Arhitektura mi je jako draga, voljela sam taj posao i bio mi je zanimljiv, čak sam ušla u sfere dizajna. No slastičarstvo je oduvijek moja tiha strast i taj je interes nekako prevagnuo. Iako se ispočetka nisam mogla zamisliti u tome, danas je to cijeli moj život - započinje priču Mirta Atlija (30) iz Zagreba.

Nakon studija zaposlila se u struci i radila je kao arhitektica u uredu, a recepte koje je spravljala za prijatelje i obitelj bili su hobi u kojem je iskreno uživala. Priča kako je počela pripremati slastice čim je naučila kuhati, a svaki recept bi prilagodila sebi dodajući neke nove sastojke.

- Sve mi je iz te kuharske i slastičarske sfere bilo jako zanimljivo i stalno sam pratila portale, članke, gledala emisije, čitala kuharice. Na taj sam način neminovno učila, a onda sam prije dvije godine upisala prekvalifikaciju za slastičarku na Pučkom otvorenom učilištu. Bilo je naporno jer sam morala uskladiti posao sa tada još hobijem, a cijela priča je stajala nešto novca jer sam sve to morala platiti - prisjeća se ona dodajući kako je s posla trčala na predavanja ili ispite.

Dodatno, kako su je slastice sve više zaokupljale, shvatila je da joj za ono što želi postići ipak treba prekvalifikacija pa je i to prevagnulo prilikom odluke. Završila je školovanje, no i dalje je radila u struci. A onda je stigla korona.

- Dosta okolnosti se tu poklopilo. Imala sam ozljedu zbog koje sam bila na bolovanju, a to se poklopilo s koronom i prisilnom izolacijom. Osjećala sam se prilično loše, a tješilo me kuhanje. To su bili trenuci opuštanja. Istovremeno, na poslu su se promijenili uvjeti i zaključila sam kako je možda upravo sad prilika da nešto pokrenem. Tu ideju nisam mogla istjerati iz glave i dala sam otkaz. Lani u studenom otvorila sam svoj obrt Miscotti i eto me. Nisam zažalila - smije se ona, inače rodom iz Siska.

Nema djecu i supruga pa je imala dosta slobode oko izbora nove karijere, a najbliži članovi obitelji bili su skeptični dajući joj do znanja da sad nije vrijeme za pokretanje novog posla. Zahvalna je sestri koja joj je bila najveća podrška tijekom cijelog procesa. Kaže da su miscotti keksi inspirirani talijanskim cantuccinima ili piškotama, a riječ je o njezinom najdražem receptu.

- Originalni recept je sa bademima, a onda sam vidjela da se stvarno može prilagoditi. Možete dodati pistacije, tamnu čokoladu, cimet, lješnjake. Bezbroj je kombinacija i bazni recept se može prilagoditi svačijem ukusu. Keksi nisu zasićeni slatkoćom, dakle umjereno su slatki i zanimljive teksture, a posebnost daju dodaci - priča Mirta koja je cijelu priču odvela na novu razinu jer je osim uobičajenih dodataka onda odlučila uključiti najljuću papričicu na svijetu kao jedan od sastojaka svojih keksa.

- Godinama već radim ove kekse, no ove godine sam ih počela raditi sa chillijem. Brend Volim ljuto mi je jako drag i zaista sam ljubiteljica pikantnih aroma, pa sam iskušala njihov chilli u svojim keksima i oduševila se. Iskušala sam više recepata pa su tako neki keksi ispali previše ljuti, drugi pak premalo. Kod nekih nije bilo dovoljno čokolade, a tek kad smo moji degustatori i ja zaključili da je sve kako treba i postigla sam savršenu recepturu, odlučila sam kontaktirati Volim ljuto i rekla sam im da sam napravila nešto što bi im moglo biti zanimljivo. I tako smo počeli komunikaciju - prisjetila se Mirta početaka suradnje.

Osmislila je tri vrste keksa sa chillijem koje Volim ljuto prodaje pod svojim brendom, a ona ih proizvodi.

- To su Hellfire cookies i nudimo tri vrste keksa - Spark, Flame i Inferno. Zvjezdice koje po Volim ljuto klasifikaciji označavaju ljutinu pritom nisu na vrhu ljestvice nego od pet mogućih ovi su keksi rangirani u vrijednostima od jedne do tri zvjezdice. Inferno je najsnažniji i za njega koristim Trinidad Scorpion papričicu koja na Scovilleovoj skali ljutine ima vrijednost veću od milijun. Za taj keks stvarno morate biti ljubitelj ljute hrane. Za Flame koristim Red Savina chilli papričicu koja je na Scovilleovoj skali upola slabija o Trinidad Scorpiona, dok za najblaže Spark keksiće koristim blagu Hot Portugal chilli papričicu koja doseže najviše 10.000 jedinica po Scovilleu - kaže Mirta dodajući kako sirovinu dobiva izravno od Volim ljuto, a riječ je papričicama samljevenima u prah.

Mirta objašnjava kako uvijek radi u rukavicama pa joj ne treba posebna oprema za rukovanje tako ljutim namirnicama, a ističe kako je riječ prije svega o desertu, a ne ljutoj hrani.

- Keksi su prilagođeni svakom nepcu i prije svega su grickalica i desert. U dvije vrste sadrže čokoladu koja na neki način pojačava, a istovremeno ublažava ljutinu pa mislim da je riječ o komplementarnoj kombinaciji. Vjerujem da svatko može pronaći okus koji mu najviše odgovara, a reakcije su vrlo pozitivne - kaže Mirta.

Osim ljutih, u ponudi ima i klasične miscotte u tri kombinacije - sa brusnicom i bademom, čokoladom i lješnjacima te bijelom čokoladom i bademima.

- Za te tri vrste moja kolegica je napravila originalni dizajn, a brend Volim ljuto se pobrinuo za dizajn keksića sa chillijem. Planovi za budućnost? Osluškivati tržište, prilagoditi se. Jako bih voljela da moji proizvodi postanu popularni te da privučem stalne kupce kako bih imala prostora razrađivati brend, dodavati nove okuse i oblike te proširivati asortiman - zaključila je Mirta.

Njezine slatke keksiće možete kupiti u Veronika delikatesama i dućanu Mrkvica, a ljuti se prodaju na web shopu Volim ljuto i u trgovini Spicy days u zagrebačkoj Ilici. Cijena ljutih keksa je 19 kuna za 90 grama.