ANKETA Koliko novca bi bilo pristojno darovati mladencima?

Hrvati su vrlo velikodušni kad je darivanje mladenaca u pitanju dok u nekim drugim državama nije tako. Na primjer, u Njemačkoj najveće iznose daju roditelji svojoj djeci koja imaju svadbu, a to se kreće od 100 do 500 eura. Toliko daruju i kumovi, a katkad i tetke, ujaci, stričevi... Studentu ili pripravniku koji se ženi po njima je sasvim dovoljno dati 30 do 50 eura, kao i nekome koga bi svrstali u poznanike. Ukoliko se radi o prijateljima ili daljnjoj rodbini, tad je, kažu, u redu isprsiti se i darovati čak 100 eura, prenio je portal fenix-magazin.de.

Zanima nas što vi mislite, koliko bi novca trebalo dati na svadbi? I slobodno u komentare napišite što mislite o svemu tome, kakva su vaša iskustva, koliko ste davali ili dobivali...