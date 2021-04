Narednih desetak godina u povijest će otići ručno očitavanje brojila za struju, ali i plaćanje računa po procjeni. Naime, HEP uvodi pametna brojila koja se daljinski očitavaju svakih 15 minuta.

To bi potrošačima trebalo olakšati život jer više neće biti toga da radnik HEP-a obilazi kućanstva i popisuje stanje, a vi mu morate otvoriti vrata i biti baš u to vrijeme doma, niti ćete morati sami javljati stanje brojila. Pametna brojila će sama javljati stanje potrošnje i potrošač će svaki mjesec plaćati samo ono što je stvarno potrošio, a ne akontacijski zbog čega se računi svako toliko moraju poravnavati ako je netko u pretplati ili u “minusu”.

Kako donosi Večernji list, do sad je ugrađeno 360.000 pametnih brojila na daljinsko očitavanje, od čega je 260.000 ugrađeno u kućanstva. Do 2030. HEP planira ugraditi napredna brojila na 2,4 milijuna obračunskih mjernih mjesta u što će se uložiti 2,3 milijarde kuna. No po kojem principu ugrađuju brojila?

Naime, postoji i obaveza zamjene brojila zbog isteka ovjernog roka, koji prosječno iznosi 12 godina. Zato se pametna brojila uvode na područjima transformatorskih stanica na kojima je najveći broj brojila kojima istječe upravno ovjerni rok. HEP sam snosi trošak ugradnje i druge troškove. Potrošač može odlučiti samostalno da mu se ranije ugradi brojilo, no tada mora sam snositi trošak ugradnje a to je 390 kuna. Tu je i trošak od 20 kuna svaki mjesec jer se mora osigurati posebna komunikacija tog brojila sa sistemom. Ovisno o modelu, samo brojilo košta od 600 do 900 kuna. Inače, prema podacima HEP-a samo u kategoriji kućanstva je oko dva milijuna kupaca kojima će kad-tad stići ova napredna verzija brojila koju zagovara i EU.

Osim što će s novim brojilima u povijest otići i akontacijski način plaćanja struje, također bi trebalo odzvoniti neplatišama jer će ih HEP jednostavno moći na daljinski način isključiti iz mreže.

Ovime i Hrvatska postaje dio pametne mreže koju potiče EU i koja želi racionalno upravljati potrošnjom električne energije i to se smatra svojevrsnom revolucijom u energetskom sektoru. Prema najavama, potrošač će i sam moći upravljati svojom potrošnjom jer će mu se automatski javljati ako prijeđe neku granicu potrošnje pa će moći pripaziti na što struja “ide”.