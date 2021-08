Što nekoga čini dobrim u krevetu vječno je pitanje. Jesu li to seksualne vještine, zavodljiv pogled ili nešto treće? No najčešće to nema veze sa seksom već sa samim pristupom i karakterom osobe. Seks je prvenstveno u glavi, a da bi on bio dobar najvažnija je kemija između dvoje ljudi, ali i ovih 10 kvaliteta:

POGLEDAJTE VIDEO: Koliko traje idealan seks?

Tehnika, dobra higijena, karakter i kemija između dvoje ljudi jedni su od važnijih faktora, no seksualna intimnost zbog koje seks postaje fantastičan je puno više od toga. Ona raste i množi se dobrim, zajedničkim iskustvom, razgovorom i radom na sebi, piše Your Tango.