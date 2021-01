Imate li narcisoidnog bivšeg koji vas neće ostaviti na miru? Razmišljate li možda na ovaj način: 'Ne smijem mu odgovarati na poruke ni na telefonske pozive, ali mi sve to nedostaje'. Nakon toga vas preplave osjećaji kao što su zajedničke uspomene, srce vam zatreperi i čeznete za onim što je bilo. Želite vratiti ta vremena. Mislite: Možda se promijenio, a svjesni ste da lažete samu sebe.

Kako da vam narcisoidni bivši prestane nedostajati?

Ljude koje privlače narcisi imaju labave granice. Narcisi privlače one koji su ovisni i ne progovaraju o onome što zapravo žele. Ljudi misle često za takav odnos da je to ljubav - ali nije.

Ljudi koji su imali narcisoidnog roditelja bili su uvjetovani da misle da je njihovo 'grandiozno' ja normalno i čini ih samopouzdanima. Nije, ali mozak misli da jest.

Određeni ljudi privlače narcise jer se nisu suočili sa vlastitom traumom. Oni to žele izliječiti prema van tako što će 'biti tu za nekoga drugoga tko je ranjen'. Upravo zbog toga ste u početku stupili u vezu s narcisom. Podsvjesno tražite 'normalizirano zlostavljanje'. A kad se toga oslobodite, imate simptome odvikavanja. Ne bavite se svojim problemima. Napustili ste sebe zbog njih.

Osoba koja vam stvarno nedostaje ste vi sami

Dobra vremena nikad nisu bila stvarno takva kakva vam se čine. To je sve bilo planirano, svjesno ili podsvjesno. Oni su vas zakačili za sebe i sad kad njih nema vi mislite da je kraj svijeta. Otišli ste jer vam je bilo loše. Ali ne sjećate se toga. Podsjećate se dobrih vremena, kada vam je zajedno bilo lijepo i kada ste mislili da je veza s takvom osobom kao dobitak na lutriji.

Zatim se pojave u vašem životu sa skrivenim namjerama, a vi mislite da se ta osoba promijenila. Kada 'čeznete' za nečim takvim ponovno ćete ga privući sebi. Sve dok to ne dobijete. Ta silna želja da vas netko 'voli' onako kako vam je duboko potrebno odraz je vaših rana. To nije prava ljubav.

Usredotočite se na to zašto ste prekinuli

Usredotočite se na to zašto ste ih ostavili, posebno kada vas um podsjeća na 'dobra vremena'. Shvatite da dobra vremena nisu 'prava ljubav'. Ono što trebate gledati je kako je bilo u lošim vremenima, u vremenima kada ste se svađali i slično.

Samo mučite sebe. Sjetite se kako bi ta veza izgledala da ste još uvijek skupa. Sjetite se koliko ste vi u toj vezi bili posvećeni sebi i kako ste se zapravo osjećali cijelo vrijeme.

Povratak narcisu je ovisnost

Kad se prestanete navlačiti na 'lažnu' sreću i 'otrovnu ljubav' i počnete si davati ljubav, nećete osjetiti onu 'čežnju' za prošlim toksičnim vremenima.

Prestanite se kačiti za nečije ranjeno srce i misliti da imate samopouzdanja i da možete nekoga promijeniti. Prestanite se kačiti za njihove riječi, a umjesto toga obratite pažnju na cijelu sliku.



Nemojte im odgovarati na poruke ni pozive, nemojte glumiti heroja. Zatvorite to poglavlje jer ako to ne učinite oni će sve što imaju upotrijebiti protiv vas. Nemojte glumiti heroja. Nemojte ponavljati riječi poput: 'Još samo ovaj put ću mu dati šansu. To je zadnji put.'

Volite sebe prije svega

Vrijeme je da se pozabavite svojom ovisnošću o narcisima. Zavolite sebe i fokusirajte se na sebe.

Kada budete sretni i kada zavolite samog sebe čežnja će nestati. I tek kada zavolite samog sebe doći će vam ljubav koja vama treba. Prava ljubav se s vremenom razvija, ona nije ovisna kao droga, ona je lijepa i polako se razvija samo na njoj treba raditi, piše Your Tango.