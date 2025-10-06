Koja seks poza vama gotovo uvijek donosi najviše užitka? Je li to misionarska, kaubojka ili neka treća? Sudjelujte u anketi i podijelite svoje iskustvo
NAJLAKŠI PUT DO ORGAZMA
ANKETA Recite nam u kojoj pozi najčešće doživljavate vrhunac?
U nedavnom članku objavili smo iskustva žena koje su otkrile poze koje im najčešće donose vrhunac. Neke su rekle da je to misionarska, druge da im najbolje odgovara kaubojka, treće žlica...
Opće je poznato da je mnogim ženama teško doživjeti orgazam samo putem penetracije, ali neke poze ipak funkcioniraju bolje od drugih. Zato bismo voljeli čuti i vaše mišljenje!
Koje poze su vama najugodnije i najčešće vam donose vrhunac? Sudjelujte u anketi i pomozite nam otkriti što najviše 'funkcionira' našim čitateljima.
