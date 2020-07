Iako Nadia ka\u017ee da nikada ne smijete vr\u0161iti pritisak na partnera da \u010dini bilo \u0161to zbog \u010dega se osje\u0107a nelagodno, ipak tvrdi da bi averzija prema seksu pa \u010dak i za vrijeme menstruacije trebala biti znak za bijeg.

'Ako dečko odbija seks dok imate menstruaciju ostavite ga'

Iako Nadia kaže da nikada ne smijete vršiti pritisak na partnera da čini bilo što zbog čega se osjeća nelagodno, ipak tvrdi da bi averzija prema seksu pa čak i za vrijeme menstruacije trebala biti popriličan alarm

<p>Australska stručnjakinja za seks i odnose <strong>Nadia Bokody,</strong> istaknula je kako seks tijekom menstruacije može pomoći u ublažavanju ženskih grčeva - i pozvala žene da 'bježe' ako njihovi partneri imaju problema s tim.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Najdraža poza u seksu?</p><p>Opisujući razgovor koji je vodila s prijateljicom, Nadia se prisjetila njezinih: 'Sviđa mi se seks za vrijeme menstruacije. Međutim, moj dečko to ipak ne želi. Kaže da ga to ne uzbuđuje.'</p><p>Zabrinuta ispovijedi svoje prijateljice, Nadia je tada u Google upisala ove riječi: 'moj dečko me ne želi dirati dok imam menstruaciju' i bila je užasnuta rezultatima od 11,8 milijuna koje je pronašla.</p><p>Iako Nadia kaže da nikada ne smijete vršiti pritisak na partnera da čini bilo što zbog čega se osjeća nelagodno, ipak tvrdi da bi averzija prema seksu pa čak i za vrijeme menstruacije trebala biti znak za bijeg.</p><p>Dodala je: 'Ako se vaš partner odbije seksati s vama jer ga vaše tijelo za vrijeme menstruacije fizički odbija, vjerojatno ne biste trebali ostati u vezi s njim.'</p><p>Nadia je dodala: 'U stvarnosti, menstruacija je jedan od najnevjerojatnijih procesa ženskog tijela. Bilo koji momak koji ne uživa u partnerovu tijelu, a zatim odbije seksualni odnos zbog crvene tjelesne tekućine nije onaj pravi.</p><p>Nadia je otkrila kako često koristi vibrator te njime preuzima kontrolu nad svojom seksualnošću, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12064341/sexpert-men-refuse-period-sex-dumped-turn-off/" target="_blank">The Sun.</a></p>