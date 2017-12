Anđeoska numerologija: Broj koji se ponavlja je šapat anđela

Sam nam spomen anđela priziva zaštitničke osjećaje - jer oni su vjesnici, prenositelji poruka božanske ljubavi koji su tu da nam pomognu kad god to zatražimo. Poznato je da svatko od nas ima svog anđela čuvara, no oni upućeniji u svijet veličanstvenih krilatih Božjih glasnika tvrde da možemo imati i dvojicu pa i više od toga. Neki anđeli dolaze i odlaze iz našeg života, ali čuvari su uvijek tu i vole nas bezuvjetno, te se nikad ne ljute na nas zbog naših izbora. Tu su da ostvarimo unutrašnji mir.

Iako Bog zna što nam treba, nitko od svjetlosnih Bića neće se miješati u naš život ako mi to ne tražimo i ne dopustimo. Možete se naglas pomoliti, izreći što želite ili napisati svoje riječi. Ako ne znate za što da tražite pomoć, jednostavno možete reći: “Dragi anđeli, pomozite mi da budem u miru.”

To je sasvim dovoljno. Anđeli komuniciraju s nama na različite načine, a jedan od njih je i brojevima koje stalno primjećujemo oko sebe. Pogledate li često na sat i vidite iste brojeve svaki put? Ili imate sretan broj koji volite i koji vas slijedi kroz život? Brojevi su na mobitelima, satovima, registracijskim pločama, na listićima lutrije, na brojevima računa i u osnovi svega što nas identificira. Brojevi koji vam se stalno ponavljaju nose posebnu poruku.

Foto: Dreamstime

Oni su poseban način na koji vam vaši anđeli i duhovni vodiči mogu prenijeti misli. Ako shvatite značenje tih brojeva, možete komunicirati sa svojim anđelima i vodičima. Ako često vidite svoj datum rođenja (npr. 19. srpnja bi bilo 719, ili 197), to je neki voljeni pokojnik koji vas obavještava da ste sigurni i da vas vidi. To je prekrasan način na koji mogu komunicirati s vama.

Pronađite poruke kojima anđeli komuniciraju s vama, zamolite ih da vam pomognu, čak i kada vam izgleda da vam pomoć nije potrebna. Otvorite se višim dimenzijama i vjerujte u čuda i njihovo vodstvo.

ZNAČENJE BROJEVA KOJI SE PONAVLJAJU

0 Nula predstavlja beskonačno savršenstvo Stvoritelja i označava našu vezu s njim. Nula simbolizira savršeni krug bez početka i kraja. Istodobno je i ništa i sve, alfa i omega. Ako vidite često nulu, poruka za vas je da su vaše molitve došle do Stvoritelja, da se upravo na njih odgovara kroz savršeno rješenje, da vas svemir podržava i čini sigurnim. Simbol omega predstavlja božansko savršenstvo i odgovara izgledom nuli, koja je početak svega.

1 Vjerujte u sebe i imajte povjerenja u svoje sposobnosti. Možda je vrijeme da započnete novi projekt ili pokrenete novi pothvat. Vrijeme je za sadnju sjemena za svoju budućnost zasnovano na nadahnutoj ideji.

2 Slušajte intuiciju i nemojte se samo snalaziti s onim što drugi ljudi očekuju od vas. Ovo je divno vrijeme za romantiku, partnerstvo i ljubav. Uzmite si vremena za samoobnavljanje. Nemojte se previše naprezati. Dopustite si da budete poštovani.

Foto: Dreamstime

3 Postoji nešto u vama što treba izraziti, bilo da je to emocija, kreativna potraga, poslovni pothvat ili karijera koja je bliža vašem srcu. Družite se i smijte se više.

4 Morate se uzdati i usredotočiti na izgradnju svojih temelja, uključujući vaš dom, financije i fizičko tijelo. Investirajte u sebe, u posao ili nekretninu.

5 Promjena je u zraku. Ili morate razbiti svoju rutinu, ili vam se promjene događaju. Podijelite svoje priče ili se promovirajte u medijima. Razgovarajte i zabavite se.

