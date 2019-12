Ako trudnica pije paracetamol, veći rizik od ADHD-a i autizma

Jedno od četvero djece čije majke su tijekom trudnoće koristile paracetamol razvilo je ADHD, jedno od sedmero djece razvilo je poremećaj iz autističnog spektra, a jedno od 25-ero djece ima obje dijagnoze, kaže američka liječnica i TV zvijezda dr. Miriam Stoppard.

Pokazala je to analiza podataka 1000 parova majki i djece, koji su sudjelovali u studiji u okviru koje su se istraživali faktori rizika tijekom trudnoće.

Žene i djeca u okviru te studije praćeni su između 1998. i 2018. godine, a za razliku od nekih ranijih studija koje su također ukazale na vezu između paracetamola i tih poremećaja, u ovom slučaju je umbilikalna krv žena testirana na biomarkere paracetamola.

Ranija istraživanja provedena su samo na temelju priznanja žene same da je koristila paracetamol u trudnoći, pa istraživanja nisu bila do kraja pouzdana, piše The Mirror.

Trećina djece razvija se posve normalno, dok rezultati pokazuju da dijete čija je majka u trudnoći koristila paracetamol ima dva puta veći rizik od nekoga od ovih poremećaja u odnosu na djecu čije ga majke nisu koristile. Pritom nije moguće doznati koliko je dugo fetus bio izložen lijeku, te koliko to vrijeme utječe na rizike.

Procjenjuje se da više od 65 posto trudnica u SAD-u, te više od 50 posto budućih majki koristi paracetamol za snižavanje temperature ili ublažavanje bolova.

Stoga je važno naglasiti da stručnjaci nigdje ne ističu da bi paracetamol mogao biti uzrokom spomenutih poremećaja, već se oni samo češće razvijaju kod majki koje su koristile lijek u vrijeme trudnoće.

- Paracetamol je lijek koji je dozvoljen za korištenje tijekom trudnoće i koristit će se i ubuduće, kaže dr. Andrew Shennan, profesor opstetricije na King's koledžu u Londonu. Ipak, dodaje kako bi se bilo dobro držati 'zlatnog pravila' da tijekom prvih 12 tjedana trudnoće majka ne uzima nikakve lijekove.

