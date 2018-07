Astro navijači: Ovan zna bolje od suca, Rak divlja, Bik brblja

OVAN

Tipičan Ovan utakmicu gleda na tri cm od TV-a, zaklanjajući pritom pogled svima drugima oko njega. Vatreni je navijač koji u svakom potezu vidi šansu za preokret ili gol, a do kraja utakmice potroši sve živce.

Lako ga ponese euforija, a sudac koji donese upitnu odluku na njegovoj je "tapeti" narednih tjedan dana. Šanse da Ovan izgubi glas za vrijeme utakmice su 99,9 posto.

BIK

Pripadnike ovog znaka slobodno bismo mogli nazvati trenerima, jer oni navijanju pristupaju, barem po svom shvaćanju, s više znanja od običnih smrtnika.

Brzo poziva na red sve oko njega koji ne shvaćaju u čemu je problem u igri, stručno to objašnjava i nudi rješenja. Kod dobrih rezultata kaže "jesam vam rekao da će tako biti". Isto to kaže i kod loših.

BLIZANCI

Nokti u zubima, čips u kosi i pivo proliveno kraj njega, tipičan je opis pripadnika ovog znaka dok prati važne utakmice. Emotivno se unose čak i u ono što ih pretjerano ne zanima, jer ih lako povede euforija mase.

Sposobni su plakati od sreće i tuge, vikati, a potom malo filozofirati. Lako je moguće da se oni pritom potroše i više od igrača na terenu.

RAK

Pripadnici ovog znaka trude se većinu utakmice provesti u smirenom i staloženom tonu, pa će tako i smirivati one oko sebe da bi mogli bolje čuti komentatora.

Ipak, u određenom momentu njihova samokontrola popušta, pa su sposobni ustati i derati se dok ne ostanu bez zraka, a uvijek pronađu nekoga koga će od igrača hvaliti, kao i onog na koga će svaliti krivnju za sve loše poteze.

LAV

Ovo nije svjetsko prvenstvo, ovo je marš za oslobođenje - to je doživljaj navijača pripadnika ovog znaka. Na suprotnoj strani terena nalaze se mrski suparnici koje treba pokoriti, a njihov je doživljaj kao da se porazom smanjuje ugled i čast njih samih.

Od svih pripadnika Zodijaka, njima najviše prorade domoljubni osjećaji, a loš rezultat lako objašnjava zavjerom sudaca koji su se zbog bilteralnih odnosa i love okrenuli protiv nas.

DJEVICA

Pripadnici ovog znaka u gledanje utakmice ulaze smireno, uvjeravajući sami sebe kako su veće šanse za poraz nego dobitak. Cijelo vrijeme smiruje one oko sebe, baca fraze poput "lopta je okrugla", "neka najbolji pobijedi" i slično.

Ako se njihove crne prognoze ostvare, nitko nije nesretniji od njih i danima teroriziraju ljude s jadom koji osjećaju. Ako pobijedimo i dalje su smireni, samo žešće nazdravljaju.

VAGA

Ovaj tip navijača prije utakmice provjerava sastav druge ekipe, njihove ozljede i ranking, a potom prelazi u kalkulacije oko mogućeg ishoda.

U načelu su pravedni i prije se ljute na igrače nego na suce, a najveći im ponos izazivaju strani komentatori i njihove pohvale. Jednako tako, u navijanje ulaze osobito nabrijani i osvetnički raspoloženi ako se njegov tim prije utakmice podcijeni: "Evo vam ga sad!!!"

ŠKORPION

Pripadnici ovog znaka nisu imuni na masovnu euforiju i entuzijastični su navijači koji većinu utakmice provedu vrišteći. Kao dodatan poriv za navijanje služi im listić za kladionicu u džepu.

Udaraju se po glavi ako naši pogriješe, a kod lošeg rezultata se drže kao da im je umro bliski član obitelji. Mogu i zaplakati, ali i dobiti čir na želucu.

STRIJELAC

Pripadnici ovog znaka vjerni su navijači koji nemaju potrebu to toliko isticati, no vjerno će to dokazati praćenjem reprezentacije gdje god mogu, a ako ništa drugo, otići će na obližnji trg gledati utakmicu.

Dobro poznaju igrače, uvjereni su u svoju superiornu procjenu tko je dobar, a tko ne i sposobni su 20 minuta raspravljati s onima kojima gledaju je li bilo probijanje.

JARAC

Pripadnici ovog znaka su poput Bikova tipični filozofi koji nema što ne znaju o nogometu, fair playu ili šansama njegove ekipe. Najveći im je užitak objašnjavati to nekome tko zna manje od njih, a time se osjećaju kao da su i oni dio ekipe na terenu.

Pobjeđujemo li, redaju runde, gubimo li, naručuju ih uz psovke i pritom osluškuju druge navijače kako bi se s njima upustili u raspravu.

VODENJAK

Pripadnici ovog znaka, kao i Djevice, u utakmicu ulaze s isforsirano pesimističnim stavom, kako bi se što manje razočarali. Glavni su u organiziranju savršenog praćenja utakmice - najvećeg platna za projektor, gomile grickalice i nekoliko gajbi piva "da se nađe".

Utakmicu kao da gledaju iz prikrajka, a tek ako pobijedimo se potpuno opuštaju. Suci su im često krivi, a vrlo su domišljati u izmišljanju nadimaka za njih, kao i za loše igrače.

RIBE

Pripadnici ovog znaka mogu biti vatreni navijači u srcu, no to baš i ne pokazuju svojoj okolini. Svi koji ih vide doživjet će ih kao zanovijetala, jer stalno prigovaraju na apsolutno sve na terenu.

Prigovarat će i na komentare komentatora, no to je samo njihova okupacija i obrambeni mehanizam kojim si smanjuju stres od iščekivanja rezultata.

