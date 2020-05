Anti-age u 20-ima: Vlaga, UV zaštita i pravilno čišćenje lica

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Znate li koji tip kože imate: Osjetljivu, suhu ili mješovitu?

U moru krema i formula lako je zaigrati se i krenuti s nečim ozbiljnijim, no osnove njege kože za dvadesetogodišnjakinje nisu snažni anti-age rituali, već jednostavnost. Previše slojeva formula može uzrokovati upale, crvenilo i kožne reakcije.

- Mlada koža može izgubiti balans pretjeranim pilinzima, kiselinama, snažnim tonerima i šminkom koja iritira. Neki misle da imaju osjetljivu kožu, no to su si sami napravili. Istina, balans kože je sam po sebi osjetljiva stvar, želite imati prirodno lijepu i zdravu kožu, no ne želite je uništiti - komentirala je dermatologica Whitney Bowe za Mind Body and Green.

Izaberite jednostavnu rutinu i držite se procesa, kako bi koža ostala ujednačena i čista. Inače, koža ove dobi ne treba snažne formule poput kiselina, jer joj naprosto nije potrebna.

- Koristite kreme sa zaštitnim faktorom. U dvadesetima je koža već osjetila utjecaj UV zraka, stoga je cilj očuvati je mladom, zadržati taj sjaj. Apsolutno, prava njega kreće kremom sa zaštitnim faktorom 30. Predlažem i lagane tonirane kreme sa SPF-om - savjetuje liječnica.

Mlađe godine su bitne radi prevencije kvalitete kože jer svaka dekada ima svoju njegu i ključne rituale.

U tim godinama koža još uvijek ima dosta kolagena, hijaluronske, elastana i vlage, no sve to treba sačuvati, jer sunce i ostali vanjski faktori, kao i prehrana, mogu ubrzati starenje kože.

Čišćenje lica i skidanje šminke navečer izuzetno je bitan ritual za sve tipove i dob kože.

- Make-up i ostale nečistoće koje su se na licu skupile tijekom dana mogu utjecati na na pojavu hiperpigmentacije i preuranjenih bora - ističe Bowe.

Za čišćenje predlaže prirodne formule na bazi ulja ili micelarnu vodu.

Iako je koža kod svakog drugačija, u dvadesetima nisu potrebne bogate kreme, koje su obično namijenjene starijoj koži.

No, zato je obavezna formula koja temeljito hidratizira lice i omogućuje vlažnost u dubljim slojevima tijekom čitavog dana. Odlični sastojci za vlažnost kože su aloe vera i antibakterijsko ulje kokosa, kao i koenzim Q10.

- Ako imate akne, često mijenjajte ručnike i koristite formule s čajevcem - savjetuje dermatologica Kimberly Yap Tan.

Upozorava i na hidrataciju iznutra, jer alkohol isušuje kožu, stoga je čista voda najbolji način na čuvanje ljepote iznutra.