6 Pobrinite se da uravnotežite svoje fizičke potrebe sa svojim duhovnim i emocionalnim blagostanjem. Vodite računa o sebi - možda imate više odgovornosti sada, osobito vezano uz obitelj. Slušajte glazbu i unesite više ljepote u svoj život. Sklad je obnovljen.



7 Vrijeme je da se izrazite i meditirate više, povucite se iz vanjskog svijeta i uđite u unutarnji. Možda je vrijeme za preseljenje. Morate ostati usredotočeni na ono što je istina vašoj svrsi, a ne na vaš ego.

8 Budite veliki. Hodajte gordo. Proširite svoje granice. Možda će vas osporavati ili testirati sada, samo da biste ojačali. Ostanite vjerni svojim strastima i ustrajte u njim. Divno je vrijeme za vas da budete uspješni i napravite nešto.

9 Imajte suosjećanja za sebe. Možda ćete se osjećati izgubljeno ili čak odbijeno, ako je tako, to je samo zato što se ne volite dovoljno. Pustite misli, osjećaje, ljude i okolnosti koji vam ne služe. Ostanite vjerni svom integritetu i podijelite svoje svjetlo s drugima. Imate toliko toga za dijeljenje sa svijetom.

11 Vaša je intuicija uvijek jaka. Inspirira vas kreativnim idejama. Podijelite svoju viziju s drugima kroz učenje, govor ili pisanje. Osvijetlite svoje svjetlo i nadahnite druge.

22 Vrijeme je da poduzmete svoje nadahnute ideje i utemeljite ih u fizičkom obliku. Ako postoji posao koji želite pokrenuti, nešto što želite poučavati, kuću koju želite kupiti ili način na koji želite izgraditi temelj koji se može podijeliti s drugima, napravite plan, učinite to.

33 Vaš glas i vizija mogu dirnuti druge na najdublje načine. Slušajte svoje srce i podijelite svoje jedinstvene darove s drugima. Imat ćete pozitivan učinak na druge. Imate mnogo toga za dijeljenje, izražavanje i podučavanje.

44 Mislite veliko. Vaša se snaga testira. Imate prigodu značajno utjecati na svijet, materijalno i duhovno. Morate dobro planirati, položiti prave temelje i zadržati veliku sliku u središtu pozornosti. Ostanite jaki i vjerni svojoj viziji. Vi to možete.

55 Morate napraviti velike promjene i započeti novu rutinu, projekt ili pothvat. Pokrenite promjene tako da sebe postavite na prvo mjesto i ulažete u sebe.

66 Trebate se više voljeti i uživati u ljepoti. Ispred svojih stavljate potrebe drugih ljudi. Morate biti kreativni i izraziti svoje osjećaje riječima, umjetnošću, kreativnošću i ljubavlju. Tu se pronađite.

77 Zagledajte se u sebe i pitajte se što stvarno želite. Ide li vaš život u smjeru koji je usklađen s vašom duhovnom svrhom? Ako je tako, vjerujte u sebe i dijelite svoje darove sa svijetom. Možda želite podijeliti svoju unutarnju mudrost kroz priče, savjetovanje ili liječenje drugih.



88 Sada preuzimate mnogo odgovornosti. Pobrinite se da ne uzimate više nego što možete podnijeti. Imate mnogo prigoda za stvaranje više novca i utjecaja, provjerite je li usklađen s ciljem vaše duše. Ostanite usredotočeni na ono što je važno za vašu veliku viziju.

99 Ovo je razdoblje završetka i puštanje. Možete osjećati gubitak ili odvajanje, ali to je samo zato da napravite mjesta za nešto veće i više nagrađivanja. Pustite prošlost, osobito žaljenje, i znajte da ćete biti nagrađeni u budućnosti. Usredotočite se na ono što biste željeli stvoriti, a to je novo i iskorijenite ono što vam više ne služi.

111 Puni ste ideja, a sada je vrijeme da ih stavite u akciju. Nemojte previše razmišljati o stvarima ili se onesposobiti sumnjajući. Ovo je vrijeme za djelovanje i vjeru u sebe. Sada možete stvoriti što god želite vrlo brzo. Pobrinite se da je usklađeno sa željama vašeg srca.

