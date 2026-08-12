Ako ste rođeni tijekom ovih godina imate posebne osobine

1995. Rođeni 1995. odrasli su uz DVD-ove, početke društvenih mreža i razvoj internetske kulture. Pripadate svojevrsnoj generacijskoj sredini, pa se često lako povezujete i sa starijima i s mlađima. Budući da ste svjedočili brojnim promjenama trendova, ne uznemirava vas lako ono što je novo. Vaša posebna kvaliteta je odvažnost da promijenite karijeru, stil ili životni smjer kada osjetite da je vrijeme za to. | Foto: 123RF