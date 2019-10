Ako radite ovih 10 stvari, onda ste definitivno dobri u krevetu

Vječno je pitanje što nekoga čini dobrim u krevetu. Jesu li to seksualne vještine, zavodljiv pogled, uzdasi ili nešto treće. No najčešće to nema veze sa seksom već sa samim pristupom i karakterom osobe.

Seks je prvenstveno u glavi, a da bi on bio dobar najvažnija je kemija među dvoje ljudi, ali i ovih 10 kvaliteta, donosi Your Tango:

Voljni ste učiti. Zaigrani ste i strastveni. Uz vas se vaš partner/ica osjeća seksi. Samouvjereni ste i ne bojite se biti ranjivi. Avanturistični ste i voljni eksperimentirati. Komunicirate svoje potrebe i slušate drugu stranu. Imate vremena i ne žurite se u seksu. Uživate u pružanju zadovoljstva jednako kao i u primanju istog. Pružate podršku i ne osuđujete. Potpuno ste prisutni u tim trenucima.

Tehnika, dobra higijena, karakter i kemija između dvoje ljudi bitni su faktori, no seksualna intimnost zbog koje seks postaje fantastičan je puno više od toga. Ona raste i množi se dobrim, zajedničkim iskustvom, razgovorom i radom na sebi.

Ono što nam umanjuje seksualnu vještinu su nedostatak vremena, usredotočenost samo na sebe, inhibicije, manjak tehnike te 'mozak koji se ne želi isključiti' pa se ne možete potpuno uživjeti u trenutak seksa.

Osim toga, mnogi od nas za sebe ne misle da su seksi, a za to su posebno krivi moderni i nametnuti ideali ljepote. Uz to, neki su i odgojeni tako da misle da je seks nešto prljavo i sramotno, a to je ogromna mentalna kočnica koja umanjuje seksualni užitak, ali i izvedbu.

