati oni koje se cijelo to vrijeme ometalo. Oni koji su sjedili nad stranicom i neprestano razbijali glavu o imenima tjestenine nisu mogli navesti ni približno toliko primjera.

Što kad zablokirate?

Odmaknite se od računala, tablica, informacija i isključite telefon. Prošetajte i promijenite okolinu. Rješenje će doći samo od sebe.

Dokazi iz znanosti

Dobre ideje često se pojavljuju i u snu, neposredno nakon buđenja, odnosno dok smo najmanje opterećeni obvezama, pokazala su brojna istraživanja.

Inspiracija dolazi nenadano

Iako se kaže da samo naporan rad može uroditi dobrim idejama, upravo je ključ kreativnosti uzeti pauzu i ustati od radnog stola, slažu se stručnjaci.

Woody Allen inspiraciju uvijek traži pod tušem

Spisatelj, glumac i režiser redovito odlazi pod vrući tuš kako bi došao do originalnih ideja.

- Tamo ostavljam stvarni svijet za sobom te mi često na pamet padaju nesvakidašnje ideje kojih se nikad ne bih sjetio za stolom - rekao je Woody u nedavnom intervjuu.

Smatra kako mu vruća voda pomaže u ublažavanju stresa, a upravo je forsiranje kreativnosti najveći uzročnik stresa kod njega.

Arhimed i kada

Grčki fizičar, astronom i jedan od najvećih matematičara starog vijeka jedan je od najvećih "eureka trenutaka" doživio u kadi. U njoj je osmislio principe gustoće i uzgona dok je promatrao vodu oko sebe. Legenda kaže da je tada sav sretan iskočio iz kade i sasvim nag trčao ulicama i vikao "eureka".

Johna Lennona inspirirao je poster

Rock legenda John Lennon ideju za pjesmu "Being for the Benefit of Mr. Kite" dobio je promatrajući poster na zidu u salonu antikviteta. Uzeo je komad papira i napisao cijelu pjesmu u tom dućanu, pred očima kupaca i prodavača.

Nikola Tesla

Veliki izumitelj imao je bezbroj odličnih ideja, no jednu od najvećih - onu o izmjeničnoj električnoj struji, dobio je u šetnji. Štapom je nacrtao ideju na pijesku i objasnio je svom partneru u šetnji.

J.K. Rowling

Britanskoj je spisateljici ideja o Harryju Potteru na um pala za vrijeme vožnje pretrpanim vlakom. Kako nije imala olovku sa sobom, a bila je previše sramežljiva da bi je tražila od nekoga, četiri sata vožnje priču si je iznova ponavljala kako bi bila sigurna da je zapamtila ideju.

