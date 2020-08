Ako kosu perete u tvrdoj vodi ona će postati tanja i beživotna

<p>Ako mislite da ste jedina osoba kojoj ispada kosa, griješite. Postoje mnogi ljudi koji se u ovom trenutku brinu zbog svoje kose, uglavnom zato što se čini da gube volumen. Pad kose je prirodan i može se dogoditi zbog mnogih razloga. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Treba uzeti u obzir kako do ispadanja kose može doći ako imate lošu kvalitetu vode, posebno ako je u pitanju tvrda voda. Možda ćete isprobati mnogo proizvoda za njegu kose, šampona, balzama i slično, ali ako ne učinite nešto u vezi s vodom, nastavit ćete gubiti kosu.</p><h2>Što je tvrda voda?</h2><p>Na nekim mjestima voda koja dolazi izravno u domove ljudi sadrži niz minerala i oksidansa. Malo toga je u redu i prirodno, ali kad postotak tih minerala i oksidansa poraste, to počinje štetiti kosi i vlasištu. Kad kosa postane slaba, počinje opadati. Kaže se da se to događa jer su minerali i oksidanti prisutni u tvrdoj vodi pozitivno nabijeni, dok naša kosa ima negativan električni naboj. Dakle, kad su minerali i kosa u kontaktu, privlače se poput magneta, čineći pramenove kose slabom.</p><p>Postoje mnoge negativne posljedice pranja kose tvrdom vodom. Ako kosu perete u tvrdoj vodi tijekom određenog vremenskog razdoblja, vaša kosa može postati beživotna. Vrhovi će vam ispucati i kosa će vam se stanjiti te više neće biti gusta.</p><p>Uvijek možete pokušati pronaći stroj za omekšavanje vode koji je dostupan na tržištu. Stroj može pomoći u uklanjanju tvrdoće vode, čineći je mekšom i čistijom.</p><p>Ako znate da vaše područje u kojem živite prima tvrdu vodu, potražite proizvode za njegu kose - posebno šampone - koji su posebno napravljeni za zaštitu kose od tvrde vode.</p><p>Postoji i kućni lijek koji možete isprobati. Dovoljno je uzeti dvije žlice octa ili limunovog soka i dodati ga u kantu tople tvrde vode. Isperite kosu pomoću ove otopine, zajedno s blagim šamponom, piše<a href="https://indianexpress.com/article/lifestyle/life-style/poor-water-quality-can-harm-your-hair-heres-what-you-can-do-6568917/" target="_blank"> Indian Express.</a></p>