222 Ljubavna pravila. Vidjet ćete poboljšanja u svom domu, svojoj ljubavi i pronaći unutarnji mir. Nemojte se previše naprezati. Dopustite si stvaranje ljepote i samoljublja, a ne sile. Ples i glazba mogu donijeti ravnotežu i sklad.

333 Vi ste u kreativnom tijeku. Ništa vas ne može odvući od prenošenja osobne poruke u svijet. Vaše srdačne riječi i nadahnuta vizija mogu donijeti velike promjene vama i onima oko vas. Sposobni ste pozitivno utjecati na mase.

444 Vaši snovi, ideje i vizije očituju se u stvarnost. Gradite temelje za svoje snove koji će također biti korisni onima u vašoj obitelji, kao i budućim generacijama.

555 Promjene se događaju brže nego što možete pratiti. Držali ste se rutine i poznatoga dulje nego što je dobro za vas. Vrijeme je za putovanja, pustolovine, druženja i rizik.

666 Ovaj broj mnogima izaziva neugodu, no nije tako zastrašujuć kao što ljudi vjeruju. Previše se usredotočujete na materijalni svijet, a ne na duhovan. Donosite odluke iz straha i siromaštva misli pa kao rezultat radite previše. Vi ste duhovno biće i ovo vas podsjeća da obratite pozornost na hranjenje tijela, uma i emocija. Olakšajte si i usredotočite se na ono što u životu doista ima smisla.

777 Proveli ste dosta vremena u samorefleksiji i eventualno proučavanju duhovnosti. Znate što želite i što je istina. Sada je vrijeme za izlazak na svijet i stvaranje neba na zemlji. Trebate izraziti svoje uvide i intuicije.

888 Stvarno ste prihvatili izazov i podvrgnuli se testu. Možda ste imali velike dobitke, kao i velike gubitke. Podsjećamo vas da se i ono što se događa spušta i obratno. Vodite ciklus beskrajne promjene i obilja. Vjerujte u sebi i zadržite veliku sliku u vašem umu. Nemojte uzimati više nego što možete podnijeti. Nevjerojatno ste snažni, ali ste ipak čovjek.

999 Ovo je kraj dugog karmičkog ciklusa i poglavlja u vašem životu. Možda ćete se osjećati kao da trebate otpustiti stvari i ljude brže nego što vam se sviđa. Naučili ste svoje lekcije i sada je vrijeme da krenete dalje i podijelite svoja iskustva s drugima.

1111 Ovo je trenutačni broj manifestacija. Usredotočite se samo na misli i energiju koju biste željeli imati u budućnosti.

Značenje niza 11, 111 ili 1111

Ako često vidite niz brojeva 11, 111 ili 1111, za to postoji razlog. Kada vidite ovaj ili neki drugi niz, možete pitati svoje anđele što vam poručuju. Često se događa da, kada smo u stanju stresa, ne registriramo što nam poručuju. Anđeoski numerički nizovi stoga predstavljaju kodove komunikacije između vas i njih. Često pojavljivanje brojčanog spomenuta niza upozorava da prolazite razdoblje kada vam se istodobno pokazuju misli, ideje i želje. Pomislite na nešto, i to se ostvari. U tom je razdoblju jako važno da ostanete pozitivni i osluškujete srce. Niz poručuje: “Neka vaše misli budu pozitivne, jer se one odmah opredmećuju. Usredotočite se na želje umjesto na strahove; dakle, na mogućnosti umjesto na prepreke. “

Značenje niza 22, 222 ili 2222

Imajte vjere! Ovo je pokazatelj da ste posijali sjeme želje i sada se vraćate s pozitivnim iščekivanjem. Preneseno značenje: Nastavite unositi vrijeme i energiju u snove, kao i da zadržite vjeru da će se uskoro sav vaš trud isplatiti. Što više dvojki vidite, jača je poruka.

Značenje niza 33, 333 ili 3333

Broj tri označava Sveto Trojstvo, što znači da imate Božansku zaštitu, pomoć i vodstvo. Ako viđate ovaj brojčani niz često oko sebe u nekom trenutku, to upozorava da imate blisku vezu s Isusom. Trojke su i znak da ste na putu duhovnog razvoja i da živite iz ljubavi, povezani s Višim Ja i sa Svetim Duhom. Značenje brojeva pojačava i to ako u posljednje vrijeme viđate puno bijelih golubova, svejedno je jesu li živi na ulici ili na slikama.

