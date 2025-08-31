ANKETA Stručnjaci otkrili koliko često biste trebali prati cipele: Koliko redovito vi to radite?

Primjerice, jastuke (ne jastučnice, koje bi trebale ići u perilicu jednom tjedno, nego same jastuke) trebalo bi prati dvaput godišnje. Čak i grudnjaci trebali bi se prati nakon svaka dva do tri nošenja.

Ali što je s cipelama? Sigurno su one izuzetak?

Podiatrica Anne Sharkey ističe da se na vašim omiljenim tenisicama redovito nakuplja sve, od alergena i bakterija do izmeta. Sharkey je izjavila da cipele zaslužuju temeljito čišćenje svaka dva mjeseca ako se nose umjereno, dok bi sportske cipele koje nosite svakodnevno mogle imati koristi čak i od tjednog pranja. Dodaje da ih je u međuvremenu dobro barem prebrisati krpom, da bi se smanjila količina klica.

Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio

Nike pak preporučuje čišćenje svaka dva tjedna ili kad već izgledaju prljavo i to ponajviše zbog izgleda. A podijatar dr. Mohammad Rimawi rekao je da ako nosite iste cipele svaki dan u teretanu ili na posao, možda ćete ih trebati čistiti svaka dva do četiri tjedna.

Kako očistiti cipele?

Najprije provjerite upute za održavanje, jer se neke mogu prati u perilici, a druge ne. No vrijedi napomenuti da proizvođači poput Nike-a često preporučuju ručno pranje, budući da toplina perilice može deformirati obuću.

Kožne ili mrežaste cipele možete oprati suhom četkicom (ili starom četkicom za zube) i otopinom deterdženta za suđe u vodi.

Foto: 123RF

Za antilop koristite posebnu četku. Po potrebi izvadite vezice i stavite ih u perilicu u vrećicu za osjetljivo rublje, obavezno na hladnom programu. Isto vrijedi i za uloške.

Prema preporukama,i cipele i vezice najbolje je sušiti u zatvorenom prostoru, jer izravno sunce može uzrokovati deformacije.

