Aurori borealis sada možete dati ime - pustite mašti na volju

Mnogi ljudi žele na neki način ostaviti traga u ovome svijetu, a uskoro ćete moći učiniti upravo to ako prihvate vašu sugestiju za nazive aurore borealis u sjevernim zemljama

<p>Polarna svjetlost ili aurora borealis u arktičkoj Europi koja uključuje Finsku, Švedsku i Norvešku uskoro će dobiti naziv, a upravo vi možete sugerirati ime, piše <a href="https://metro.co.uk/2020/10/29/the-northern-lights-are-getting-names-and-you-can-submit-your-suggestions-13498807/">Metro</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Pogled na polarnu svjetlost iz staklenog iglua</p><p>Turistička zajednica Visit Arctic Europe pozvala je ljubitelje prirode da smisle nazive za različite vrste oluja koje stvaraju svjetlosne efekte. Auroru se obično može vidjeti između kraja kolovoza do kraja travnja, a u tom periodu može se uočiti više od 100 različitih aurora.</p><p>Kako bi odlučili koje aurore dobivaju ime, Space Weather Prediction Centre koristi alat koji analizira zračenje Sunca. Na temelju tih podataka mogu predvidjeti kada će uslijediti najsnažnije i najvidljivije polarne svjetlosti. Koristeći njihove podatke, Visit Arctic Europe će odabrati ime za tu određenu polarnu svjetlost i objaviti ga na svojoj web stranici i Instagramu.</p><p>Već imaju izbor imena nadahnutih poviješću, kulturom, religijom i mitologijom. No sad pozivaju ljude da predlože i vlastita imena koja nisu inspirirana nordijskom tradicijom.</p><p>- Polarna svjetlost dolazi u mnogo oblika i boja. Neke su vrlo nježne, no istovremeno inspirativne. Neke su vrlo snažne, i to toliko snažne da smo im odlučili davati nordijska imena - napisali su na svojim stranicama dodajući kako svoje prijedloge ljudi mogu ostaviti <a href="https://thisisarctic.com/naming-auroras/">OVDJE</a>.</p><p>- Za nordijsku i arktičku regiju aurora je vrlo važna pa smo htjeli omogućiti i drugima da sudjeluju u našoj kampanji. Otkad znamo za sebe aurora ima veliko značenje za mještane i posjetitelje. Želimo im dati imena kako biste ih se još bolje prisjećali. Učinit ćemo to i zbog lokalne zajednice, kako bi podijelili svoje iskustvo sa svijetom - pojasnila je komunikacijska menadžerica Visit Arctic Europe <strong>Jesse Ketonen</strong>.</p>