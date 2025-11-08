Ako imate problema s plodnosti, iskušajte ovih 16 prirodnih metoda

Određene prehrambene i životne navike, poput konzumiranja manje rafiniranih ugljikohidrata i umjerene tjelovježbe, mogu pomoći u povećanju plodnosti.
Promjena životnih navika može pomoći u povećanju plodnosti. Međutim, ako imate stalne probleme, razgovarajte s liječnikom kako biste otkrili temeljni uzrok. U nastavku donosimo 16 prirodnih strategija koje mogu pomoći u povećanju plodnosti.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
Promjena životnih navika može pomoći u povećanju plodnosti. Međutim, ako imate stalne probleme, razgovarajte s liječnikom kako biste otkrili temeljni uzrok. U nastavku donosimo 16 prirodnih strategija koje mogu pomoći u povećanju plodnosti. |
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
Promjena životnih navika može pomoći u povećanju plodnosti. Međutim, ako imate stalne probleme, razgovarajte s liječnikom kako biste otkrili temeljni uzrok. U nastavku donosimo 16 prirodnih strategija koje mogu pomoći u povećanju plodnosti.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
HRANA BOGATA ANTIOKSIDANSIMA Antioksidansi mogu pomoći u deaktiviranju slobodnih radikala u tijelu, koji mogu oštetiti i spermije i jajne stanice. Postoje i neki slabi dokazi koji upućuju na to da antioksidansi mogu poboljšati i žensku i mušku plodnost. Dodajte u prehranu više voća, povrća, orašastih plodova i cjelovitih žitarica jer te namirnice obično imaju više antioksidansa poput vitamina C i E, folata, beta karotena i luteina.
| Foto: Nataliya Arzamasova
JEDITE OBILNIJI DORUČAK To može pomoći kod ženske plodnosti, posebno ako imate sindrom policističnih jajnika. Studija iz 2013. otkrila je da jedenje obilnijeg doručka može poboljšati neke od hormonalnih učinaka PCOS-a koji utječu na plodnost. Veći unos kalorija tijekom dana također može poboljšati simptome PCOS-a. Odaberite obrok s manje ugljikohidrata jer oni mogu povećati upalu kod osoba s PCOS-om.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
DAJTE PREDNOST OMEGA-3 MASNIM KISELINAMA Svakodnevna konzumacija zdravih masti važna je za poboljšanje plodnosti i općeg zdravlja. Omega-3 masne kiseline mogu biti posebno korisne za povećanje plodnosti. Ovu zdravu masnoću možete pronaći u mnogim namirnicama, uključujući masnu ribu, lanene sjemenke i laneno ulje, chia sjemenke i orahe.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
SMANJITE UNOS UGLJIKOHIDRATA Ženama s PCOS-om općenito se preporučuje prehrana s manje ugljikohidrata (manje od 45% kalorija dolazi iz ugljikohidrata) Na primjer, ako jedete oko 1800 kalorija dnevno, to se prevodi u oko 200 grama ugljikohidrata. Nekoliko studija pokazuje da upravljanje unosom ugljikohidrata ima blagotvorne učinke na neke aspekte PCOS-a. No, nemojte ih potpuno izbaciti. Premalo ugljikohidrata može dovesti do zdravstvenih problema.
| Foto: DREAMSTIME
OGRANIČITE RAFINIRANE UGLJIKOHIDRATE Nije samo količina ugljikohidrata ono što utječe na zdravlje, već i vrsta. Rafinirani ugljikohidrati nalaze se u slatkoj hrani i pićima, kao i u prerađenim žitaricama, uključujući bijelu tjesteninu, kruh i rižu. Tijelo brzo apsorbira ove ugljikohidrate, uzrokujući skokove šećera u krvi i inzulina. Inzulin je kemijski sličan hormonima jajnika koji pomažu jajnim stanicama da sazrijevaju. Stalno povišen inzulin može uzrokovati da tijelo proizvodi manje reproduktivnih hormona jer misli da mu nisu potrebni.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
DODAJTE VLAKNA Istraživanje iz 2020. otkrilo je da prehrana bogata vlaknima i siromašna dodanim šećerom može neznatno povećati žensku plodnost. Neki primjeri hrane bogate vlaknima bez dodanog šećera uključuju cjelovite žitarice, voće, povrće, grah... Težite preporučenom dnevnom unosu od 25 grama vlakana.
| Foto: Thinkstock
PREISPITAJTE IZVOR PROTEINA Ključni su dio svake prehrane, ali određeni izvori mogu biti posebno korisni za plodnost. Studija iz 2019. sugerira da mediteranska prehrana može poboljšati plodnost. Bazira se na više ribe, a manje crvenog i prerađenog mesa. Mediteranska prehrana također ima tendenciju da bude bogatija antioksidansima i omega-3 masnim kiselinama.
