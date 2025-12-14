Astro prokletstvo: Evo kakve borbe kroz život vodi svaki znak

RAK - PROKLETSTVO MJESEČEVOG DJETETA Preduboko osjećanje svega: Ove oobe poznate su po tome što su odane i obiteljski orijentirane. Njihova ljubav je bezgranična, proteže se od voljenih osoba do potpunih stranaca koji ih podsjećaju na nekoga koga su nekada poznavali. Taj osjećaj nostalgije može dovesti do brižne naravi, ali i do preosjetljivosti. Vođeni dubokom željom da pomognu drugima, mogu se boriti s postavljanjem granica, često proširujući emocionalnu toplinu na situacije koje nisu njihova odgovornost. Osim toga, mogu izbjegavati objektivno rješavanje problema kada je to potrebno. Zašto i drugi ne mogu stvoriti prostor za ranjivost, kako bi se osjećali emocionalno sigurno i podržano? | Foto: Fotolia