Astro zavodnici: Ova tri znaka vole koketirati i lako padaju u iskušenje da prevare partnera

Neki znakovi toliko zrače seksepilom i karizmom da su kao magnet za suprotan spol, a iskušenja su tada velika. Kod nekih preljub ovisi o tome jesu li zreli ili nezreli predstavnici znaka

<h2>Blizanci</h2><p>Ljudi rođeni u ovom znaku su najskloniji koketiranju od svih znakova Zodijaka. Oni si jednostavno ne mogu pomoći - imaju prirodnu karizmu. Iako su svjesni posljedica, napravit će ono što ne smiju. </p><p>Postoje dvije vrste Blizanaca - zreli i nezreli. Nezreli primjerak će koketirati i otići s bilo kime tko im zagolica maštu. Zreli Blizanci će, naravno, primijetiti da im je netko zanimljiv, ali neće pokleknuti iskušenju - ostat će vjerni partneru s kojim su u vezi.</p><h2>Ovan</h2><p>Ovnovi su vrlo strastveni i nalaze se na lošem glasu što se preljuba tiče. Iako, naravno, ne možemo to reći baš za svakog predstavnika ovog znaka jer neki su vrlo obiteljski tipovi. </p><p>Ljudi rođeni u znaku Ovna su vrlo zanimljivi i znaju biti jako privlačni suprotnom spolu. Imaju jaku seksualnu energiju kojom zrače i iskušenja su za njih ponekad prevelika.</p><h2>Škorpion</h2><p>Iako su ljudi u ovom znaku uglavnom odani, skloni su prevariti partnera i ostaviti ga zbog nekog drugog ako osjete da ih više ne poštuje kao prije.</p><p>Škorpioni su vrlo strastveni na početku odnosa i to je razlog zašto ponekad biraju krive partnere. Jednom kada shvate što se skriva ispod nečije površine, znaju se razočarati i požele biti s nekim drugim, otkriva The Earth Tribe.</p>