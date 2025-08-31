Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
POSTOJE PRAVILA...

ANKETA Stručnjaci otkrili koliko često biste trebali prati cipele: Koliko redovito vi to radite?

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 1 min
ANKETA Stručnjaci otkrili koliko često biste trebali prati cipele: Koliko redovito vi to radite?
Foto: africaimages.com (Olga Yastremska, Africa Images)

Iako su savjeti stručnjaka za pranje rublja često korisni, pravila ponekad zvuče strogo. Traperice se preporučuje prati tek nakon deset nošenja. Pravilo za cipele moglo bi vas još više iznenaditi

Primjerice, jastuke (ne jastučnice, koje bi trebale ići u perilicu jednom tjedno, nego same jastuke) trebalo bi prati dvaput godišnje. Čak i grudnjaci trebali bi se prati nakon svaka dva do tri nošenja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Što se može 'uloviti' u second hand prodavaonicama 01:18
Što se može 'uloviti' u second hand prodavaonicama | Video: 24sata Video

Ali što je s cipelama? Sigurno su one izuzetak?

Podiatrica Anne Sharkey ističe da se na vašim omiljenim tenisicama redovito nakuplja sve, od alergena i bakterija do izmeta. Sharkey je izjavila da cipele zaslužuju temeljito čišćenje svaka dva mjeseca ako se nose umjereno, dok bi sportske cipele koje nosite svakodnevno mogle imati koristi čak i od tjednog pranja. Dodaje da ih je u međuvremenu dobro barem prebrisati krpom, da bi se smanjila količina klica.

Woman cleaning stylish footwear indoors, closeup. Shoe care acce
Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio

Nike pak preporučuje čišćenje svaka dva tjedna ili kad već izgledaju prljavo i to ponajviše zbog izgleda. A podijatar dr. Mohammad Rimawi rekao je da ako nosite iste cipele svaki dan u teretanu ili na posao, možda ćete ih trebati čistiti svaka dva do četiri tjedna.

Kako očistiti cipele?

Najprije provjerite upute za održavanje, jer se neke mogu prati u perilici, a druge ne. No vrijedi napomenuti da proizvođači poput Nike-a često preporučuju ručno pranje, budući da toplina perilice može deformirati obuću.

ISTRAŽILI SMO PONUDU FOTO 20 cipela sa životinjskim uzorkom koje vrijedi imati
FOTO 20 cipela sa životinjskim uzorkom koje vrijedi imati

Kožne ili mrežaste cipele možete oprati suhom četkicom (ili starom četkicom za zube) i otopinom deterdženta za suđe u vodi.

Foto: 123RF

Za antilop koristite posebnu četku. Po potrebi izvadite vezice i stavite ih u perilicu u vrećicu za osjetljivo rublje, obavezno na hladnom programu. Isto vrijedi i za uloške.

Prema preporukama,i cipele i vezice najbolje je sušiti u zatvorenom prostoru, jer izravno sunce može uzrokovati deformacije.

Koliko često vi čistite svoju obuću? Recite nam u anketi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo kako rade dućani u nedjelju
AKO PLANIRATE U KUPOVINU

Evo kako rade dućani u nedjelju

Radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara nedjeljom pogledajte u našem detaljnom vodiču. Trgovine smiju raditi 16 nedjelja u godini, a trgovine i šoping centri sami biraju koje će to nedjelje biti
Veliki tjedni horoskop: Ribe pripazite na financije, Strijelac je optimističan, Jarac se živcira
OD 31.8. DO 6.9.

Veliki tjedni horoskop: Ribe pripazite na financije, Strijelac je optimističan, Jarac se živcira

Novi tjedni horoskop otkriva ljubavne avanture, poslovne uspjehe i zdravlje. Neke znakove čekaju ljubavna iznenađenja i poslovne prilike, dok se drugi trebaju čuvati stresa i zabluda
Restoran bez jelovnika: Ostala sam bez teksta kad je jelo stiglo
TIKTOK HIT

Restoran bez jelovnika: Ostala sam bez teksta kad je jelo stiglo

Američka turistkinja Abbie oduševljena gvatemalskim restoranom bez jelovnika! Bistro Puertas Del Cielo u Floresu pruža jedinstveno iskustvo personalizirane gastronomije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025