Amelia Earhart, prva je žena pilot koja je preletjela sjeverni Atlantik, prvo kao 'obična' putnica. Svjetski poznati avijatičar Charles Lindbergh, prvi pilot koji je bez prekida preletio preko Atlantika, od SAD-a do Engleske, odlučio je ponoviti let s pratnjom i suputnicima koji će bilježiti dojmove. Tako je izdavač George Putnam krenuo u potragu za ženom pilotom koja bi mogla sudjelovati u tome i tako je došao do Amelie Earhart. Ona je 17. lipnja 1928. krenula na putovanje u avionu Fokker F7, kojim su upravljali piloti Bill Stultz i Louis Gordon.