Ako imate problema s plodnosti, iskušajte ovih 16 prirodnih metoda

UMJERENA TEŽINA Prekomjerna ili premala težina može utjecati na plodnost utječući na vaš menstrualni ciklus, posebno na ovulaciju. Imajte na umu da se ono što se smatra zdravom težinom razlikuje od osobe do osobe, a BMI nije savršen prediktor zdravlja. Mnogi čimbenici, uključujući vaš jedinstveni sastav tijela i navike vježbanja, utječu na vašu težinu. Razgovarajte s liječnikom kako biste utvrdili hoće li gubitak ili dobivanje na težini poboljšati vašu plodnost. | Foto: 123RF