'Australski naglasak nije ništa drugo nego verbalni mamurluk'

Prosječni Australac upotrebljava tek dvije trećine govornog aparata, dok preostala trećina kao da je stalno na godišnjem odmoru, objašnjava australski akademik Dean Frenkel

<p>Australci su poznati po svom specifičnom naglasku, puno slova "gutaju" i spajaju riječi kao da im se ne da govoriti, ali to više nije samo pretpostavka, već ima temelje u povijesti. Najraniji britanski doseljenici na australsko područje bili su stalno pijani, zbog čega su iskrivljavali govor, koji je bio ništa drugo no verbalni "mamurluk" i to se ustalilo do danas, zaključak je stručnjaka za komunikacije sa Sveučilišta u Melbourneu.</p><p>Ovo najnovije saznanje došlo je kao šlag na tortu poznatoj činjenici da je suvremena Australija na zlom glasu zbog svojih kaznionica za kriminalce iz cijeloga svijeta.</p><p>- Prosječni Australac upotrebljava tek dvije trećine svoga govornog aparata, dok preostala trećina kao da je stalno na godišnjem odmoru i to je razlog zašto australski govor djeluje toliko lijeno - objašnjava australski akademik <strong>Dean Frenkel</strong>.</p><p>Prijašnje teorije ukazivale su na to da je australski naglasak vjeran prikaz britanskoga govora iz 18. i 19. stoljeća, dok je američki govor britanskih doseljenika iz 17. stoljeća. Winston Churchill opisao je australski naglasak kao najbrutalniji oblik zlostavljanja materinskog (engleskog) jezika, piše <a href="http://www.dailymail.co.uk/news/article-3292648/The-Australian-alphabet-formed-drunken-speech-settlers.html" target="_blank">Daily Mail</a>.</p><p>Poslušajte razliku u izgovaranju engleskog kod ljudi iz Australije, SAD-a i Velike Britanije:</p>