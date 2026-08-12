1985., 1993., 1999....
Ako ste rođeni tijekom ovih godina imate posebne osobine
Godina rođenja može utjecati na osobnost, humor i nostalgiju koju nosimo iz djetinjstva. Neki rođeni u određenim godinama imaju posebnu kombinaciju otpornosti, šarma i samopouzdanja. Pogledajte je li i vaša godina među njima.
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U nastavku koje godine nose posebnu osobnost.
| Foto: Thinkstock
U nastavku koje godine nose posebnu osobnost. |
Foto: Thinkstock
U nastavku koje godine nose posebnu osobnost.
| Foto: Thinkstock
1990. Ako ste rođeni 1990., odrasli ste na prijelazu između analognog i digitalnog svijeta. Sjećate se života prije pametnih telefona, ali ste se brzo prilagodili novim tehnologijama i internetu. Zbog toga često imate dobre komunikacijske vještine, ali i sposobnost snalaženja u velikim promjenama. Vaša posebna prednost je spoj zrelosti, stabilnosti i prilagodljivosti.
| Foto: 123RF
1995. Rođeni 1995. odrasli su uz DVD-ove, početke društvenih mreža i razvoj internetske kulture. Pripadate svojevrsnoj generacijskoj sredini, pa se često lako povezujete i sa starijima i s mlađima. Budući da ste svjedočili brojnim promjenama trendova, ne uznemirava vas lako ono što je novo. Vaša posebna kvaliteta je odvažnost da promijenite karijeru, stil ili životni smjer kada osjetite da je vrijeme za to.
| Foto: 123RF
2000. Rođenje na početku novog tisućljeća samo po sebi nosi određenu simboliku. Odrasli ste u potpuno digitalnom svijetu, ali se još možete sjetiti ranog djetinjstva prije nego što je gotovo sve postalo prisutno na internetu. Zbog toga dobro razumijete društvene mreže, osobni imidž i način na koji se ljudi predstavljaju drugima. Vaša posebna snaga su ambicija, osjećaj za nove početke i spremnost na promjene.
| Foto: 123RF
1985. Rođeni 1985. često imaju izražen osjećaj odgovornosti i smirenu lidersku energiju. Odrastali su u strukturiranijem svijetu, a u odraslu dob ušli tijekom velikih društvenih, tehnoloških i ekonomskih promjena. Zbog toga znaju biti praktični i stabilni, ali istodobno dovoljno fleksibilni da se prilagode novim okolnostima. Njihova posebna prednost nije nešto upadljivo, već sposobnost da ostanu smireni i pouzdani kada stvari postanu kaotične.
| Foto: 123RF
1999. Rođeni 1999. često imaju buntovnu crtu i ne prihvaćaju tradiciju samo zato što je stara. Odrastali su u razdoblju velikih promjena, zbog čega lakše prihvaćaju nestabilnost i nove ideje. Spremni su eksperimentirati s karijerom, kreativnim putevima i vlastitim identitetom. Njihova posebna snaga su intuicija, inovativnost i sposobnost da prepoznaju trendove prije nego što postanu široko popularni.
| Foto: 123RF
1993. Rođeni 1993. često su emocionalno inteligentni, ali bez pretjerane sentimentalnosti. Odrastali su uz razvoj interneta, reality televizije i promjene društvenih normi, pa dobro prepoznaju razliku između načina na koji se ljudi predstavljaju i onoga što zaista jesu. Zbog toga su dobri u procjenjivanju situacija i ljudi te se lako prilagođavaju različitim društvenim okolnostima. Njihova posebna kvaliteta je nenametljiva karizma koja prirodno privlači druge.
| Foto: 123RF
2003. Rođeni 2003. odrastali su gotovo potpuno u digitalnom svijetu, ali su ipak imali rano djetinjstvo prije nego što su društvene mreže postale toliko dominantne. Brzo razmišljaju, brzo se prilagođavaju i ne boje se eksperimentirati s novim idejama. Od ranih su godina naučili kako upravljati vlastitim imidžem i privatnošću u svijetu stalne prisutnosti na internetu. Njihova posebna snaga je odvažnost da pokušaju nešto novo, pogriješe i nastave dalje.
| Foto: 123RF
1988. Rođeni 1988. često spajaju ambiciju s emocionalnom dubinom i snažnim osjećajem odgovornosti. Odrastali su u uređenijem svijetu, ali su se u odrasloj dobi susreli s brojnim nepredvidivim promjenama, što im je razvilo izdržljivost. Istodobno često imaju izraženu kreativnu stranu i nostalgiju za vremenom prije nego što je sve postalo digitalizirano i komercijalizirano. Njihova posebna prednost je ustrajnost i sposobnost da rezultate grade polako, ali dugoročno.
| Foto: 123RF
2001. Rođeni 2001. odrasli su u svijetu koji se već ubrzano mijenjao, što ih često potiče na razmišljanje o smislu i vlastitim ciljevima. Ne prihvaćaju nužno stvari zdravo za gotovo i skloni su propitivanju različitih stavova i društvenih priča. Zbog ranog suočavanja s neizvjesnošću mogu biti vrlo prilagodljivi, ali istodobno usmjereni prema onome što smatraju važnim. Njihova posebna snaga je spoj dubine, odlučnosti i želje da ostave trag.
| Foto: 123RF
1997. Rođeni 1997. često imaju širok kulturni raspon jer razumiju i humor starijih milenijalaca i brzinu generacije Z. Odrastali su u kaotičnim počecima interneta, prije nego što su algoritmi postali toliko sofisticirani, pa ih je teško iznenaditi novim trendovima. Istodobno su sazrijevali u vremenu kada se sve više govorilo o mentalnom zdravlju, terapiji i emocionalnoj osviještenosti. Njihova posebna prednost je sposobnost prilagodbe uz očuvanje emocionalne stabilnosti.
| Foto: 123RF