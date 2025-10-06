Obavijesti

NAJLAKŠI PUT DO ORGAZMA

ANKETA Recite nam u kojoj pozi najčešće doživljavate vrhunac?

Foto: Dreamstime

Koja seks poza vama gotovo uvijek donosi najviše užitka? Je li to misionarska, kaubojka ili neka treća? Sudjelujte u anketi i podijelite svoje iskustvo

U nedavnom članku objavili smo iskustva žena koje su otkrile poze koje im najčešće donose vrhunac. Neke su rekle da je to misionarska, druge da im najbolje odgovara kaubojka, treće žlica...

Opće je poznato da je mnogim ženama teško doživjeti orgazam samo putem penetracije, ali neke poze ipak funkcioniraju bolje od drugih. Zato bismo voljeli čuti i vaše mišljenje!

ZA EKSPLOZIJU UŽITKA Iskustva žena: Ovo su top poze u kojima smo došle do vrhunca
Iskustva žena: Ovo su top poze u kojima smo došle do vrhunca

Koje poze su vama najugodnije i najčešće vam donose vrhunac? Sudjelujte u anketi i pomozite nam otkriti što najviše 'funkcionira' našim čitateljima.

