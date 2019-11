'Ako se bavite i zabavljate sa psom - ne možete pogriješiti'

Neven Kovačević se profesionalno radom sa psima bavio 26 godina, licencirani je instruktor za osnovnu poslušnost i rad službenih pasa te rad s kućnim ljubimcima. Autor je i organizator projekta ''Pas Građanin'' iz 2003. godine. Na ovogodišnjoj ''Real Dog'' konferenciji, koja će se održati ovog vikenda, 16. i 17. studenog u Novoj Galeriji u Zagrebu, Kovačević je izložiti predavanje na temu ''Što sam naučio od pasa''. Ususret samoj konferenciji, Kovačević je odgovorio i na nekoliko pitanja koja zanimaju svakog vlasnika i ljubitelja pasa.

Postoje li problematični psi?

Uvijek u prirodi postoje krajnosti, a problematičnost s pojavljuje s utjecajem druge strane. Taj pas u drugoj okolici možda uopće ne bi radio probleme ili to što jedna osoba vidi problematičnim, druga osoba to ne smatra problemom. Problemi su stvar pojedine situacije, odnosno okolnosti, momenta čak jer, ponavljam, neki današnji problem ne mora biti problem sutra. Tako da- postoje problematični psi, ali to nije stvar pasa samih po sebi.

Postoje li neki slučajevi koje posebno pamtite ili pas od kojeg ste najviše naučili?

Pa ima puno slučajeva koje pamtim i ima puno pasa koji su me štošta naučili. Upravo na konferenciji ću kroz tih nekoliko pasa i govoriti o pojedinim temama opisujući taj suživot, odnosno njihove slučajeve. Tako da, naravno, bilo je mnogo posebnih slučajeva, posebno moji psi- Afra, Kira i Lora, to su sve psi koji su u pojedinim životnim momentima strašno puno toga mi donijeli. Naravno, dok su one bile zajedno sa mnom nisam to mogao tako doživjeti. Takve stvari se uvijek dožive s nekim odmakom, pogledom u nazad.

Što biste poručili vlasnicima pasa?

Ako se bavite i zabavljate sa svojim psom- ne možete pogriješiti. Možete puno toga naučiti kroz jednu ležernost i opuštenost čak i ako niste posebno vješti, ali ako se opustite, bavite i zabavljate sa psom to je zbilja uvijek kvalitetno utrošeno vrijeme. Prvo se obucite u zabavu i sve će dalje biti ljepše.

Postoji li neki univerzalan recept za stvaranje dobrog odnosa sa psom?

Recepti su, tako reći, smjernice za ljude koji još uvijek ne razumiju pse i nevješti su u odnosu s njima pa se onda ponašaju po tom ''receptu''. No prava umjetnost je kada pređemo preko tih recepata i prepustimo se tom odnosu i dozvolimo da pas nama nešto da i da mi nešto damo njemu. Takvu dinamiku smatram ključem dobrog odnosa. Svi smo krenuli s receptima, tehnikama i konceptima i kroz to učili, a kasnije smo stvorili neki svoj stil kako bi taj odnos doveli na što bolju razinu.

Je li bitnije u radu sa psima najprije procijeniti psa ili čovjeka?

To ovisi od slučaja do slučaja, obje procjene su važne. Možda je ipak malo veći naglasak na čovjeku jer čovjek može poboljšati ili kompenzirati neke stvari koje su hendikep kod psa što je obratno puno teže.

Na psećoj vas sceni nema već dvije godine. Ima li promjena?

Pa ima promjena, prvenstveno što nisam više u aktualnosti s trendovima, no u smislu promišljanja o odnosu između psa i čovjeka ne. Evoluiramo iz dana u dan, na način kako shvaćamo život, ljude, društvo i društvene vrijednosti pa se to svakako reflektira i na naš pristup životinjama. To nije uvijek pozitivno, nekada odlazimo u ekstreme, no prirodno je da se stvari mijenjaju.

Nećemo vas pitati što već tko je pas za vas?

Pas je jedno biće koje je snažno obilježilo moj dosadašnji život. Posljednjih 30 godina sam intenzivno u svijetu pasa. S velikim poštovanjem prema njima mogu reći da su psi definitivno obojili to što ja jesam i kao čovjek i kao muškarac i kao muž i kao roditelj koliko god to možda smiješno zvuči. Oni su mi dali slobodu i strast. Moj odnos prema psima se jako promijenio kada se osvrnem na razdoblje prije 30 godina jer neke stvari koje su danas normalne prije su bile ''znanstvena fantastika''. Činjenica je također da je populacija pasa bila znatno manja i tih nekih zagriženih ljubitelja pasa nije toliko bilo. Naravno, sa širom masom mijenja se štošta, odlazi se u krajnosti, no dolazi i do dublje kvalitete u odnosu psa i čovjeka.

