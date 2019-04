Ako znate što želite, recite to partneru i spasit ćete svoj brak

Brak je nešto na čemu se radi i što se njeguje godinama. Mnogi ljudi zapravo ne znaju definiciju braka i kako bi on trebao izgledati iako su i sami u bračnoj zajednici.

Autor knjige “If You’re in My Office, It’s Already Too Late: A Divorce Lawyer’s Guide to Staying Together” James J. Sexton je odvjetnik sa dvadesetogodišnjom karijerom u vođenju brakorazvodnih parnica. U svojoj knjizi je podrobno objasnio što ljudi krivo rade da dolazi do konačne rastave braka. Njegovu knjigu je The New York Times stavio na listu najpopularnijih priručnika za brak, veze i partnerske odnose. Sexton je brak usporedio s tehnologijom. Kao i svaka nova tehnologija, ona namjerno rješava neke probleme, ali i slučajno stvara nove probleme, isto je i s brakom.

Foto: Promo

- Brak ne rješava probleme usamljenosti, privrženosti ili redovitog seksa. Sve to možete imati i bez da potpišete bračni ugovor. Prije nego što stupite u brak trebate se zapitati što želite od braka, koja je svrha biti u braku i što ćete dobiti zauzvrat. Koji je vaš opis posla u braku? Ovo pitanje je individualno, svatko ima svoju percepciju braka. No jedno je sigurno, brak je lukav - svaki dugotrajan odnos je nezgodan i s vremenom postaje teško održavati romantičan odnos - kaže autor. Zato se, nastavlja, brakovi raspadaju isključivo iz dva razloga.

- Prvi je da ljudi uglavnom ne znaju što žele, a drugi da ne znaju izraziti ono što žele. Ako ste loši u iskazivanju osjećaja, napišite partneru pismo. U njemu navedite dvadeset stvari koje volite kod svojeg partnera. Nepoštenost prema sebi i svojem partneru, prestanak očekivanja, pasivnost i nedostatak razumijevanja su razlozi zbog kojih se bračni partneri razilaze. A sve se svodi na neusklađenost i neujednačenost želja oba partnera - kaže autor. Sretan brak je ono što svi žele. Nitko nije ušao u brak zato da se rastane. Ponekad bi ljude trebalo podsjetiti zašto su ispočetka zapravo i ušli u brak, da bi shvatili koliko su tad bili sretni, a gdje je ta sreća sad nestala kad se potpisuju papiri za razvod. Kad bi ljudima koji se rastaju pokazali slike s početka braka, vjerojatno bi se zapitali što se dogodilo putem. Sexton tvrdi da ova knjiga nije za brakove koji su pred rastavom, nego za one koji žive u skladnom braku, da znaju što učiniti ako dođe do krize i kako ga spasiti.

Autor smatra da ne postoje trikovi za dobar brak. Ono što ga može poboljšati su proaktivna komunikacija i održavanje povezanosti s vašim partnerom. Ako u braku postoji dosljedna komunikacija i iskrenost, stabilnost braka bit će dugotrajna. Veze su najbolje kad partneri rade iste stvari na različite načine, a svrha je postizanje istoga cilja. To se najviše može vidjeti kod rasprava. Cilj nije biti u pravu, nego biti sretan i to je ono što mnogi ne razumiju.

