Art park na Ribnjaku posvetio je tjedan zaštiti okoliša i životinja

Pomoć životinjama u fokusu je događanja Pasje Poopodne, zakazanog za 16. srpnja, u okviru kojega će projekti Pasica kasica, DasPas i Rokove borovnice "ujedinjeni u organizaciji prvog pravog tuluma za peseke omogućit će nezaboravno popodne za prave njuške"

<p>Projekt Art park u svom petom izdanju pripremio je niz programa na zagrebačkom Ribnjaku, od projekcija filmova do predstava i kvizova, a ovotjedne će obilježiti teme zaštite okoliša i životinja.</p><p>U suradnji sa Zelenom akcijom 15. srpnja obilježit će se "Srpanj bez plastike", kroz aktivnosti u tri slijeda – Radionicu kreativnog razmišljanja i izrade predmeta od iskorištene jednokratne plastike, performans "Plastična večera" i projekciju filma "Story of plastic".</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Omiljena ljetna slastica - lubenica</strong></p><p>Pomoć životinjama u fokusu je događanja Pasje Poopodne, zakazanog za 16. srpnja, u okviru kojega će projekti Pasica kasica, DasPas i Rokove borovnice "ujedinjeni u organizaciji prvog pravog tuluma za peseke omogućiti nezaboravno popodne za prave njuške".</p><p>Uz "pomno biranu glazbu za pasje uši", bit će tu sladoleda od borovnica, prvi pasji photo-wall te bazen u kojem će se psi moći rashladiti. Novac od kupnje ilustracija Pasice kasice te DasPas proizvoda donirat će se najpotrebitijim azilima diljem Hrvatske, najavljeno je.</p><p>Multidisciplinarni umjetnički projekt Crystal Clean upozorava na održivost i urbano kompostiranje, pa će od 16. do 19. srpnja u Art parku svi moći zbrinuti svoje otpatke od voća i povrća u starom vojnom sanduku prenamijenjenom za kompostiranje.</p><p>Od ostalih događanja ovog tjedna za utorak je najavljen interaktivni likovno-kazališni događaj centra KNAP "Bit će kako vi kažete", u petak će se održati prvi Pipi pool party, kada će se livada Art parka pretvoriti u plažu na kojoj će Leo Hekman a.k.a D-Gree puštati glazbu, u subotu koncert dua Cura i dečko, dok će tjedan završiti kvizom opće kulture.</p><p>Posjetitelji Art parka imaju priliku razgledati svojevrsnu street art galeriju na otvorenom, upoznati "Kauboje, pištolje i feminizam" Marina Remića, odmoriti se na "Ćilimima za chill" Tihomira Krkleca Afrike ili pitati "Crvenu Sonju" Borisa Bare što ima novo s pandemijom,"jer ona je tu da nas sačuva od drugog vala".</p><p>Na krošnjama drveća su reciklirane skulpture Ive Gašparića i Borisa Bare koje do izražaja dolaze tijekom ljetnih večeri u Art parku kada poprimaju obrise planeta.</p>