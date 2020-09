Ve\u0107ina industrije\u00a0u ovom trenutku oslanja se na fosilna goriva, posebno metan.\u00a0

<p>Zrakoplovni div Airbus otkrio je planove za ono što je nazvao 'prvim komercijalnim zrakoplovom s nultom emisijom štetnih plinova'. Tvrtka je objavila da bi njezini putnički zrakoplovi na vodik mogli biti u upotrebi i prije 2035. godine.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Greta Thunberg posvetila je godinu svog života tome da podsjeti moćnike za odgovornost za klimatsko zagađenje</p><p>Izvršni direktor Airbusa Guillaume Faury rekao je da je koncept 'zero' označio povijesni trenutak za sektor komercijalnog zrakoplovstva te da korištenje vodika ima potencijal da značajno smanji utjecaj zrakoplovstva na klimatske promjene. </p><p>Koncept zrakoplovstva bez emisija u velikoj se mjeri oslanja na pronalaženje načina za proizvodnju velikih količina vodika iz obnovljivih izvora ili izvora s niskim udjelom ugljika.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Ovo su novi zrakoplovi Airbusa</p><p>Većina industrije u ovom trenutku oslanja se na fosilna goriva, posebno metan. </p><p>Analitičari ističu da nije prvi put da se vodik smatra 'spasiteljem' modernog zračnog putovanja. Njegova upotreba u zrakoplovstvu seže još u doba balona za letenje na vodik, početkom 20. stoljeća, ali katastrofa u Hindenburgu 1937. godine to je doba privela kraju.</p><p>U novije vrijeme, od 2000. do 2002., Airbus je bio uključen u projekt Cryoplane koji financira EU, a koji je proučavao izvedivost zrakoplova na ​​tekući vodik. Nakon toga ideja je na neko vrijeme pala u nemilost, sve do sada. </p><p>Otkrivajući svoje najnovije planove, Airbus je objavio da bi zrakoplov s turboventilacijskim dizajnom mogao prevesti do 200 putnika na više od 3200 kilometara, dok bi koncept turbopropelera imao 50 posto manji kapacitet i domet.</p><p>Zrakoplov s 'miješanim krilima' bio je najupečatljiviji između tri novodizajnirana zrakoplova. Sva tri zrakoplova pokretala bi se plinsko-turbinskim motorima modificiranim za sagorijevanje tekućeg vodika, s vodikovim gorivim ćelijama za stvaranje električne energije. Međutim, Airbus je priznao da bi zračne luke morale uložiti velike svote novca u infrastrukturu za punjenje gorivom, da bi njihova ideja zaživjela. </p><p>- Prijelaz na vodik, kao primarni izvor energije za ovaj koncept aviona zahtijevat će odlučnu akciju cijelog zrakoplovnog ekosustava, rekao je gospodin Faury. Dodao je da bi za to trebala podrška vlade i industrijskih partnera, no da se moguće suočiti s tim izazovom kako bi se povećali izvori obnovljive energije i vodika za održivu budućnost zrakoplovne industrije. </p><p>Novi dizajni Airbusa plod su zajedničkog istraživačkog projekta koji je Airbus lani pokrenuo s EasyJetom, radi razmatranja hibridnih i električnih zrakoplova. Izvršni direktor zrakoplovne tvrtke Johan Lundgren rekao je da EasyJet ostaje apsolutno posvećen održivijem letenju te da nove tehnologije mogu biti odgovor na industriju koja vodi do klimatskog zagađenja, donosi <a href="https://www.bbc.com/news/business-54242176">News.</a> </p>