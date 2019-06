Ako vam glava ‘puca’ tijekom vrhunca - hitno idite liječniku!

Glavobolje koje izaziva seks ubrajaju se u takozvane primarne glavobolje. Kod njih je uzrok promjena u jednom dijelu mozga zbog čega se javlja bol.

Oko jedan posto glavobolja uzrokovano je seksualnom aktivnošću, a statistika kaže da se tri puta češće javljaju u muškaraca, kaže neurologinja, prof. prim. dr. sc. Darija Mahović Lakušić iz Klinike za neurologiju KBC Zagreb.

Na KBC-u Rebro kod prof. Mahović Lakušić godišnje se liječi oko 900 pacijenata s migrenom, dok desetak pacijenata tijekom godine dolazi zbog glavobolja koje se javljaju tijekom seksa.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Prema staroj klasifikaciji te se glavobolje mogu podijeliti na predorgazmičke i orgazmičke. Ove prve se javljaju prije orgazma i obično je riječ o tupoj boli koja se javlja već na početku odnosa. Bol je neugodna i smetnja je partnerima. Orgazmička glavobolja javlja se u vrijeme orgazma i najčešće je riječ o nagloj, oštroj i izuzetno jakoj glavobolji. Iznimno je neugodna i zbog nje partner traži prekid. Taj tip boli može biti znak da je došlo do puknuća jednog malog mjehurića, odnosno proširenja koje se stvorilo na krvnoj žili u mozgu, koje zovemo aneurizma. Stoga je potrebno upozoriti ljude da ako glavobolja koja se javila tijekom seksa ne popušta, odnosno postaje sve snažnija, odmah se treba javiti u hitnu neurološku ambulantu na pregled. To može izazvati krvarenje u mozgu, što može biti vrlo opasno - upozorava.

Dodaje da znanstvena istraživanja pokazuju da od 4 do 12 posto aneurizmi pukne upravo za vrijeme seksa, zbog čega je vrlo važno ozbiljno shvatiti naglu i oštru glavobolju koja se javlja u vrijeme orgazma.

Foto: Dreamstime

Većina glavobolja uzrokovanih seksualnom aktivnošću traju do 30 minuta, te uglavnom prolaze spontano, bez uzimanja analgetika. No ako se javljaju učestalo i ometaju čovjeka u vođenju ljubavi, svakako treba otići liječniku kao bi se utvrdio uzrok i odredila terapija, dodaje sugovornica.

- Dijagnoza primarne glavobolje uzrokovane seksom postavlja se na temelju detaljno uzete anamneze, međutim tek nakon učinjene neuroradiološke i likvorske obrade (MSCT mozga i MSCT angiografija ili MR mozga i MR angiografija, MR venografija) - navodi neurologinja. Vrsta terapije ovisi o učestalosti i o tome koliko su glavobolje intenzivne. U nekim slučajevima pacijentu možemo prepisati lijek koji će popiti pola sata prije nego što će imati seksualni odnos, što ovisi i o tome koliko su odnosi učestali, no češće se prepisuje profilaktička terapija koja sprečava glavobolje - kaže liječnica.

Razgovor i opuštanje uz svijeće ponekad ne pomaže.

- Ne postoje znanstveni dokazi o tome da glavobolje tijekom seksualnog odnosa mogu biti povezane sa psihološkim uzrocima, primjerice ženinim osjećajem da nije spremna na seks, ili negativnim iskustvima iz ranijih seksualnih odnosa i slično, pa nema osnove za tvrdnju da za sprečavanje glavobolja koje se javljaju tijekom seksa pomaže razgovor između partnera, ili opuštanje uz svijeće prije samog odnosa. Naravno, ako netko iz iskustva zaključi da mu neke vježbe relaksacije pomažu, svakako može nastaviti s time. No, to najčešće nema utjecaja na to hoće li se glavobolja tijekom odnosa pojaviti ili ne - zaključuje sugovornica.