| Foto: 123RF
MLIJEČNI PROIZVODI Istraživanja sugeriraju da mliječni proizvodi nisu loši za plodnost kako se mislilo. Mliječni proizvodi sadrže niz važnih hranjivih tvari, uključujući vitamin D, koji može biti koristan za plodnost. Iako nije jasno povećavaju li mliječni proizvodi plodnost, nema jakih dokaza da imaju negativan učinak. Muškarci bi se trebali odlučiti za opcije s niskim udjelom masti punomasni mliječni proizvodi mogu imati negativan utjecaj na spermu.
| Foto: Ihar Ulashchyk
PRENATALNI VITAMINI Ako pokušavate začeti, možda biste trebali početi uzimati prenatalne vitamine. Oni obično sadrže veće razine vitamina za koje se zna da podržavaju i plodnost i trudnoću, poput folne kiseline i vitamina B skupine. Svakako se prije odabira konzultirajte s liječnikom.
| Foto: Farion Oleksandr
AKTIVIRAJTE SE Vježbanje ima mnogo zdravstvenih prednostI. Povećanje umjerene tjelesne aktivnosti ima pozitivne učinke na žensku i mušku plodnost, posebno kod osoba s pretilošću. Kao i kod većine stvari, umjerenost je ključna. Prekomjerno vježbanje visokog intenziteta može imati negativan učinak na žensku plodnost. Razgovarajte sa zdravstvenim djelatnikom kako biste utvrdili koje vrste vježbanja bi vam bile najkorisnije.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
OPUSTITE SE Pokušaj začeća može unijeti dodatni stres u vaš život. Postoji određena rasprava o tome utječe li stres na plodnost. Međutim, stres može utjecati na vaše menstruacije, što može utjecati na plodnost. Stoga, uzmite vremena za opuštanje.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
SMANJITE KOFEIN Veza između kofeina i plodnosti nije baš jasna. Iako su neki stručnjaci ranije preporučivali ograničavanje kofeina tijekom pokušaja začeća, pregled studija iz 2020. sugerira da to možda nije potrebno. Međutim, s obzirom na nedostatak jasnoće o utjecaju kofeina na plodnost, možda biste trebali ograničiti dnevnu konzumaciju kave na jednu ili dvije šalice ili početi uključivati alternative kavi u svoju rutinu.
| Foto: Profimedia/ilustracija
UMJERENA TEŽINA Prekomjerna ili premala težina može utjecati na plodnost utječući na vaš menstrualni ciklus, posebno na ovulaciju. Imajte na umu da se ono što se smatra zdravom težinom razlikuje od osobe do osobe, a BMI nije savršen prediktor zdravlja. Mnogi čimbenici, uključujući vaš jedinstveni sastav tijela i navike vježbanja, utječu na vašu težinu. Razgovarajte s liječnikom kako biste utvrdili hoće li gubitak ili dobivanje na težini poboljšati vašu plodnost.
| Foto: 123RF
PROVJERITE RAZINU ŽELJEZA Studija iz 2023. pronašla je potencijalnu vezu između niske razine željeza i smanjene ženske plodnosti bez jasnog uzroka. Ako su vaše razine na nižoj granici, možda bi pomoglo uzimanje dodataka željeza. Prednost dajte nehemskom željezu, koje dolazi iz biljnih izvora jer ima veće koristi za žene s nedostatkom željeza. Izvori nehemskog željeza teži su tijelu za apsorpciju, stoga ih pokušajte kombinirati s hranom bogatom vitaminom C.
| Foto: Fotolia
IZBJEGAVAJTE ALKOHOL Studije su pokazale da konzumacija alkohola može imati negativan utjecaj na žensku plodnost. Najveći utjecaj uočen je kod onih koje su pile više od 12,5 grama alkohola dnevno (otprilike jedno piće). Ako sumnjate da ste trudni, ne postoji sigurna količina alkohola. Ako pokušavate zatrudnjeti, izbjegavanje alkohola je najsigurnija opcija. Ako se odlučite piti i znate da niste trudni, ograničite se na jedno standardno piće.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
RAZMISLITE O PČELINJIM PROIZVODIMA Pelud, matična mliječ i propolis stoljećima se koriste za poboljšanje plodnosti, ali nedostaje istraživanja koja uključuju ljude. Studije pokazuju da pčelinji proizvodi mogu pomoći kod neplodnosti povezane s PCOS-om, ali da mogu koristiti i muškoj plodnosti. Međutim, autori oba pregleda naglašavaju da su svi značajni učinci na plodnost uočeni samo u studijama na životinjama.
| Foto: Dreamstime