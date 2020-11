Tu\u017eba, koja je u \u010detvrtak podnesena ameri\u010dkom okru\u017enom sudu za zapadni okrug Washingtona, tako\u0111er navodi 11 pojedinaca i tvrtki sa sjedi\u0161tem u SAD-u i Kini koji su krivotvorene predmete prodavali putem Amazona.

<p>Amazon je tužio nekolicinu influencera koji su na njegovom sajtu prodavali lažne Gucci, Louis Vuitton i Dior torbe i remenje, među njima su Kelly Fitzpatrick s Long Islanda u New Yorku te Sabrina Kelly-Krejci iz Beloita, Wisconsin.</p><p>Tužba, koja je u četvrtak podnesena američkom okružnom sudu za zapadni okrug Washingtona, također navodi 11 pojedinaca i tvrtki sa sjedištem u SAD-u i Kini koji su krivotvorene predmete prodavali putem Amazona.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kreativan život Karla Lagerfelda</strong></p><p>- Uključili smo se u kampanju protiv prodavanja lažnih proizvoda - naveo je Amazon u svojoj žalbi, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8943351/Amazon-sues-two-influencers-using-site-sell-counterfeit-Gucci-belts-Dior-bags.html"> Daily Mail. </a></p><p>Biznis s fejk robom izuzetno je unosan na svjetskoj bazi, no Amazon sada pokušava ući u trag pojedincima i kompanijama koje prodaju preko njihovih kanala. </p><p>Kelly Fitzpatrick reklamirala je svoje lažnjake na @styleeandgrace, računu koji je sada ugašen.</p><p>Link za kupnju proizvoda s Instagrama je vodio na Amazon, no fotografija proizvoda koji je tamo objavljena bila je drugačija. Svejedno, istražitelji su na taj način kupili desetak lažnjaka koje su influenceri reklamirali na Instagramu.</p>