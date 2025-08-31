Iako su savjeti stručnjaka za pranje rublja često korisni, pravila ponekad zvuče strogo. Traperice se preporučuje prati tek nakon deset nošenja. Pravilo za cipele moglo bi vas još više iznenaditi
ANKETA Stručnjaci otkrili koliko često biste trebali prati cipele: Koliko redovito vi to radite?
Primjerice, jastuke (ne jastučnice, koje bi trebale ići u perilicu jednom tjedno, nego same jastuke) trebalo bi prati dvaput godišnje. Čak i grudnjaci trebali bi se prati nakon svaka dva do tri nošenja.
Ali što je s cipelama? Sigurno su one izuzetak?
Podiatrica Anne Sharkey ističe da se na vašim omiljenim tenisicama redovito nakuplja sve, od alergena i bakterija do izmeta. Sharkey je izjavila da cipele zaslužuju temeljito čišćenje svaka dva mjeseca ako se nose umjereno, dok bi sportske cipele koje nosite svakodnevno mogle imati koristi čak i od tjednog pranja. Dodaje da ih je u međuvremenu dobro barem prebrisati krpom, da bi se smanjila količina klica.
Nike pak preporučuje čišćenje svaka dva tjedna ili kad već izgledaju prljavo i to ponajviše zbog izgleda. A podijatar dr. Mohammad Rimawi rekao je da ako nosite iste cipele svaki dan u teretanu ili na posao, možda ćete ih trebati čistiti svaka dva do četiri tjedna.
Kako očistiti cipele?
Najprije provjerite upute za održavanje, jer se neke mogu prati u perilici, a druge ne. No vrijedi napomenuti da proizvođači poput Nike-a često preporučuju ručno pranje, budući da toplina perilice može deformirati obuću.
Kožne ili mrežaste cipele možete oprati suhom četkicom (ili starom četkicom za zube) i otopinom deterdženta za suđe u vodi.
Za antilop koristite posebnu četku. Po potrebi izvadite vezice i stavite ih u perilicu u vrećicu za osjetljivo rublje, obavezno na hladnom programu. Isto vrijedi i za uloške.
Prema preporukama,i cipele i vezice najbolje je sušiti u zatvorenom prostoru, jer izravno sunce može uzrokovati deformacije.
