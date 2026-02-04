Alergije na nakit: Koji metali najmanje iritiraju kožu?

Kod osjetljive kože problem se često pojavi tek nakon duljeg nošenja, znojenja ili kontakta s vodom i kozmetikom, pa osoba teško poveže uzrok i posljedicu. Dobra vijest je da se većina neugodnih reakcija može izbjeći pravilnim izborom materijala, pogotovo ako se nakit nosi svakodnevno ili u dodiru s probušenim uhom.

Najčešći okidač je nikal. Iako se nikal ponekad koristi radi čvrstoće i otpornosti, kod mnogih ljudi izaziva kontaktni dermatitis. Zato je kod izbora nakita za osjetljivu kožu važno tražiti jasne informacije o sastavu legure te birati metale koji su poznati po dobroj podnošljivosti. U EU je zabranjen uvoz nakita u kojem ima nikla i sve hrvatske i europske firme su dužne poslati nakit na sanitarnu inspekciju, koja provjerava sastav nakita. Želimo upozoriti sve čitatelje da nakit, koji naručujete od prodavača iz Kine, i koji vam dolazi na kućni prag, ne prolazi sanitarnu inspekciju i može sadržavati tragove nikla i drugih teških metala opasnih za zdravlje.

Zašto nastaje reakcija kože i kako je prepoznati?

Kontaktna alergija nastaje kada koža prepozna određenu tvar kao prijetnju i pokrene upalnu reakciju. Kod nakita to najčešće znači da se s površine metala, osobito pri znojenju, trenju ili oksidaciji, otpuštaju mikroskopske količine iona koji iritiraju kožu. Reakcija može biti blaga (suhoća i lagano crvenilo) ili izraženija (oteklina, vlaženje, ranice).

Tipični znakovi da je problem u metalu, a ne u mehaničkom trenju:

promjene su točno na mjestu dodira (npr. oko rupice na uhu ili ispod prstena)

simptomi se pogoršavaju nakon duljeg nošenja, sporta ili topline

smiruju se kad se komad nakita skine, ali se vraćaju pri ponovnom nošenju

Ako se reakcija ponavlja, smisleno je razmisliti o promjeni materijala, a ne samo o promjeni modela.

Metali koji najmanje iritiraju kožu

Za osjetljivu kožu u pravilu su najbolji metali koji su kemijski stabilni, manje oksidiraju i ne sadrže nikal. U praksi se najčešće ističu tri opcije: nehrđajući čelik, kvalitetno zlato i provjereno srebro.

Nehrđajući čelik je čest izbor za osobe koje žele izdržljiv materijal i jednostavno održavanje, posebno u kategoriji čelični nakit. Dobar nehrđajući čelik stvara stabilan zaštitni sloj koji smanjuje otpuštanje tvari koje bi mogle izazvati iritaciju. Posebno se traži kirurški čelik, jer se koristi i u medicinskim primjenama te je u praksi poznat po dobroj podnošljivosti, osobito kod naušnica i piercing nakita koji je u stalnom kontaktu s kožom.

Zlato je često siguran izbor, ali ključ je u čistoći i sastavu legure. Viša finoća (npr. 18k) obično znači manje dodatnih metala koji mogu potaknuti alergiju. Kod osjetljive kože problem nije samo “zlato” kao plemeniti metal, nego drugi metali u leguri (primjerice radi tvrdoće ili određene boje). Ako ste već imali alergijsku reakciju, birajte provjerene firme u Hrvatskoj i izbjegavajte komade s interneta bez jasne deklaracije i jasnog porijekla.

Srebro može biti vrlo ugodno za nošenje, no važno je znati da srebro u dodiru sa zrakom i vlagom može potamnjeti. Samo potamnjenje nije isto što i alergija, ali kod osjetljive kože oksidacija može doprinijeti iritaciji, osobito ako je komad često izložen vodi ili parfemu. Kod izbora srebrnog nakita najviše pomaže kvalitetna izrada, dobra završna obrada i pravilna njega.

Foto: Argentum Vita

Koje materijale češće izbjegavati kod osjetljive kože

Nije svaki “modni” komad iz Kine nužno loš, ali kod bižuterije je sastav često nejasan, a površinski premazi se mogu s vremenom istrošiti. Tada koža dolazi u kontakt s baznim metalom koji može sadržavati nikal ili druge sastojke koji potiču reakciju.

Rizičniji su:

komadi bez deklaracije o materijalu, osobito vrlo jeftina bižuterija

legure koje lako oksidiraju i ostavljaju trag na koži

nakit s premazom koji se brzo ogrebe ili ljušti, pa kontakt postaje neujednačen

naušnice nepoznatog sastava, jer su u izravnom kontaktu s osjetljivim tkivom

Važno je razlikovati i iritaciju zbog vlage (npr. zadržavanje vode ispod prstena) od alergije. No, ako se problem stalno ponavlja na istom mjestu, vjerojatnije je da je uzrok metal ili legura.

Kako odabrati “siguran” komad nakita i produžiti mu ugodan kontakt s kožom

Kod osjetljive kože najbolji je pristup kombinacija dobrog materijala i pametnog nošenja. Prvo, birajte nakit s jasnom informacijom o sastavu: nehrđajući čelik, kirurški čelik, srebro ili zlato provjerenog udjela. Drugo, obratite pozornost na završnu obradu: glatke površine, kvalitetne kopče i dobro obrađeni rubovi smanjuju trenje i mikrooštećenja kože.

Za ugodnije nošenje pomaže nekoliko jednostavnih navika:

skidajte nakit prije tuširanja, sporta i spavanja ako primjećujete iritaciju

izbjegavajte kontakt s parfemom, lakom za kosu i agresivnim sredstvima za čišćenje

redovito očistite komad (blaga sapunica i meka krpica), osobito ako se nosi svakodnevno

ako se radi o naušnici, birajte modele i materijal koji su namijenjeni dugom nošenju

Argentum Vita d.o.o., kao specijalizirana tvrtka za direktan uvoz i prodaju nakita te repromaterijala za izradu, u praksi olakšava izbor jer se može birati između različitih materijala i završnih obrada, ovisno o tome tražite li gotov komad ili materijal za vlastitu izradu, uključujući i repromaterijal za izradu nakita. Kada je koža osjetljiva, najbolja “strategija” nije tražiti jedan univerzalan metal za sve, nego odabrati materijal koji je stabilan, provjerenog sastava i prilagođen načinu nošenja, tako da nakit ostane detalj koji se nosi s lakoćom, a ne izvor nelagode.