Značenje niza 44, 444 ili 4444

Uleti li vam u vidno polje često niz 444 (na telefonu, računima, na registracijskim pločicama, u knjigama i novinama koje čitate) to je jako pozitivan znak. Brojčani niz 444 znači da su anđeli s vama. To je utješan podsjetnik od nebeskih Bića koji nas treba smiriti i prenijeti nam da su naše molitve saslušane i uslišene, kao i da dolazi potrebna pomoć, da ste sigurni i zaštićeni.

Pozitivne su promjene na pomolu. Što češće viđate taj niz, poruka je sve jača i jasnija.

Značenje niza 55, 555 ili 5555

Niz 555 označava da prolazite velike i važne životne promjene. To također može biti znak da se tek spremaju velike promjene, pa je vrijeme da se pripremite za njih već sada. 555 može biti i potvrda ako se pitate jeste li dobro odlučili kad ste krenuli određenim putom. Brojčani niz sugerira da naše promjene vodi sam Bog, tako da imate povjerenje jer je to put vaše duše. Kada se zbroje tri petice, one daju broj 6 (5+5+5=15; 1+5=6), što poručuje da se oslobodite strahova u vezi s tim hoće li vam nešto nedostajati u egzistencijalnom smislu što bi vas moglo omesti da provedete tu promjenu.

Značenje niza 66, 666 ili 6666

Anđeoski broj 6 znači materijalizam, financije i ovozemaljske brige. Broj 6, to je podsjetnik da usmjerite misli na duhovno umjesto da ste previše opterećeni ovozemaljskim. Šestica nas udaljava od briga koje izaziva novac i usmjerava nam pozornost na vjeru. Što više šestica, jača je poruka da se molite i da tražite duhovnu pomoć i vodstvo. Čak iako imate neka svoja uvjerenja u vezi s ovim brojem (ili brojčanim nizom), znajte da je anđeoska poruka povezana s usmjeravanjem svojih misli na pozitivu.

Značenje niza 77, 777 ili 7777

O sedmici se često zna govoriti kao o sretnom broju i on to zaista jest. Broj sedam znači da ste na pravom putu i da nastavite ići životnom stazom kojom ste se uputili. Što je više sedmica u nizu, sve je naglašenija poruka i njezina važnost. Broj sedam možete primijetiti i na drugim mjestima, poput 7 dana u tjednu, 7 boja u spektru duge, 7 energetskih centara i mnoge druge.

Značenje niza 88, 888 ili 8888

Broj 8 predstavnik je beskonačnosti i svega dobrog u svemiru što je beskonačno: ljubav, energija, vrijeme... Osam je obilje bez ikakva nedostatka. Koncentracije na broj 8 pomažu da se manifestira obilje svake vrste. Ako vidite mnogo

osmica, to je odgovor svemira da su vaše molitve uslišene.

Značenje niza 99, 999 ili 9999

Niz 999 rijetki viđaju oko sebe. Devetka označava završeni ciklus, što može značiti svršetak životnog poglavlja. Pojavljivanje ovog niza može biti poticajno u cilju završetka nečega što ste već započeli. Anđeoski niz 999 doslovno znači: “Posveti se svojim prioritetima. Sada. Nema više mjesta odlaganju, nema više izgovora ni briga. Pokreni se sada.” Vrlo često je to usmjerenje vašoj životnoj svrsi. Već znate koja je vaša svrha, čak iako niste sigurni kako da je ostvarite. Ovi brojevi vas upozoravaju da je nužno poduzeti akciju k ostvarenju snova i svaki će korak biti plodonosan.

Značenje niza 1234

Kada vam se redovno pojavljuje niz 123 ili 1234, to je znak da je vrijeme da pojednostavite život, vrijeme je da otpustite stari teret iz svog života i da se oslobodite svega što vas je kočilo. Prepoznajte što je to što možete pustiti iz svog života kako biste se više odmarali, vježbali, igrali, meditirali, zdravije se hranili i više se brinuli o sebi? Vrijeme je da se oslobodite teškog tereta.