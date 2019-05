Avantura života: Trebalo mi je 257 dana da preveslam Pacifik

Ovo, bez sumnje predivno iskustvo promijenilo mi je život, rekla nam je Natalia Cohen (44), motivacijska govornica koju smo sreli u Istri. Pacifik je preveslala za 257 dana i prešla 14.484 kilometra.

U veslačku pustolovinu od Kalifornije do Australije nije se upustila sama. U timu je bilo još pet žena - Laura Penhaul, Emma Mitchell, Isabel Burnham, Lizanne van Vuuren i Meg Dyos. Uz njih je naučila funkcionirati u timu. Ženska ekipa za ovu prigodu ime si je dala Coxless Crew.

Foto: coxlesscrew.com - Bilo je trenutaka na moru kad nismo vidjele ni zvijezde ni Mjesec. Vladao je potpuni mrak. Okruživala nas je voda i ništa više. Devet mjeseci provele smo veslajući. U tih devet mjeseci imala sam puno vremena za razmišljanje. A bilo je, da budem iskrena, trenutaka u kojima mi se činilo da ne razmišljam ni o čemu, ti su trenuci bili poput nekog meditativnog stanja - prisjeća se avanturistica koja se za pothvat pripremala 11 mjeseci, kroz fizičke, psihičke i praktične treninge kako bi što lakše podnijela situacije koje su ih čekale na oceanu. A bilo ih je puno, dodaje.

Foto: coxlesscrew.com - Ovo iskustvo mi je čisti dokaz koliko smo svi, kao ljudska bića, iznimno prilagodljivi, da svi imamo tog unutarnjeg borca u sebi, snagu koja nas pokreće, a koja se budi kad je najviše trebamo. Od tada, kad god pomislim da je preda mnom velik izazov, kažem sebi: ‘Natalia, ti to možeš, preveslala si Pacifik, možeš...’ - kaže i dodaje kako joj je ovo putovanje u potpunosti promijenilo pogled na život te ga obogatilo.

NUŽDU VRŠILE U CRVENU KANTU

Odustajanje nije bila opcija. Nisam htjela iznevjeriti tim, ne bih si to oprostila. Kad su me vrijeme provedeno na moru i neprekidno veslanje počeli iscrpljivati fizički i psihički, koncentrirala bih se na dvosatnu rutu koju sam zacrtala da moram proći i išla korak po korak, dan po dan. I bilo je bolje. Tako sam uspjela - kaže Natalie i dodaje da ako bilo koji veliki izazov “razlomite” u više manjih, on se više ne čini toliko nemogućim. Biti devet mjeseci na moru je teško, a još teže je bilo prehraniti se i živjeti sve vrijeme. Jeli su dehidriranu hranu i grickalice poput bombona, čokolada, sušenog voća, a toalet se obavljao u crvenoj kanti. I nikome to nije bilo čudno. A nije se ni spavalo kao inače.

Foto: coxlesscrew.com - Spavale smo po 90 minuta, i to četiri puta dnevno. Nije bilo jednostavno. Ocean je nevjerojatan, a život u njemu još nevjerojatniji, divlji, surov. Morski psi su nas dugo pratili. Kitovi su bili gotovo svakodnevica, a plivali su i igrali se tek nekoliko metara od nas. Društvo su nam pravili i dupini, kornjače, ptice i ribe koji su putovali s nama. Obožavala sam morske pse. Imali smo jednog kojeg smo nazvali Fernando, koji je pratio nas i naš brod dva tjedna, između Havaja i Samoe - kaže.

VREMENSKE (NE)PRILIKE

I vrijeme se mijenjalo s godišnjim dobima, od prehladne vode, oluja koje su ih valjale, munja koje su sijevale, nemirnog mora koje je prkosilo, visokih valova, ali i bonace, kad se mogla doslovno čuti tišina.

- Bila mi je čast imati takvo osobno iskustvo s divljim svijetom i biti uronjena u prirodu - govori Cohen i dodaje da je na oceanu testirala svoje granice.

- Život je krhak, nikad ne znate što donosi sutra. Treba živjeti punim plućima. Ne ostavljati ništa nedorečenim, prema ljudima se odnositi s poštovanjem i pokazivati zahvalnost svaki dan - zaključila je Natalia i dodala: “Za sve što život stavi pred vas zauzmite stav i uživajte u putovanju. Možete sve što poželite!”.

PROCURILE GOLIŠAVE FOTKE PJEVAČICE: 'Dobivam odvratne komentare, ovo je previše'